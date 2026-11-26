Mark Tildesley, jeden z najbardziej cenionych scenografów filmowych, zmarł w wieku 63 lat. Przez ponad trzy dekady swojej kariery pracował przy filmach największych reżyserów współczesnego kina.
Jego filmografia obejmuje między innymi "Nie czas umierać", "28 dni później", "Wiernego ogrodnika", "Dwóch papieży", "Jaya Kelly'ego" oraz "F1" w reżyserii Josepha Kosinskiego. Tildesley był również zaangażowany w najnowszy projekt Sama Mendesa o Beatlesach, czyli "The Beatles – A Four-Film Cinematic Event".
Mark Tildesley – osiągnięcia w Hollywood i nie tylko
W ciągu kilkudziesięciu lat kariery Tildesley
spotkał na planach między innymi Danny’ego Boyle’a
, Richarda Curtisa
, Michaela Winterbottoma
, Martina McDonagha
, Mike’a Leigha
, Paula Thomasa Andersona
, Cary’ego Fukunagę
, Olivera Stone’a
i Sama Mendesa
.
Getty Images © Dave Benett
Mark Tildesley z ekipą filmu "Dwóch papieży"
Jednym z najbardziej widowiskowych projektów w dorobku Tildesleya nie był jednak film. W 2012 roku razem z Dannym Boyle’em
pracował przy ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Londynie. Za ten projekt otrzymał nagrodę Emmy, którą dzielił z Suttirat Anne Larlarb
.
Tildesley miał na koncie również trzy nagrody British Film Designers Guild. Otrzymał je za "High-Rise
", "Imperium światła
" oraz "F1
". Do jego wyróżnień należały także nagroda Set Decorators Society of America, Art Directors Guild Award i British Independent Film Award.
O śmierci Tildesleya poinformowała m.in. British Film Designers Guild. Organizacja podkreśliła, że był nie tylko szanowanym i wyjątkowo utalentowanym scenografem, lecz także przyjacielem i współpracownikiem wielu jej członków.