Nie żyje Jamie Blanks. Reżyser "Ulic strachu" i "Walentynek" miał 54 lata

Smutna wiadomość dotarła do nas z Australii. Reżyser i kompozytor Jamie Blanks nie żyje. Autor kultowych slasherów miał 54 lata. Blanks zmarł w poniedziałek, jednak rodzina dopiero teraz powiadomiła świat o tym fakcie.
Kim był Jamie Blanks?
Jamie Blanks urodził się w Melbourne 29 listopada 1971 roku. Uwagę Hollywoodu zwrócił swoimi filmami studenckim. To dzięki nim był jednym z kandydatów do wyreżyserowania filmu "Scary Movie". Projekt trafił jednak w ręce Wesa Cravena i został ostatecznie wprowadzony do kin jako "Krzyk".
Hollywood o nim nie zapomniało i przesłało mu scenariusz "Koszmar minionego lata". Mimo wsparcia jednego z producentów i ten projekt trafił w inne ręce.