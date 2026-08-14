Nie żyje Mark Rydell. Reżyser "Nad złotym stawem" miał 97 lat

Midler udostępniła na Instagramie serię zdjęć Rydella. W towarzyszącym im wpisie możemy przeczytać:
Mark Rydell, reżyser mojego pierwszego filmu – "Róży" – zmarł dziś rano. Zanim został reżyserem, był cenionym aktorem, a ja miałam ogromne szczęście, że go poznałam. Tak wiele nauczyłam się od niego na planie "Róży", a później "Dla naszych chłopców". Był zaklinaczem aktorów, wystarczyło tylko kilka słów, by zrozumieć, czego oczekuje. Oddany Meisnerowi. Mam z nim tyle szczęśliwych wspomnień. Spoczywaj w pokoju.
Mark Rydell urodził się 23 marca 1929 roku. Początkowo chciał zostać muzykiem i marzył o karierze dyrygenta. Aktorskiego fachu uczył się w Neighborhood Playhouse School of the Theatre oraz w Actors Studio Lee Strasberga. W latach 50. grywał epizody w serialach, m.in. operze mydlanej "The Edge of Night". Na wielkim ekranie zadebiutował w wyreżyserowanym przez Dona Siegela kryminale noir "Crime in the Streets". W latach 60. rozpoczął karierę reżyserską. Realizował odcinki takich seriali jak "Ben Casey", "I Spy" czy "The Long, Hot Summer".
Mark Rydell i Katherine Hepburn na planie filmu "Nad złotym stawem"
Pełnometrażowy debiut reżyserski – będący adaptacją opowiadania D.H. Lawrence'a "The Fox" – przyniósł Rydellowi nominację do Złotego Globu. Jego największym sukcesem był dramat obyczajowy "Nad złotym stawem", za który został nominowany do Oscara. Przypominamy zwiastun: