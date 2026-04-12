Nie żyje John Nolan. Aktor znany z filmów o Batmanie miał 87 lat
John Nolan, brytyjski aktor znany z ról w filmach o Batmanie i serialu "Wybrani", zmarł w wieku 87 lat. Prywatnie był wujkiem Christophera i Jonathana Nolana i pojawił się w wielu ich produkcjach. 

Pozostawił żonę, aktorkę Kim Hartman, dwoje dzieci oraz wnuki.

John Nolan – najważniejsze role



Urodzony 22 maja 1938 roku w Londynie Nolan był weteranem brytyjskiej sceny teatralnej i współpracował m.in. z Royal Shakespeare Company oraz National Theatre. Na ekranie pojawił się w takich filmach, jak "Batman: Początek" i "Mroczny Rycerz powstaje", do którego współtworzył także scenariusz. 

John Nolan w filmie "Batman: Początek"
Szerokiej publiczności dał się poznać jako za sprawą serialu "Wybrani", stworzonego przez Jonathana Nolana. Do obsady dołączył w drugim sezonie w 2013 roku jako tajemniczy John Greer – były agent MI6 kierujący firmą Decima Technologies i sztuczną inteligencją Samaritan. Wystąpił w 28 odcinkach aż do piątego, finałowego sezonu. 

Wystąpił także w "Śledząc" oraz "Dunkierkce" Christophera Nolana.

Nolan miał za sobą bogatą karierę teatralną i telewizyjną. Jego dorobek filmowy obejmuje również: "Bequest to the Nation", "Terror" i "The World Is Full of Married Men".

Najnowsze Newsy

Inne Seriale

Frankie Muniz roztrzaskał samochód w czasie Bristol Motor Speedway

4 komentarze
Seriale

"Czarownice Mayfair" – sezon 2. już 13 kwietnia w CANAL+

Seriale

Voldemort. Ralph Fiennes wskazuje kandydatkę do roli w serialu "Harry Potter"

20 komentarzy
Filmy

"Prawdziwa jazda 3" coraz bliżej?

1 komentarz
Filmy Multimedia

Nicolas Cage na pierwszym zdjęciu z filmu "Pan życia i śmierci 2"

23 komentarze
Filmy

Gwiazda "Wielkiego Marty'ego" w nowych "X-Men"?

6 komentarzy
Filmy Box office

"Mortal Kombat II" odniesie sukces? Pierwsze prognozy

17 komentarzy