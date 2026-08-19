Newsy Nie żyje John Irvin. Reżyser "Hamburger Hill" miał 86 lat
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Nie żyje John Irvin. Reżyser "Hamburger Hill" miał 86 lat

Variety / autor: /
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Nie żyje John Irvin. Reżyser &quot;Hamburger Hill&quot; miał 86 lat
źródło: Getty Images
autor: Justin Goff Photos
Nie żyje John Irvin – brytyjski reżyser, twórca serialu szpiegowskiego "Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg" oraz takich filmów jak "Jak to się robi w Chicago", "Hamburger Hill" czy "Wdowy". Miał 86 lat. Smutną wiadomość przekazali mediom współpracujący z nim producenci.

Kim był John Irvin? Początki kariery


John Irvin urodził się 7 maja 1940 roku. Fachu uczył się w London Film School. Początkowo realizował krótkometrażowe dokumenty w nurcie cinéma-vérité (kino prawdy), m.in. opowiadający o algierskiej wojnie o niepodległość "Inheritance" czy przedstawiający sylwetkę aktywisty Danilo Dolciego "Mafia No!", który walczył o nagrodę BAFTA.

GettyImages-75028575.jpg Getty Images © Alex Bowie
1986 rok. John Irvin z Dylanem McDermottem na planie "Hamburger Hill"

W latach 70. Irvin pracował jako reżyser telewizyjny. Zrealizował m.in. horror "Haunted: The Ferryman" czy kilka odcinków seriali "The Nearly Man" i "Hard Times". Uznanie przyniósł mu "Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg", czyli serialowa adaptacja prozy Johna le Carrégo z Alekiem Guinnessem i Ianem Richardsonem w rolach głównych.

Najważniejsze filmy Johna Irvina


W filmografii Johna Irvina znajdziemy przede wszystkim kryminały i filmy sensacyjne ("Jak to się robi w Chicago", "Prawo krwi") i dramaty wojenne ("Psy wojny", "Hamburger Hill", "Kiedy ucichną działa"), ale tez biografie ("Mistrzowie", zamykający jego filmografię "Mandela's Gun" – zwiastun poniżej), filmy przygodowe i westerny ("Robin Hood", "Szalony Koń") czy komedie ("Wdowy"). Śmierć przerwała prace nad jego nowym projektem – opowiadającym o jazzowym pianiście Abdullahu Ibrahimie dokumencie "Water from an Acnient Well".

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