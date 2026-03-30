Nie żyje Mary Beth Hurt. Grała m.in. we "Wnętrzach" i filmach Paula Schradera

Zmarła Mary Beth Hurt, ceniona amerykańska aktorka filmowa i teatralna. Miała 79 lat. Informację o jej śmierci przekazał jej mąż, reżyser i scenarzysta Paul Schrader. Artystka od 2015 roku zmagała się z chorobą Alzheimera.
Skąd znamy Mary Beth Hurt?
"Wnętrza"
Urodzona 26 września 1946 roku aktorka często wcielała się w bohaterki drugoplanowe (w jednym z wywiadów mówiła, że nie czuje się komfortowo, grając główne role). Karierę filmową rozpoczęła pod koniec lat 70., debiutując w dramacie "Wnętrza
". Jej rola spotkała się z powszechnym uznaniem. Później przyszedł czas na "Zimowy romans
" czy "Świat według Garpa
", gdzie partnerowała Robinowi Williamsowi
. W kolejnych latach pojawiała się m.in. w "D.A.R.Y.L.
", "Zmianie pór roku
" czy "Wieku niewinności
" w reżyserii Martina Scorsesego
.
Grała także m.in. w "Szóstym stopniu oddalenia
", "Niewolnikach Nowego Jorku
" Jamesa Ivory’ego
czy czarnej komedii "Rodzice
" w reżyserii Boba Balabana
. W późniejszych latach mogliśmy oglądać ją również w "Family Man
", "Ciemnej stronie miasta
", "Kobiecie w błękitnej wodzie
", "Siedmiu życiach
", "Nieuchwytnym
" oraz "Change in the Air
" (to była jej ostatnia filmowa rola).
Jej dorobek obejmował także liczne występy teatralne - od 1974 do 2011 roku aż 15 razy pojawiała się na Broadwayu. Trzykrotnie była nominowana do prestiżowej nagrody Tony.
Prywatnie była związana m.in. z aktorem Williamem Hurtem
. Z Paulem Schraderem
wzięła ślub w 1983 roku i wystąpiła w kilku jego filmach, takich jak "Margines życia
", "Prywatne piekło
" i "Facet do towarzystwa
".
"Wnętrza" - zwiastun