Nie żyje John Irvin. Reżyser "Hamburger Hill" miał 86 lat

Nie żyje John Irvin – brytyjski reżyser, twórca serialu szpiegowskiego " Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg" oraz takich filmów jak " Jak to się robi w Chicago", " Hamburger Hill" czy " Wdowy". Miał 86 lat. Smutną wiadomość przekazali mediom współpracujący z nim producenci. Kim był John Irvin? Początki kariery John Irvin
urodził się 7 maja 1940 roku. Fachu uczył się w London Film School. Początkowo realizował krótkometrażowe dokumenty w nurcie cinéma-vérité (kino prawdy), m.in. opowiadający o algierskiej wojnie o niepodległość "Inheritance" czy przedstawiający sylwetkę aktywisty Danilo Dolciego "
Mafia No!
", który walczył o nagrodę BAFTA.
Getty Images © Alex Bowie 1986 rok. John Irvin z Dylanem McDermottem na planie "Hamburger Hill"
W latach 70.
Irvin
pracował jako reżyser telewizyjny. Zrealizował m.in. horror "
Haunted: The Ferryman
" czy kilka odcinków seriali "
The Nearly Man
" i "
Hard Times
". Uznanie przyniósł mu "
Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg
", czyli serialowa adaptacja prozy
Johna le Carrégo
z
Alekiem Guinnessem
i
Ianem Richardsonem
w rolach głównych.
Najważniejsze filmy Johna Irvina
W filmografii
Johna Irvina
znajdziemy przede wszystkim kryminały i filmy sensacyjne (
"Jak to się robi w Chicago
", "
Prawo krwi
") i dramaty wojenne ("
Psy wojny
", "
Hamburger Hill
", "
Kiedy ucichną działa
"), ale tez biografie ("
Mistrzowie
", zamykający jego filmografię "
Mandela's Gun
" – zwiastun poniżej), filmy przygodowe i westerny ("
Robin Hood
", "
Szalony Koń
") czy komedie ("
Wdowy
"). Śmierć przerwała prace nad jego nowym projektem – opowiadającym o jazzowym pianiście Abdullahu Ibrahimie dokumencie "Water from an Acnient Well".
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