Nie żyje Jan Frycz. Wybitny polski aktor miał 72 lata

Zmarł Jan Frycz, polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Był jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia. W jego filmografii są m.in. "Ślepnąc od świateł", "Pręgi", "Pornografia" czy "Pożegnanie jesieni". Współpracował z takimi reżyserami teatralnymi jak Jan Klata czy Jerzy Jarocki. Miał 72 lata.
Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat
Wiadomość o śmierci Jana Frycza
ujawnił Teatr Narodowy w Warszawie. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo
– czytamy na facebookowym profilu teatru.
Kim był Jan Frycz? Najważniejsze role Jan Frycz
urodził się 15 maja 1954 r. w Krakowie. Ukończył V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. i Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie. W 1978 roku zadebiutował na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
W toku kariery współpracował z warszawskimi scenami Teatrem Narodowym (1982–1983) oraz Teatrem Polskim (1983–1984). Od 1984 do 1989 roku był aktorem Teatru im. Słowackiego w Krakowie, a w 1989 roku zaczął współpracę z Teatrem Starym. W 2006 roku związał się z Teatrem Narodowym w Warszawie. Współpracował z takimi reżyserami jak m.in. Jerzy Jarocki
czy Krystian Lupa
. Grywał w spektaklach na podstawie sztuk Czechowa, Tołstoja, Bułhakowa, Szekspira, Mrożka i Mickiewicza.
Występował również w Teatrze Telewizji, grając w przedstawieniach, które reżyserowali m.in. Kazimierz Kutz
, Jan Englert
, Krystyna Janda
i Laco Adamik
.
Na dużym ekranie zadebiutował jeszcze w latach 70., ale początkowo chętniej grywał w teatrze. Dopiero w latach 90. na dobre zaczął pojawiać się w filmach. W jego filmografii są m.in. "Pożegnanie jesieni"
(1990) Mariusza Trelińskiego
, "Pornografia"
(2003) Jana Jakuba Kolskiego
, "Pręgi"
(2004) Magdaleny Piekorz
, "Nieruchomy poruszyciel"
(2008) Łukasza Barczyka
, "Psy 3. W imię zasad"
(2020) Władysława Pasikowskiego
, "Wrooklyn Zoo"
(2024) Krzysztofa Skoniecznego
i "Król dopalaczy"
(2026) Pata Howla
.
Nie stronił też od lżejszego, komediowego repertuaru. Wystąpił m.in. w takich produkcjach jak "Zakochani
", "Nigdy w życiu!
", "To nie tak jak myślisz, kotku
" czy "Kochaj i rób co chcesz
".
Wielką popularnością cieszyła się jego rola w serialu "Ślepnąc od świateł"
w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego
na podstawie powieści Jakuba Żulczyka
. Występ Frycza
w roli gangstera Dario to dziś rola kultowa.
Miał piątkę dzieci w tym m.in. aktorkę Olgę Frycz
.
"Ślepnąc od świateł" – zwiastun