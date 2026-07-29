Newsy Nie żyje Kavinsky. Autor utworu "Nightcall" do filmu "Drive" miał 50 lat
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Nie żyje Kavinsky. Autor utworu "Nightcall" do filmu "Drive" miał 50 lat

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Nie żyje Kavinsky. Autor utworu &quot;Nightcall&quot; do filmu &quot;Drive&quot; miał 50 lat
źródło: Getty Images
autor: Kristy Sparow
Kavinsky, francuski DJ, producent i kompozytor, nie żyje. Jak informują francuskie media, ciało artysty odnaleziono we wtorek wieczorem w jego mieszkaniu w 18. dzielnicy Paryża. Muzyk, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Vincent Belorgey, miał 50 lat.

Kavinsky – autor utworu "Nightcall" do filmu "Drive"



Choć Kavinsky był jedną z najważniejszych postaci francuskiej muzyki elektronicznej, widzowie kina na całym świecie kojarzą go przede wszystkim z utworem "Nightcall", który znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu "Drive" z 2011 roku w reżyserii Nicolasa Windinga Refna. To właśnie ten utwór otworzył mu drogę do międzynarodowej rozpoznawalności i na stałe wpisał się w historię współczesnego kina.

W 2013 roku artysta wydał swój pierwszy album studyjny "OutRun", a w 2024 roku ponownie przypomniał o sobie podczas ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Na scenie wystąpił wówczas z belgijską wokalistką Angèle, która zaprezentowała nową interpretację jego największego przeboju.

Informację o jego śmierci jako pierwszy podał dziennik "Le Parisien". Doniesienia potwierdziła później paryska prokuratura w rozmowie ze stacją BFM. Na razie nie ujawniono przyczyny zgonu. Wiadomo jedynie, że wszczęto śledztwo mające wyjaśnić okoliczności śmierci. Według prokuratury ratownicy nie natrafili na miejscu na żadne podejrzane przedmioty, a postępowanie nadal trwa.

31 lipca Kavinsky obchodziłby 51. urodziny.



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