Nie żyje June Lockhart. Aktorka znana z "Lassie" i "Zagubionych w kosmosie" miała 100 lat

The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Michael Tran
Nie żyje June Lockhart – amerykańska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Największą sławę przyniosły jej role w serialach "Lassie" i "Zagubieni w kosmosie". Miała 100 lat. Smutną informację przekazała mediom rodzina.

June Lockhart z Jonem Provostem i psem Lassie

Kim była June Lockhart? Początki kariery


June Lockhart urodziła się 25 czerwca 1925 roku. Od najmłodszych lat trenowała balet. W 1933 roku zadebiutowała rolą Mimsy w wystawianej na deskach nowojorskiego Metropolitan Opera sztuce "Peter Ibbetson". Przed kamerami pojawiła się pięć lat później – w "Decydującej nocy", adaptacji "Opowieści wigilijnej", wcieliła się Belindę, córkę granych przez jej rodziców, Kathleen i Gene'a Lockhartów, państwa Cratchitów. W 1947 roku została uhonorowana nagrodą Antoinette Perry (dziś znaną jako Tony dla najlepszego debiutanta) za występ w "For Love or Money". 

Najważniejsze role June Lockhart


June Lockhart zostanie najlepiej zapamiętana jako Ruth Martin w emitowanym w latach  1954–1974 serialu "Lassie" oraz Maureen Robinson z "Zagubionych w kosmosie". Szczególnie bliska jej sercu była ta druga rola. 

Mama zawsze uważała aktorstwo za swój zawód, powołanie, ale jej prawdziwymi pasjami były dziennikarstwo, polityka, nauka i NASA – czytamy w oświadczeniu jej córki. Uwielbiała swoją rolę w "Zagubionych w kosmosie" i była zachwycona, że stała się inspiracją wielu przyszłych astronautów, którzy mówili jej o tym podczas wizyt w NASA. To znaczyło dla niej więcej niż setki ról, które zagrała w serialach i filmach.

GettyImages-1469500593.jpg Getty Images © Bob Riha Jr
1983 rok. June Lockhart z kolegami z planu "Zagubionych w kosmosie": Guyem Williamsem, Angelą Cartwright i Bobem Mayem
June Lockhart miała w swoim dorobku także takie tytuły jak "Guwernantka", "Sierżant York", "Spotkajmy się w St.Louis", "Syn Lassie" (gdzie wcieliła się w rolę Priscilli) i "Lassie's Great Adventure" (gdzie powtórzyła rolę z serialu), "Kobieta wilk z Londynu", "Roczniak", "Bury Me Dead", "Troll" , "O czym marzą faceci" czy "Świąteczny więzień". Przez całą karierę chętnie występowała w serialach, m.in. sitcomie "Petticoat Junction", animacji "These Are the Days" czy "Szpitalu miejskim". Gościnnie mogliśmy zobaczyć ją w takich produkcjach jak "Napisała: Morderstwo", "The New Lassie", "Pełna chata" czy "Chirurdzy". Jej filmografię zamyka niewielka rola głosowa w netfliksowej wersji "Zagubionych w kosmosie".

