Newsy Nie żyje Janusz Michałowski. Aktor znany z "Seksmisji" i "Plebanii" miał 89 lat
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Nie żyje Janusz Michałowski. Aktor znany z "Seksmisji" i "Plebanii" miał 89 lat

TVN 24 / autor: /
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Nie żyje Janusz Michałowski. Aktor znany z &quot;Seksmisji&quot; i &quot;Plebanii&quot; miał 89 lat
źródło: materialy promocyjne
Nie żyje Janusz Michałowski – aktor teatralny, filmowy i telewizyjny znany m.in. z filmów Wojciecha Marczewskiego ("Zmory"), Juliusza Machulskiego ("Vabank", "Seksmisja"), Wojciecha Jerzego Hasa ("Pismak"), Tadeusza Konwickiego ("Lawa. Opowieść o »Dziadach« Adama Mickiewicza") czy adaptacji prozy Wiesława Myśliwskiego ("Pałac" Tadeusza Junaka i "Kamień na kamieniu" Ryszarda Bera). Sympatię publiczności przyniosły mu także występy w serialach "Boża podszewka" i "Plebania". Miał 89 lat.

Kim był Janusz Michałowski? Początki kariery


Janusz Michałowski urodził się 1 stycznia 1937 roku. W 1960 roku ukończył aktorstwo na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Od początku lat 90. był związany ze stołecznymi teatrami – Ateneum i Teatrem Współczesnym.

Janusz Michałowski jako profesor Wiktor Kuppelweiser w filmie "Seksmisja"

Najważniejsze role Janusza Michałowskiego


Janusz Michałowski zapisał się w pamięci widzów dzięki rolom w dramatach psychologicznych – "Zmorach" Wojciecha Marczewskiego, "Kartce z podróży" Waldemara Dzikiego, "Pismaku" Wojciecha Jerzego Hasa, "Erratum" Marka Lechkiego czy adaptacjach prozy Wiesława Myśliwskiego – "Pałacu" Tadeusza Junaka i "Kamieniu na kamieniu" Ryszarda Bera. Mogliśmy oglądać go także w produkcjach historycznych i politycznych ("… Gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie" Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego, "Wizja lokalna 1901" Filipa Bajona, "Kuchnia polska" Jacka Bromskiego), dramatach ("Łuk Erosa" Jerzego Domaradzkiego, "Lawa/ Opowieść o »Dziadach« Adama Mickiewicza" Tadeusza Konwickiego, "Tydzień z życia mężczyzny" Jerzego Stuhra), a także komediach i komediodramatach ("Vabank" i "Seksmisja" Juliusza Machulskiego czy "Darmozjad polski" Łukasza Wylężałka, "Kebab i Horoskop" Grzegorza Jaroszuka – zwiastun poniżej).



Michałowski chętnie występował też w serialach – m.in. "Mistrzu i Małgorzacie", "Królewskich snach", "Bożej podszewce" czy "Plebanii". Jego filmografię zamyka rola technika policyjnego Henryka Skarżyńskiego "Dziadka" w emitowanym na TVP2 "Prokuratorze".

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