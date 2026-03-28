Newsy Filmy Inne Nie żyje James Tolkan. Aktor znany z trylogii "Powrót do przyszłości" miał 94 lata
Nie żyje James Tolkan. Aktor znany z trylogii "Powrót do przyszłości" miał 94 lata

Variety / autor: /
Nie żyje James Tolkan. Aktor znany z trylogii &quot;Powrót do przyszłości&quot; miał 94 lata
źródło: Getty Images
autor: Bruce Glikas
Nie żyje James Tolkan, amerykański aktor najlepiej znany z ról w takich przebojach jak "Powrót do przyszłości" i "Top Gun". Tolkan zmarł w Saranac Lake w stanie Nowy Jork. Informację o jego odejściu przekazał przedstawiciel rodziny aktora. Nekrolog Tolkana pojawił się również na oficjalnej stronie serii "Powrót do przyszłości". Aktor miał 94 lata.
   

Kim był James Tolkan?




James Tolkan urodził się 20 czerwca 1931 roku. Jego kariera w branży filmowej trwała ponad pięć dekad. Pierwszą rolę zagrał w serialu "Naked City" jeszcze w latach 60. Jego ostatnią rolą jest z kolei występ w westernie "Bone Tomahawk" z 2015 roku.

W jego filmografii są ponadto m.in. "Serpico" (1973), "Miłość i śmierć" (1975), "Horror Amityville" (1979), "Gry wojenne" (1983), "Władcy Wszechświata" (1987), "Dick Tracy" (1990) i "Kochany urwis 2" (1991) oraz seriale "The Equalizer", "Policjanci z Miami", "Detektyw Remington Steele", "Cobra", "Cudowne lata", "Bajer z Bel-Air", "Opowieści z krypty", "Zdarzyło się jutro" i "Kameleon".
    

James Tolkan – najważniejsze role



Najbardziej pamiętną rolą w karierze Tolkana pozostaje występ w trylogii "Powrót do przyszłości" Roberta Zemeckisa. W "Powrocie do przyszłości" (1985) i "Powrocie do przyszłości II" (1989) wcielił się w dyrektora Stricklanda. Wrócił też w "Powrocie do przyszłości III" (1990) jako dziadek swojego bohatera, szeryf Strickland.

Drugą najbardziej znaną rolą Tolkana jest komandor porucznik Tom "Stinger" Jordan z "Top Gun" (1986) Tony'ego Scotta, gdzie aktor zagrał u boku Toma Cruise'a, Vala Kilmera i Meg Ryan.

