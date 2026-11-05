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Nie żyje Kimmarie Johnson. Aktorka z "Beverly Hills, 90210" miała 50 lat

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Nie żyje Kimmarie Johnson. Aktorka z &quot;Beverly Hills, 90210&quot; miała 50 lat
źródło: Getty Images
autor: Mark Davis
Nie żyje Kimmarie Johnson, amerykańska aktorka, modelka i przedsiębiorczyni. Zagrała epizodyczne role w "Stary, gdzie moja bryka?" i serialu "Beverly Hills, 90210". Zmarła w szpitalu w Los Angeles po nagłym zagrożeniu kardiologicznym, które miało miejsce w zeszłym tygodniu. Za przyczynę śmierci uznano tętniaka serca. Miała 50 lat.

Kimmarie Johnson – biografia


   
Kimmarie Johnson urodziła się jako Kim Marie Johnson 8 kwietnia 1976 roku w Pittsburghu. Studiowała psychologię na kalifornijskim uniwersytecie PennWest. Po studiach pracowała jako stewardessa i to wówczas podpisała kontrakt z agencją modelingową, po czym zaczęła występować w reklamach. W 1992 wygrała konkurs Miss Pennsylvania i w 1993 jako reprezentantka stanu wzięła udział w konkursie Miss USA, w którym zajęła piąte miejsce.

W 1996 przeprowadziła się do Los Angeles i rozpoczęła karierę aktorską. Na dużym ekranie zadebiutowała w filmie "Stary, gdzie moja bryka?" (2000) z Ashtonem Kutcherem. Zagrała epizody w serialach "Beverly Hills, 90210", "V.I.P." i "Wanda at Large".

W jej filmografii są też m.in. "Shadow Fury" (2001), "Carman: The Champion" (2001), "Połamania nóg!" (2005), "Diary of a Tired Black Man" (2009) i "The Summer of Massacre" (2011). W latach 2007-2010 występowała również w teatrze. Ponadto była producentką filmu "The Last Eve" (2005).

W 2011 roku założyła firmę SkinGlow, produkującą kosmetyki do pielęgnacji skóry.

"Stary, gdzie moja bryka?" – zwiastun


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