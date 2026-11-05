Nie żyje Kimmarie Johnson. Aktorka z "Beverly Hills, 90210" miała 50 lat

Nie żyje Kimmarie Johnson, amerykańska aktorka, modelka i przedsiębiorczyni. Zagrała epizodyczne role w "Stary, gdzie moja bryka?" i serialu "Beverly Hills, 90210". Zmarła w szpitalu w Los Angeles po nagłym zagrożeniu kardiologicznym, które miało miejsce w zeszłym tygodniu. Za przyczynę śmierci uznano tętniaka serca. Miała 50 lat.
Kimmarie Johnson – biografia Kimmarie Johnson
urodziła się jako Kim Marie Johnson 8 kwietnia 1976 roku w Pittsburghu. Studiowała psychologię na kalifornijskim uniwersytecie PennWest. Po studiach pracowała jako stewardessa i to wówczas podpisała kontrakt z agencją modelingową, po czym zaczęła występować w reklamach. W 1992 wygrała konkurs Miss Pennsylvania i w 1993 jako reprezentantka stanu wzięła udział w konkursie Miss USA, w którym zajęła piąte miejsce.
W 1996 przeprowadziła się do Los Angeles i rozpoczęła karierę aktorską. Na dużym ekranie zadebiutowała w filmie "Stary, gdzie moja bryka?"
(2000) z Ashtonem Kutcherem
. Zagrała epizody w serialach "Beverly Hills, 90210", "V.I.P." i "Wanda at Large"
.
W jej filmografii są też m.in. "Shadow Fury
" (2001), "Carman: The Champion
" (2001), "Połamania nóg!
" (2005), "Diary of a Tired Black Man
" (2009) i "The Summer of Massacre
" (2011). W latach 2007-2010 występowała również w teatrze. Ponadto była producentką filmu "The Last Eve
" (2005).
W 2011 roku założyła firmę SkinGlow, produkującą kosmetyki do pielęgnacji skóry.
"Stary, gdzie moja bryka?" – zwiastun