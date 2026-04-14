Nie żyje Mario Adorf. Aktor znany z "Blaszanego bębenka" miał 95 lat

W wieku 95 lat zmarł Mario Adorf – włosko-niemiecki aktor znany m.in. z nagrodzonego Oscarem "Blaszanego bębenka" Volkera Schlöndorffa, westernów "Winnetou: Złoto Apaczów" (reż. Harald Reinl) i "Major Dundee" (reż. Sam Peckinpah) czy wyreżyserowanego przez Dario Argento thrillera "Ptak o kryształowym upierzeniu".
Kim był Mario Adorf? Początki kariery
urodził się 8 września 1930 roku. Początkowo studiował kryminologię, ale porzucił naukę na rzecz aktorstwa. Zadebiutował rolą w dramacie wojennym Paula Maya
"08/15
". Przełomem w jego karierze był występ w wyreżyserowanym przez Roberta Siodmaka
kryminale "Nocą, kiedy przychodzi diabeł
".
Mario Adorf jako sierżant Gomez w filmie "Major Dundee"
Najważniejsze role Mario Adorfa
Największą sławę przyniosła Adorfowi
współpraca z Volkerem Schlöndorffem
– zagrał nie tylko w oscarowym "Blaszanym bębenku
" (zwiastun poniżej), ale też "Utraconej czci Katarzyny Blum
" (współreż. Margarethe von Trotta
) i dokumentalizowanym dramacie politycznym "Niemcy jesienią
". Sympatię publiczności przyniosły mu role w produkowanych w RFN westernach, przede wszystkim "Winnetou: Złocie Apaczów
". Mogliśmy zobaczyć go też w filmach Sama Peckinpaha
("Major Dundee
"), Dario Argento
("Ptak o kryształowym upierzeniu
"), Rainera Wernera Fassbindera
("Lola
") czy Liliany Cavani
("Franciszek
"). Adorf
chętnie występował także we włoskich produkcjach: spaghetti westernach ("And for a Roof a Sky Full of Stars
"), comedie di sexi ("Oferta matrymonialna
", "Sekrety wiernych żon
") czy poliziotteschi ("Policja dziękuje
", "Kaliber 9
", "Manhunt in the City
"). Jego filmografię zamyka niemiecki dramat "Real Fight".