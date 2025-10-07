Newsy Filmy Nie żyje John Woodvine. Aktor znany z "Amerykańskiego wilkołaka w Londynie" miał 96 lat
Filmy

Nie żyje John Woodvine. Aktor znany z "Amerykańskiego wilkołaka w Londynie" miał 96 lat

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+John+Woodvine.+Aktor+znany+z+%22Ameryka%C5%84skiego+wilko%C5%82aka+w+Londynie%22+mia%C5%82+96+lat-163272
Nie żyje John Woodvine. Aktor znany z &quot;Amerykańskiego wilkołaka w Londynie&quot; miał 96 lat
źródło: Getty Images
autor: Radio Times
W wieku 96 lat zmarł John Woodvine – brytyjski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny najlepiej znany z występu w horrorze "Amerykański wilkołak w Londynie". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Diabły", "Wichrowe wzgórza", "Perswazje" czy "Vanity Fair. Targowisko próżności". Smutną informację przekazał mediom Phil Belfield, jego agent.

John Woodvine w filmie "Amerykański wilkołak w Londynie" 
John był wspaniałym aktorem i miał wspaniałą, bogatą karierę we wszystkich dziedzinach branży, włączając w to pracę na senie w ponad 70 produkcjach, m.in. w Old Vic, National Theatre i Royal Shakespeare Company, a także w licznych rolach na ekranie. Był powszechnie podziwiany i będzie nam go bardzo brakowało, a wszyscy, którzy go spotkali, znali i mieli okazję z nim pracować, będą go ciepło wspominać – czytamy w oświadczeniu.

Kim był John Woodvine? Początki kariery


John Woodvine urodził się 21 lipca 1929 roku. W 1953 roku ukończył studia z zakresu aktorstwa na Royal Academy of Dramatic Art. W latach 50. występował na deskach teatru Old Vic. Przed kamerą zadebiutował niewielkimi rolami w serialach, m.in. kryminale "Murder Bag" czy adaptacji "Makbeta" zatytułowanej "The Terrible Choice".

Najważniejsze role Johna Woodvine'a


Woodvine najlepiej znany był z roli doktora J.S. Hirscha w horrorze "Amerykański wilkołak w Londynie". Z Johnem Landisem spotkał się ponownie na planie czarnej komedii "Burke i Hare".

Mogliśmy zobaczyć go też w "Diabłach", "Wichrowych wzgórzach", "Procesie", "Vaterland – Tajemnicy III Rzeszy", "Perswazjach", "Miss Potter", zrealizowanej przez Royal Shakespeare Comapnany telewizyjnej wersji "Hamleta" czy "Vanity Fair. Targowisku próżności". Przez całą karierę chętnie występował też w produkcjach telewizyjnych. Gościnnie mogliśmy go zobaczyć w licznych serialach, m.in. w "Świętym", "Rewolwerze i meloniku", "Lekarzach" czy "The Crown". Jego filmografię zamyka folk horror "Enys Men", który zadebiutował na festiwalu w Cannes w 2022 roku. Woodvine wystąpił w nim wraz ze swoją córką Mary. Przypominamy zwiastun:


Najnowsze Newsy

Seriale Multimedia

Liam Hemsworth jako Wiedźmin w zwiastunie nowego sezonu serialu

40 komentarzy
Filmy

Hollywood kontra OpenAI. Sora 2 narusza prawa autorskie?

34 komentarze
Filmy

"Wielki Marty" wielkim filmem? To mówią pierwsze reakcje

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

41.WFF - start przedsprzedaży w Atlanticu

Filmy

Twórcy "Ośmiu gór" kręcą nowy film. O czym opowie?

Filmy Multimedia

Podcast "Freaks and Geeks" #4: "Nakręć ze mną porno"

13 komentarzy
Filmy

Zaskoczeni? Glen Powell łączony z JESZCZE JEDNYM filmem

11 komentarzy