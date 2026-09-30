Nie żyje montażysta John Grover. Pracował m.in. przy filmach o Bondzie, "Labiryncie" i "2001: Odysei kosmicznej"

Nie żyje John Grover, brytyjski montażysta filmowy, który pracował przy sześciu filmach o Jamesie Bondzie, "2001: Odysei kosmicznej" Stanleya Kubricka, "Doktorze Żywago" Davida Leana czy "Labiryncie" Jima Hensona. Grover zmarł 28 września. Miał 87 lat.
Dokonania Johna Grovera
Informację o śmierci montażysty potwierdziło stowarzyszenie British Film Editors, w którym Grover
przez wiele lat był członkiem zarządu. Nie podano przyczyny jego śmierci. Grover
urodził się 24 października 1938 roku w Barnet w hrabstwie Middlesex. Karierę rozpoczął w MGM jako pracownik montażowni, a następnie awansował na stanowisko asystenta montażysty. Pracował przy sześciu filmach z serii o agencie 007. Był montażystą "Tylko dla twoich oczu
" (1981), "W obliczu śmierci
" (1987) oraz "Licencji na zabijanie
" (1989). Pracował również jako asystent przy "Szpiegu, który mnie kochał
" (1977) i "Moonrakerze
" (1979), a przy "Ośmiorniczce
" (1983) nadzorował proces montażu.
Jego filmografia obejmowała jednak znacznie więcej znanych produkcji. Grover
pracował między innymi jako asystent montażysty przy wspomnianych "Doktorze Żywago
" oraz "2001: Odysei kosmicznej
". Tę samą rolę pełnił przy realizacji "Grand Prix
" Johna Frankenheimera
i "Do widzenia, panie Chips
" Herberta Rossa
.
Samodzielnie montował między innymi "Siłę witalną
" oraz "Kręte ścieżki dżungli". Pracował również przy produkcjach telewizyjnych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jego ostatnim filmem był litewski dramat "Las bogów
" z 2005 roku.
"Tylko dla twoich oczu" - zwiastun