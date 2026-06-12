Nie żyje Janusz Michałowski. Aktor znany z "Seksmisji" i "Plebanii" miał 89 lat

Nie żyje Janusz Michałowski – aktor teatralny, filmowy i telewizyjny znany m.in. z filmów Wojciecha Marczewskiego ("Zmory"), Juliusza Machulskiego ("Vabank", "Seksmisja"), Wojciecha Jerzego Hasa ("Pismak"), Tadeusza Konwickiego ("Lawa. Opowieść o »Dziadach« Adama Mickiewicza") czy adaptacji prozy Wiesława Myśliwskiego ("Pałac" Tadeusza Junaka i "Kamień na kamieniu" Ryszarda Bera). Sympatię publiczności przyniosły mu także występy w serialach "Boża podszewka" i "Plebania". Miał 89 lat.
Kim był Janusz Michałowski? Początki karieryJanusz Michałowski
urodził się 1 stycznia 1937 roku. W 1960 roku ukończył aktorstwo na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Od początku lat 90. był związany ze stołecznymi teatrami – Ateneum i Teatrem Współczesnym.
Janusz Michałowski jako profesor Wiktor Kuppelweiser w filmie "Seksmisja"
Najważniejsze role Janusza MichałowskiegoJanusz Michałowski
zapisał się w pamięci widzów dzięki rolom w dramatach psychologicznych – "Zmorach
" Wojciecha Marczewskiego
, "Kartce z podróży
" Waldemara Dzikiego
, "Pismaku
" Wojciecha Jerzego Hasa
, "Erratum
" Marka Lechkiego
czy adaptacjach prozy Wiesława Myśliwskiego
– "Pałacu
" Tadeusza Junaka
i "Kamieniu na kamieniu
" Ryszarda Bera
. Mogliśmy oglądać go także w produkcjach historycznych i politycznych ("… Gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie
" Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego
, "Wizja lokalna 1901
" Filipa Bajona
, "Kuchnia polska
" Jacka Bromskiego
), dramatach ("Łuk Erosa
" Jerzego Domaradzkiego
, "Lawa/ Opowieść o »Dziadach« Adama Mickiewicza
" Tadeusza Konwickiego
, "Tydzień z życia mężczyzny
" Jerzego Stuhra
), a także komediach i komediodramatach ("Vabank
" i "Seksmisja
" Juliusza Machulskiego
czy "Darmozjad polski
" Łukasza Wylężałka
, "Kebab i Horoskop
" Grzegorza Jaroszuka
– zwiastun poniżej). Michałowski
chętnie występował też w serialach – m.in. "Mistrzu i Małgorzacie
", "Królewskich snach
", "Bożej podszewce
" czy "Plebanii
". Jego filmografię zamyka rola technika policyjnego Henryka Skarżyńskiego "Dziadka" w emitowanym na TVP2 "Prokuratorze
".