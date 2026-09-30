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Nie żyje montażysta John Grover. Pracował m.in. przy filmach o Bondzie, "Labiryncie" i "2001: Odysei kosmicznej"

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Nie żyje montażysta John Grover. Pracował m.in. przy filmach o Bondzie, &quot;Labiryncie&quot; i &quot;2001: Odysei kosmicznej&quot;
źródło: Getty Images
autor: NurPhoto
Nie żyje John Grover, brytyjski montażysta filmowy, który pracował przy sześciu filmach o Jamesie Bondzie, "2001: Odysei kosmicznej" Stanleya Kubricka, "Doktorze Żywago" Davida Leana czy "Labiryncie" Jima Hensona. Grover zmarł 28 września. Miał 87 lat.

Dokonania Johna Grovera



Informację o śmierci montażysty potwierdziło stowarzyszenie British Film Editors, w którym Grover przez wiele lat był członkiem zarządu. Nie podano przyczyny jego śmierci.




Grover urodził się 24 października 1938 roku w Barnet w hrabstwie Middlesex. Karierę rozpoczął w MGM jako pracownik montażowni, a następnie awansował na stanowisko asystenta montażysty. Pracował przy sześciu filmach z serii o agencie 007. Był montażystą "Tylko dla twoich oczu" (1981), "W obliczu śmierci" (1987) oraz "Licencji na zabijanie" (1989). Pracował również jako asystent przy "Szpiegu, który mnie kochał" (1977) i "Moonrakerze" (1979), a przy "Ośmiorniczce" (1983) nadzorował proces montażu.

Jego filmografia obejmowała jednak znacznie więcej znanych produkcji. Grover pracował między innymi jako asystent montażysty przy wspomnianych "Doktorze Żywago" oraz "2001: Odysei kosmicznej". Tę samą rolę pełnił przy realizacji "Grand Prix" Johna Frankenheimera i "Do widzenia, panie Chips" Herberta Rossa.

Samodzielnie montował między innymi "Siłę witalną" oraz "Kręte ścieżki dżungli". Pracował również przy produkcjach telewizyjnych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jego ostatnim filmem był litewski dramat "Las bogów" z 2005 roku.

"Tylko dla twoich oczu" - zwiastun



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