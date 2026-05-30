Nie żyje Marcia Lucas. Montażystka oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen" miała 80 lat

The Hollywood Reporter
Nie żyje Marcia Lucas – montażystka oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen" (za "Nową nadzieję", przy których współpracowała z Richardem Chewem i Paulem Hirschem, otrzymała Oscara), była żona George'a Lucasa. Miała 80 lat. Przyczyną śmierci był rak.

W oświadczeniu rodziny czytamy: 

Marcia zostanie zapamiętana jako genialna gawędziarka, pionierka kobiecego kina, kochająca mama i babcia, hojna gospodyni i lojalna przyjaciółka, której humor i blask  wypełniał każde pomieszczenie. Wywarła niezatarty ślad na kino, ale ci, którzy znali ją najlepiej, zapamiętają, że sprawiała, iż życie wydawało się bardziej intensywne, piękniejsze, radośniejsze i pełne miłości.

Oscary 1978: Richard Chew, Marica Lucas i Paul Hirsh (laureaci Oscarów za najlepszy montaż) z Farrah Fawcett

Kim była Marcia Lucas? Początki kariery


Marcia Lucas (z domu Griffin) urodziła się 4 października 1945 roku. Arkana fachu poznała dzięki organizowanemu przez Gildię Montażystów Filmowych programu stażowemu. Pierwsze kroki w zawodzie stawiała jako asystentka montażystów: Barry'ego Malkina (przy "Deszczowych ludziach" Francisa Forda Coppoli), Verny Fields (przy "Chłodnym okiem" Haskella Wexlera) i George'a Lucasa, wówczas swojego męża (przy jego pełnometrażowym debiucie – thrillerze sci-fi "THX 1138").

Najważniejsze filmy Marcii Lucas


Największe uznanie przyniosły Lucas filmy zrealizowane wspólnie z George'em Lucasem. Zapisała się w historii kina jako montażystka oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen". Pierwsza część – "Nowa nadzieja" (zwiastun poniżej) – przyniosła jej w 1978 roku Oscara. Cztery lata wcześniej Amerykańska Akademia Filmowa nominowała ją za "Amerykańskie graffiti" (wraz z Verną Fields).



W połowie lat 70. Lucas współpracowała też z Martinem Scorsesem ("Alicja już tu nie mieszka"; nadzorowała też montaż "Taksówkarza" i "New York, New York"). Jej filmografię zamyka "Powrót Jedi".

