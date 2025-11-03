Newsy Filmy Inne Nie żyje Jerzy Derfel. Autor muzyki do "Misia" i "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" miał 84 lata
Świat polskiej muzyki stracił wielkiego artystę. Zmarł polski pianista, kompozytor i dyrygent Jerzy Derfel. Miał 84 lata.

Cała Polska śpiewała jego piosenki



Jerzy Derfel urodził się 9 stycznia 1941 roku w Lidzie (dziś miasto na Białorusi). Od dziecka związany z muzyką. Kończył Podstawową Szkołę Muzyczną, Liceum Muzyczne w Sopocie oraz Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie, gdzie studiował grę na fortepianie.

Skomponował muzykę do ponad 200 piosenek. Polacy znają go przede wszystkim dzięki współpracy z Wojciechem Młynarskim. W czasie długiej i bogatej kariery pracował z największymi autorami tekstów piosenek, m.in. z Januszem Koftą, Agnieszką Osiecką i Jeremim Przyborą.

Miał również związki z kinem. Jako kompozytor filmowy współpracował ze Stanisławem Bareją przy kultowych komediach "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" i "Miś". W tym ostatnim pojawił się zresztą na krótko na ekranie w roli dyrygenta. Jest też autorem muzyki do seriali "Droga" i "Kocham Klarę".

Informację o śmierci artysty podała w mediach społecznościowych Joanna Trzepiecińska.

Jerzy Derfel w "Misiu"



