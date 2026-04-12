Nie żyje John Nolan. Aktor znany z filmów o Batmanie miał 87 lat

John Nolan, brytyjski aktor znany z ról w filmach o Batmanie i serialu "Wybrani", zmarł w wieku 87 lat. Prywatnie był wujkiem Christophera i Jonathana Nolana i pojawił się w wielu ich produkcjach.
Pozostawił żonę, aktorkę Kim Hartman, dwoje dzieci oraz wnuki.
John Nolan – najważniejsze role
Urodzony 22 maja 1938 roku w Londynie Nolan był weteranem brytyjskiej sceny teatralnej i współpracował m.in. z Royal Shakespeare Company oraz National Theatre. Na ekranie pojawił się w takich filmach, jak "Batman: Początek
" i "Mroczny Rycerz powstaje
", do którego współtworzył także scenariusz.
John Nolan w filmie "Batman: Początek"
Szerokiej publiczności dał się poznać jako za sprawą serialu "Wybrani
", stworzonego przez Jonathana Nolana
. Do obsady dołączył w drugim sezonie w 2013 roku jako tajemniczy John Greer – były agent MI6 kierujący firmą Decima Technologies i sztuczną inteligencją Samaritan. Wystąpił w 28 odcinkach aż do piątego, finałowego sezonu.
Wystąpił także w "Śledząc
" oraz "Dunkierkce
" Christophera Nolana
.
Nolan miał za sobą bogatą karierę teatralną i telewizyjną. Jego dorobek filmowy obejmuje również: "Bequest to the Nation
", "Terror
" i "The World Is Full of Married Men
".