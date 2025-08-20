Nie żyje Marcel Łoziński. Wybitny dokumentalista miał 85 lat

Nie żyje Marcel Łoziński. Polski reżyser filmów dokumentalnych był nominowany do Oscara i zdobył m.in. Europejską Nagrodę Filmową. Nakręcił takie filmy jak m.in. "89 mm od Europy", "Wszystko może się przytrafić" i "Jak to się robi". Miał 85 lat.
O śmierci Łozińskiego
poinformował na Facebooku reżyser Feliks Falk
. Smutna wiadomość: Marcel Łoziński nie żyje. Mój przyjaciel od dziecka, dzięki któremu zostałem filmowcem. Wspaniały reżyser filmów dokumentalnych. Ogromna strata!
– czytamy w jego wpisie.
Kim był Marcel Łoziński?Marcel Łoziński
urodził się 17 maja 1940 roku w Paryżu. W 1965 ukończył studia na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej. W 1967 rozpoczął z kolei studia reżyserskie w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, które ukończył w 1971 roku.
Współpracował m.in. Telewizją Polską oraz Zespołem Filmowym "X" Andrzeja Wajdy
, a także warszawską Wytwórnią Filmów Dokumentalnych (WFD). Był również pedagogiem. Wykładał m.in. w Paryskiej Szkole Filmowej FEMIS oraz w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził też kurs dokumentalny w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy oraz Dragon Forum - międzynarodowe warsztaty filmu dokumentalnego i pitchingu. Był członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Otrzymał m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".
Był ojcem dokumentalisty Pawła Łozińskiego
, o relacji z którym opowiedział w dokumencie "Ojciec i syn w podróży
" (2013).
Marcel Łoziński – najważniejsze filmy
"Wszystko może się przytrafić" (1995)Marcel Łoziński
opracował metodę tzw. "zagęszczania rzeczywistości", która polegała na wprowadzeniu do filmowanego świata własnego "agenta", osoby mającej "potrząsnąć akwarium" i sprowokować rzeczywistość. Przykładem takiego "agenta" był np. jego syn Tomek w filmie "Wszystko może się przytrafić
" (1995): 6-latek przemierzający Park Łazienkowski i rozmawiający z przechodniami.
W swoich filmach Łoziński
był mistrzem zadawania pytań, poruszał trudne, często niewygodne tematy (m.in. indoktrynacja czy polityczna propaganda, Łoziński
był też autorem jednego z pierwszych szeroko dostępnych dokumentów o zbrodni katyńskiej). W jego filmografii są m.in. "Wizyta" (1974), "Egzamin dojrzałości" (1979), "Ćwiczenia warsztatowe" (1984), "Las katyński" (1990), "89 mm od Europy" (1993), "Wszystko może się przytrafić" (1995), "Żeby nie bolało" (1998), "Jak to się robi" (2006) i "Poste restante" (2009).
W 1995 "89 mm od Europy"
było nominowane do Oscara w kategorii "Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny". W 2009 roku "Poste restante"
zdobyło Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszego europejskiego filmu krótkometrażowego. Twórczość Łozińskiego
była wielokrotnie wyróżniana na Krakowskim Festiwalu Filmowym (m.in. Złoty Lajkonik za "Zderzenie czołowe"
w 1975 roku oraz Złoty Smok dla "Wszystko może się przytrafić"
w 1995 roku). W 2016 roku "Wszystko może się przytrafić"
zwyciężył w internetowym plebiscycie na najlepszy w historii polski film dokumentalny. Zdjęcie: FINA