Cztery dni po tragicznym wypadku samochodowym zmarł Larry Poindexter – znamy m.in. z filmów "Amerykański Ninja 2" i "S.W.A.T. Jednostka specjalna" czy występów w takich serialach jak "JAG – Wojskowe Biuro Śledcze", "Blade: The Series" czy "Udręki młodego Bergera". Miał 66 lat.
Do wypadku doszło w piątkowy wieczór. Poindexter
został potrącony na przejściu dla pieszych w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Trafił do szpitala, gdzie miał przejść operację, ale zanim do niej doszło, zmarł.
Kim był Larry Poindexter? Początki karieryLarry Poindexter
urodził się 16 grudnia 1959 roku. Karierę rozpoczął na początku lat 80. od epizodów w serialach ("A New Day in Eden
", "CHiPs
") i filmach telewizyjnych ("Czwartkowe dziecko
", reż. David Lowell Rich
). Na wielkim ekranie zadebiutował w wyreżyserowanej przez Davida Steinberga
komedii "Można oszaleć
".
Najważniejsze role Larry'ego PoindexteraLarry Poindexter
najlepiej znany był z filmów akcji: "Amerykańskiego ninjy 2
" (reż. Sam Firstenberg
) i "S.W.A.T. Jednostki specjalnej
" (reż. Clark Johnson
). Gościnnie występował też w serialach, m.in. "JAG – Wojskowym Biurze Śledczym
", "Blade: The Series
" czy "Udrękach młodego Bergera
".
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Larry Poindexter w serialu "Jednostka 19"
W filmografii Poindextera
znajdziemy też dramaty ("Wschodząca gwiazda, reż. Martha Coolidge
), filmy sci-fi i horrory ("Najeźdźcy z Marsa
", reż. Tobe Hooper
; "Atlas zbuntowany. Część 2
", reż. John Putch
), komedie akcji ("Cheerleaderki Ninja
", reż. David Presley
), B-klasowe thrillery ("Wymyślony przyjaciel
", reż. Richard Gabai
) czy młodzieżowe komedie ("Dziedziczki
", reż. Martha Coolidge
; "17 Again
", reż. Burr Steers
). Przez całą karierę chętnie grywał też epizody w serialach: telenowelach "Santa Barbara
" i "Dni naszego życia
", komedii romantycznej "Duet
" czy takich popularnych produkcjach jak "Sabrina, nastoletnia czarownica
", "Will i Grace
", "Nowojorscy gliniarze
", "Trawka
", "Jak poznałem waszą matkę
", "Nie z tego świata
", "Californication
", "Jej szerokość Afrodyta
", "Mentalista
", "Kości
", "Zabójcze umysły
" czy "Jednostka 19
". W tym roku na ekrany trafiły dwa seriale z jego udziałem: czwarty sezon "Prawnika z Lincolna
" oraz "Script Flippers Content". Wystąpił też w komedii "Wine & Whimsy" (reż. Markus Redmond
), która aktualnie jest na etapie postprodukcji.