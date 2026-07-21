Nie żyje Kaylee Hottle. Aktorka znana z filmu "Godzilla vs. Kong" miała 19 lat

Nie żyje Kaylee Hottle, amerykańska aktorka znana najlepiej z występu w filmach "Godzilla vs. Kong" oraz "Godzilla i Kong: Nowe imperium". Informację o śmierci Hottle ujawnił jej ojciec, Joshua Hottle. Jego córka zginęła w wypadku samochodowym w Maryland. Miała 19 lat.
Kim była Kaylee Hottle? Kaylee Hottle
, która pochodziła z niesłyszącej od kilku pokoleń rodziny, sama również urodziła się z niepełnosprawnością słuchu. Karierę w mediach rozpoczęła od występów w reklamach. Wzięła też udział w akcji społecznej "10 Deaf Children: One powerful Message", która promowała walkę o prawa społeczności niesłyszących.
Sarah Halley Finn, reżyserka castingu widowiska "Godzilla vs. Kong"
(2021) szukała niesłyszącej dziewczynki, która wystąpiłaby jako niesłysząca Jia. Wtedy zwrócono jej uwagę na występ Hottle
w reklamie programu Convo pomagającego w komunikacji osobom niesłyszącym.
W ten sposób Hottle
wystąpiła w filmie "Godzilla vs. Kong
" jako Jia, która mieszka na Wyspie Czaszki i komunikuje się z King Kongiem za pomocą języka migowego
. Jej ekranowi partnerzy Rebecca Hall
i Alexander Skarsgård
sami nauczyli się języka migowego, żeby móc porozumiewać się z nią na planie. To jej pierwszy film
, mówił wówczas Skarsgård
. To fascynujące, jak naturalnie czuje się przed kamerą i jak szybko przyjmuje uwagi od reżysera Adama Wingarda. Hottle
wystąpiła raz jeszcze jako Jia w filmie "Godzilla i Kong: Nowe imperium"
(2024). Za tę rolę zdobyła nominację do nagrody Saturna za najlepszą rolę młodej aktorki.
W filmografii Hottle
jest jeszcze tylko występ w jednym z odcinków serialu "Magnum: Detektyw z Hawajów"
.
"Godzilla i Kong: Nowe imperium" – zwiastun