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Nie żyje Kjell Nilsson. Humungus z "Mad Maksa 2" miał 76 lat

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Nie żyje Kjell Nilsson. Humungus z &quot;Mad Maksa 2&quot; miał 76 lat
Zmarł Kjell Nilsson, szwedzko-australijski aktor oraz były sztangista, znany najlepiej z roli bezwzględnego Lorda Humungusa w kultowym filmie "Mad Max 2 - Wojownik szos". Miał 76 lat.

Kjell Nilsson: życie i kariera



Informację o jego śmierci przekazała rodzina za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nilsson zmarł 2 lipca w stanie Queensland w Australii po długiej walce walce z zaawansowaną chorobą nerek. Przez ponad cztery lata aktor przechodził dializy trzy razy w tygodniu. W ostatnich dniach życia podjął decyzję o zakończeniu leczenia. 

Zmarł spokojnie we śnie, w otoczeniu swoich synów. Rodzina podkreśliła, że poprzedzające jego odejście dni upłynęły w atmosferze spokoju, wdzięczności i pogodzenia się z losem.

Kjell Nilsson i synowie / Facebook

Urodzony w 1949 roku w szwedzkim Göteborgu Nilsson przeniósł się do Australii w 1980 roku jako trener podnoszenia ciężarów przygotowujący szwedzkich zawodników do igrzysk olimpijskich w Moskwie. Jego imponująca postura zwróciła uwagę reżysera George'a Millera i zaowocowała angażem do roli zamaskowanego przywódcy motocyklowego gangu w widowisku "Mad Max 2" z Melem Gibsonem w roli głównej.

Choć twarz aktora przez większość filmu skrywała charakterystyczna hokejowa maska, Lord Humungus - określany mianem "Ayatollaha Rock'n'Rolla" - stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii kina postapokaliptycznego.  

Po sukcesie "Mad Maksa 2" Nilsson wystąpił jeszcze m.in. w "Filmie o piratach", telewizyjnym "Man of Letters" oraz "Sile władzy". Następnie wycofał się z aktorstwa i przez pewien czas pracował dla australijskiej firmy informatycznej. Na ekran powrócił po 34 latach, występując w filmie "Howlin' Refrain". 

Rodzina podkreśliła, że w ostatnich dniach życia Nilsson często mówił o wdzięczności za karierę sportową i trenerską, życie dzielone między Szwecję i Australię oraz możliwość inspirowania widzów na całym świecie dzięki kultowej roli Lorda Humungusa. "To dziedzictwo nigdy nie umrze" - napisali bliscy aktora.

Za co kochamy film "Mad Max 2"?



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