Nie żyje Jeff Olson. Tworzył efekty m.in. do "Gwiezdnych wojen" i "Star Treka"

Do sieci trafiła informacja, że w wieku 77 lat zmarł Jeff Olson - producent efektów wizualnych i modelarz, który przez ćwierć wieku był częścią słynnego studia Industrial Light & Magic. W trakcie swojej imponującej kariery pracował przy takich franczyzach jak "Gwiezdne wojny" czy "Star Trek".
Artysta odszedł 21 czerwca. Informację o jego śmierci potwierdziło studio ILM we wpisie na Instagramie, podkreślając, że jego kariera przypadła na czas przełomowych zmian w branży, a Olson
zawsze kierował swoimi zespołami z humorem i niezwykłą życzliwością.
Kariera Jeffa Olsona Jeff Olson
dołączył do ekipy George'a Lucasa
w ILM w 1985 roku, zaczynając jako modelarz. Jego prace pojawiły się w takich klasykach kina jak "Willow
", "Pogromcy duchów II
", "Powrót do przyszłości III
", "Szklana pułapka 2
" czy "Kto wrobił królika Rogera
". Odpowiadał również za nadzór nad makietami m.in. do produkcji "Star Trek VII: Pokolenia
".
Z czasem Olson
płynnie przeszedł od budowania modeli do zarządzania całymi pionami cyfrowymi. Jako producent efektów wizualnych zadebiutował przy filmie "Star Trek VIII: Pierwszy kontakt
" z 1996 roku. W tej roli nadzorował powstanie efektów do kilkunastu wielkich blockbusterów, w tym "Mrocznego widma
", w którym fani mogą go nawet dostrzec w mrugnięciu oka jako widza podczas słynnego wyścigu ścigaczy. Na liście jego sukcesów jako producenta VFX znalazły się również "Znaki
", "Pan i władca: Na krańcu świata
", "Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń
", "Star Trek
" oraz "Piraci z Karaibów: Na krańcu świata
", przy którym pełnił funkcję producenta scenicznego.
Po rozstaniu z ILM w 2009 roku, Olson
kontynuował karierę w Polygon Entertainment, realizując efekty do filmów i wysokobudżetowych reklam. Jego ostatnim wielkim projektem kinowym było "Transformers 3
".
"Star Trek" (2009) - zwiastun