Nie żyje John Woodvine. Aktor znany z "Amerykańskiego wilkołaka w Londynie" miał 96 lat

W wieku 96 lat zmarł John Woodvine – brytyjski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny najlepiej znany z występu w horrorze "Amerykański wilkołak w Londynie". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Diabły", "Wichrowe wzgórza", "Perswazje" czy "Vanity Fair. Targowisko próżności". Smutną informację przekazał mediom Phil Belfield, jego agent.
John Woodvine w filmie "Amerykański wilkołak w Londynie" John był wspaniałym aktorem i miał wspaniałą, bogatą karierę we wszystkich dziedzinach branży, włączając w to pracę na senie w ponad 70 produkcjach, m.in. w Old Vic, National Theatre i Royal Shakespeare Company, a także w licznych rolach na ekranie. Był powszechnie podziwiany i będzie nam go bardzo brakowało, a wszyscy, którzy go spotkali, znali i mieli okazję z nim pracować, będą go ciepło wspominać
– czytamy w oświadczeniu.
Kim był John Woodvine? Początki karieryJohn Woodvine
urodził się 21 lipca 1929 roku. W 1953 roku ukończył studia z zakresu aktorstwa na Royal Academy of Dramatic Art. W latach 50. występował na deskach teatru Old Vic. Przed kamerą zadebiutował niewielkimi rolami w serialach, m.in. kryminale "Murder Bag
" czy adaptacji "Makbeta" zatytułowanej "The Terrible Choice
".
Najważniejsze role Johna Woodvine'aWoodvine
najlepiej znany był z roli doktora J.S. Hirscha w horrorze "Amerykański wilkołak w Londynie
". Z Johnem Landisem
spotkał się ponownie na planie czarnej komedii "Burke i Hare
".
Mogliśmy zobaczyć go też w "Diabłach
", "Wichrowych wzgórzach
", "Procesie
", "Vaterland – Tajemnicy III Rzeszy
", "Perswazjach
", "Miss Potter
", zrealizowanej przez Royal Shakespeare Comapnany telewizyjnej wersji "Hamleta
" czy "Vanity Fair. Targowisku próżności
". Przez całą karierę chętnie występował też w produkcjach telewizyjnych. Gościnnie mogliśmy go zobaczyć w licznych serialach, m.in. w "Świętym
", "Rewolwerze i meloniku
", "Lekarzach
" czy "The Crown
". Jego filmografię zamyka folk horror "Enys Men
", który zadebiutował na festiwalu w Cannes w 2022 roku. Woodvine
wystąpił w nim wraz ze swoją córką Mary
. Przypominamy zwiastun: