Nie żyje Marcia Lucas. Montażystka oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen" miała 80 lat

Nie żyje Marcia Lucas – montażystka oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen" (za "Nową nadzieję", przy których współpracowała z Richardem Chewem i Paulem Hirschem, otrzymała Oscara), była żona George'a Lucasa. Miała 80 lat. Przyczyną śmierci był rak.
W oświadczeniu rodziny czytamy: Marcia zostanie zapamiętana jako genialna gawędziarka, pionierka kobiecego kina, kochająca mama i babcia, hojna gospodyni i lojalna przyjaciółka, której humor i blask wypełniał każde pomieszczenie. Wywarła niezatarty ślad na kino, ale ci, którzy znali ją najlepiej, zapamiętają, że sprawiała, iż życie wydawało się bardziej intensywne, piękniejsze, radośniejsze i pełne miłości.
Getty Images © ABC Photo Archives
Oscary 1978: Richard Chew, Marica Lucas i Paul Hirsh (laureaci Oscarów za najlepszy montaż) z Farrah Fawcett
Kim była Marcia Lucas? Początki karieryMarcia Lucas
(z domu Griffin) urodziła się 4 października 1945 roku. Arkana fachu poznała dzięki organizowanemu przez Gildię Montażystów Filmowych programu stażowemu. Pierwsze kroki w zawodzie stawiała jako asystentka montażystów: Barry'ego Malkina
(przy "Deszczowych ludziach
" Francisa Forda Coppoli
), Verny Fields
(przy "Chłodnym okiem
" Haskella Wexlera
) i George'a Lucasa
, wówczas swojego męża (przy jego pełnometrażowym debiucie – thrillerze sci-fi "THX 1138
").
Najważniejsze filmy Marcii Lucas
Największe uznanie przyniosły Lucas
filmy zrealizowane wspólnie z George'em Lucasem
. Zapisała się w historii kina jako montażystka oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen". Pierwsza część – "Nowa nadzieja
" (zwiastun poniżej) – przyniosła jej w 1978 roku Oscara. Cztery lata wcześniej Amerykańska Akademia Filmowa nominowała ją za "Amerykańskie graffiti
" (wraz z Verną Fields
).
W połowie lat 70. Lucas
współpracowała też z Martinem Scorsesem ("Alicja już tu nie mieszka
"; nadzorowała też montaż "Taksówkarza
" i "New York, New York
"). Jej filmografię zamyka "Powrót Jedi
".