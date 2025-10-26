Nie żyje June Lockhart. Aktorka znana z "Lassie" i "Zagubionych w kosmosie" miała 100 lat

Nie żyje June Lockhart – amerykańska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Największą sławę przyniosły jej role w serialach "Lassie" i "Zagubieni w kosmosie". Miała 100 lat. Smutną informację przekazała mediom rodzina.
June Lockhart z Jonem Provostem i psem Lassie
Kim była June Lockhart? Początki karieryJune Lockhart
urodziła się 25 czerwca 1925 roku. Od najmłodszych lat trenowała balet. W 1933 roku zadebiutowała rolą Mimsy w wystawianej na deskach nowojorskiego Metropolitan Opera sztuce "Peter Ibbetson". Przed kamerami pojawiła się pięć lat później – w "Decydującej nocy
", adaptacji "Opowieści wigilijnej", wcieliła się Belindę, córkę granych przez jej rodziców, Kathleen
i Gene'a Lockhartów
, państwa Cratchitów. W 1947 roku została uhonorowana nagrodą Antoinette Perry (dziś znaną jako Tony dla najlepszego debiutanta) za występ w "For Love or Money".
Najważniejsze role June LockhartJune Lockhart
zostanie najlepiej zapamiętana jako Ruth Martin w emitowanym w latach 1954–1974 serialu "Lassie
" oraz Maureen Robinson z "Zagubionych w kosmosie
". Szczególnie bliska jej sercu była ta druga rola. Mama zawsze uważała aktorstwo za swój zawód, powołanie, ale jej prawdziwymi pasjami były dziennikarstwo, polityka, nauka i NASA
– czytamy w oświadczeniu jej córki. Uwielbiała swoją rolę w "Zagubionych w kosmosie" i była zachwycona, że stała się inspiracją wielu przyszłych astronautów, którzy mówili jej o tym podczas wizyt w NASA. To znaczyło dla niej więcej niż setki ról, które zagrała w serialach i filmach.
Getty Images © Bob Riha Jr
1983 rok. June Lockhart z kolegami z planu "Zagubionych w kosmosie": Guyem Williamsem, Angelą Cartwright i Bobem MayemJune Lockhart
miała w swoim dorobku także takie tytuły jak "Guwernantka
", "Sierżant York
", "Spotkajmy się w St.Louis
", "Syn Lassie
" (gdzie wcieliła się w rolę Priscilli) i "Lassie's Great Adventure
" (gdzie powtórzyła rolę z serialu), "Kobieta wilk z Londynu
", "Roczniak
", "Bury Me Dead
", "Troll
" , "O czym marzą faceci
" czy "Świąteczny więzień
". Przez całą karierę chętnie występowała w serialach, m.in. sitcomie "Petticoat Junction
", animacji "These Are the Days
" czy "Szpitalu miejskim
". Gościnnie mogliśmy zobaczyć ją w takich produkcjach jak "Napisała: Morderstwo
", "The New Lassie
", "Pełna chata
" czy "Chirurdzy
". Jej filmografię zamyka niewielka rola głosowa w netfliksowej wersji "Zagubionych w kosmosie
".