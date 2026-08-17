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Nie żyje Jan Frycz. Wybitny polski aktor miał 72 lata

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Nie żyje Jan Frycz. Wybitny polski aktor miał 72 lata
źródło: Materiały prasowe
Zmarł Jan Frycz, polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Był jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia. W jego filmografii są m.in. "Ślepnąc od świateł", "Pręgi", "Pornografia" czy "Pożegnanie jesieni". Współpracował z takimi reżyserami teatralnymi jak Jan Klata czy Jerzy Jarocki. Miał 72 lata.
      

Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat




Wiadomość o śmierci Jana Frycza ujawnił Teatr Narodowy w Warszawie. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo – czytamy na facebookowym profilu teatru.


Kim był Jan Frycz? Najważniejsze role



Jan Frycz urodził się 15 maja 1954 r. w Krakowie. Ukończył V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. i Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie. W 1978 roku zadebiutował na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 

W toku kariery współpracował z warszawskimi scenami Teatrem Narodowym (1982–1983) oraz Teatrem Polskim (1983–1984). Od 1984 do 1989 roku był aktorem Teatru im. Słowackiego w Krakowie, a w 1989 roku zaczął współpracę z Teatrem Starym. W 2006 roku związał się z Teatrem Narodowym w Warszawie. Współpracował z takimi reżyserami jak m.in. Jerzy Jarocki czy Krystian Lupa. Grywał w spektaklach na podstawie sztuk Czechowa, Tołstoja, Bułhakowa, Szekspira, Mrożka i Mickiewicza.

Występował również w Teatrze Telewizji, grając w przedstawieniach, które reżyserowali m.in. Kazimierz Kutz, Jan Englert, Krystyna Janda i Laco Adamik.   
    
Na dużym ekranie zadebiutował jeszcze w latach 70., ale początkowo chętniej grywał w teatrze. Dopiero w latach 90. na dobre zaczął pojawiać się w filmach. W jego filmografii są m.in. "Pożegnanie jesieni" (1990) Mariusza Trelińskiego, "Pornografia" (2003) Jana Jakuba Kolskiego, "Pręgi" (2004) Magdaleny Piekorz, "Nieruchomy poruszyciel" (2008) Łukasza Barczyka, "Psy 3. W imię zasad" (2020) Władysława Pasikowskiego, "Wrooklyn Zoo" (2024) Krzysztofa Skoniecznego i "Król dopalaczy" (2026) Pata Howla.
  
Nie stronił też od lżejszego, komediowego repertuaru. Wystąpił m.in. w takich produkcjach jak "Zakochani", "Nigdy w życiu!", "To nie tak jak myślisz, kotku" czy "Kochaj i rób co chcesz".

Wielką popularnością cieszyła się jego rola w serialu "Ślepnąc od świateł" w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego na podstawie powieści Jakuba Żulczyka. Występ Frycza w roli gangstera Dario to dziś rola kultowa.

Miał piątkę dzieci w tym m.in. aktorkę Olgę Frycz.

"Ślepnąc od świateł" – zwiastun


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