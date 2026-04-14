Nie żyje Mario Adorf. Aktor znany z "Blaszanego bębenka" miał 95 lat

W wieku 95 lat zmarł Mario Adorf – włosko-niemiecki aktor znany m.in. z nagrodzonego Oscarem "Blaszanego bębenka" Volkera Schlöndorffa, westernów "Winnetou: Złoto Apaczów" (reż. Harald Reinl) i "Major Dundee" (reż. Sam Peckinpah) czy wyreżyserowanego przez Dario Argento thrillera "Ptak o kryształowym upierzeniu".

Kim był Mario Adorf? Początki kariery


Mario Adorf urodził się 8 września 1930 roku. Początkowo studiował kryminologię, ale porzucił naukę na rzecz aktorstwa. Zadebiutował rolą w dramacie wojennym Paula Maya "08/15". Przełomem w jego karierze był występ w wyreżyserowanym przez Roberta Siodmaka kryminale "Nocą, kiedy przychodzi diabeł".

Mario Adorf jako sierżant Gomez w filmie "Major Dundee"

Najważniejsze role Mario Adorfa


Największą sławę przyniosła Adorfowi współpraca z Volkerem Schlöndorffem – zagrał nie tylko w oscarowym "Blaszanym bębenku" (zwiastun poniżej), ale też "Utraconej czci Katarzyny Blum" (współreż. Margarethe von Trotta) i dokumentalizowanym dramacie politycznym "Niemcy jesienią". Sympatię publiczności przyniosły mu role w produkowanych w RFN westernach, przede wszystkim "Winnetou: Złocie Apaczów". Mogliśmy zobaczyć go też w filmach Sama Peckinpaha ("Major Dundee"), Dario Argento ("Ptak o kryształowym upierzeniu"), Rainera Wernera Fassbindera ("Lola") czy Liliany Cavani ("Franciszek").



Adorf chętnie występował także we włoskich produkcjach: spaghetti westernach ("And for a Roof a Sky Full of Stars"), comedie di sexi ("Oferta matrymonialna", "Sekrety wiernych żon") czy poliziotteschi ("Policja dziękuje", "Kaliber 9", "Manhunt in the City"). Jego filmografię zamyka niemiecki dramat "Real Fight". 

