Newsy Nie żyje Mark Rydell. Reżyser "Nad złotym stawem" miał 97 lat
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Nie żyje Mark Rydell. Reżyser "Nad złotym stawem" miał 97 lat

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Mark+Rydell.+Re%C5%BCyser+%22Nad+z%C5%82otym+stawem%22+mia%C5%82+97+lat-168064
Nie żyje Mark Rydell. Reżyser &quot;Nad złotym stawem&quot; miał 97 lat
źródło: Getty Images
autor: Jim Steinfeldt
W wieku 97 lat zmarł Mark Rydell – reżyser, producent i aktor. Dramat obyczajowy "Nad złotym stawem" przyniósł mu nominację do Oscara. Jako aktora mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Długim pożegnaniu" Roberta Altmana i "Końcu z Hollywood" Woody'ego Allena. Smutną informację ogłosiła na w mediach społecznościowych Bette Midler – gwiazda wyreżyserowanych przez niego filmów "Róża" i "Dla naszych chłopców".

Midler udostępniła na Instagramie serię zdjęć Rydella. W towarzyszącym im wpisie możemy przeczytać: 

Mark Rydell, reżyser mojego pierwszego filmu – "Róży" – zmarł dziś rano. Zanim został reżyserem, był cenionym aktorem, a ja miałam ogromne szczęście, że go poznałam. Tak wiele nauczyłam się od niego na planie "Róży", a później "Dla naszych chłopców". Był zaklinaczem aktorów, wystarczyło tylko kilka słów, by zrozumieć, czego oczekuje. Oddany Meisnerowi. Mam z nim tyle szczęśliwych wspomnień. Spoczywaj w pokoju.

Oryginalny wpis znajdziecie poniżej:


Kim był Mark Rydell? Początki kariery


Mark Rydell urodził się 23 marca 1929 roku. Początkowo chciał zostać muzykiem i marzył o karierze dyrygenta. Aktorskiego fachu uczył się w Neighborhood Playhouse School of the Theatre oraz w Actors Studio Lee Strasberga. W latach 50. grywał epizody w serialach, m.in. operze mydlanej "The Edge of Night". Na wielkim ekranie zadebiutował w wyreżyserowanym przez Dona Siegela kryminale noir "Crime in the Streets". W latach 60. rozpoczął karierę reżyserską. Realizował odcinki takich seriali jak "Ben Casey", "I Spy" czy "The Long, Hot Summer". 


Najważniejsze filmy Marka Rydella


Jako aktor Rydell zostanie zapamiętany przede wszystkim z roli Marty'ego Augustine'a – przeciwnika Philipa Marlowe'a w "Długim pożegnaniu" Roberta Altmana. Mogliśmy zobaczyć go też w "Hawanie" Sydneya Pollacka i komediodramacie "Koniec z Hollywood" Woody'ego Allena; występował też w swoich własnych filmach: dramacie biograficznym "James Dean – buntownik?" czy kryminale "Władza pieniądza". 

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Mark Rydell i Katherine Hepburn na planie filmu "Nad złotym stawem"

Pełnometrażowy debiut reżyserski – będący adaptacją opowiadania D.H. Lawrence'a "The Fox" – przyniósł Rydellowi nominację do Złotego Globu. Jego największym sukcesem był dramat obyczajowy "Nad złotym stawem", za który został nominowany do Oscara. Przypominamy zwiastun:



W filmografii Rydella znajdziemy nie tylko dramaty ("Rzeka", "Zbrodnia stulecia"), ale też westerny ("Koniokrady", "Kowboje"), melodramaty ("Przepustka dla marynarza", "Na rozstaju"), ale też komedie ("Harry i Walter jadą do nowego Jorku"), filmy muzyczne ("Róża", "Dla naszych chłopców") czy biografie ("James Dean – buntownik?"). Jego filmografię zamyka kryminał "Władza pieniądza", który w 2006 roku brał udział w konkursie głównym festiwalu Energa Camerimage. 

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