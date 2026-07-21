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Nie żyje Kaylee Hottle. Aktorka znana z filmu "Godzilla vs. Kong" miała 19 lat

TMZ / autor: /
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Nie żyje Kaylee Hottle. Aktorka znana z filmu &quot;Godzilla vs. Kong&quot; miała 19 lat
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Nie żyje Kaylee Hottle, amerykańska aktorka znana najlepiej z występu w filmach "Godzilla vs. Kong" oraz "Godzilla i Kong: Nowe imperium". Informację o śmierci Hottle ujawnił jej ojciec, Joshua Hottle. Jego córka zginęła w wypadku samochodowym w Maryland. Miała 19 lat.
   

Kim była Kaylee Hottle?




Kaylee Hottle, która pochodziła z niesłyszącej od kilku pokoleń rodziny, sama również urodziła się z niepełnosprawnością słuchu. Karierę w mediach rozpoczęła od występów w reklamach. Wzięła też udział w akcji społecznej "10 Deaf Children: One powerful Message", która promowała walkę o prawa społeczności niesłyszących.

Sarah Halley Finn, reżyserka castingu widowiska "Godzilla vs. Kong" (2021) szukała niesłyszącej dziewczynki, która wystąpiłaby jako niesłysząca Jia. Wtedy zwrócono jej uwagę na występ Hottle w reklamie programu Convo pomagającego w komunikacji osobom niesłyszącym.

W ten sposób Hottle wystąpiła w filmie "Godzilla vs. Kong" jako Jia, która mieszka na Wyspie Czaszki i komunikuje się z King Kongiem za pomocą języka migowego. Jej ekranowi partnerzy Rebecca Hall i Alexander Skarsgård sami nauczyli się języka migowego, żeby móc porozumiewać się z nią na planie.
   
To jej pierwszy film, mówił wówczas Skarsgård. To fascynujące, jak naturalnie czuje się przed kamerą i jak szybko przyjmuje uwagi od reżysera Adama Wingarda.
    
Hottle wystąpiła raz jeszcze jako Jia w filmie "Godzilla i Kong: Nowe imperium" (2024). Za tę rolę zdobyła nominację do nagrody Saturna za najlepszą rolę młodej aktorki.

W filmografii Hottle jest jeszcze tylko występ w jednym z odcinków serialu "Magnum: Detektyw z Hawajów".  

"Godzilla i Kong: Nowe imperium" – zwiastun


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