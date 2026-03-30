Nie żyje Mary Beth Hurt. Grała m.in. we "Wnętrzach" i filmach Paula Schradera
Nie żyje Mary Beth Hurt. Grała m.in. we "Wnętrzach" i filmach Paula Schradera

https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Mary+Beth+Hurt.+Gra%C5%82a+w+filmach+%22Wn%C4%99trza%22%2C+%22%C5%9Awiat+wed%C5%82ug+Garpa%22%2C+%22Wiek+niewinno%C5%9Bci%22%2C+%22Margines+%C5%BCycia%22-165858
Nie żyje Mary Beth Hurt. Grała m.in. we &quot;Wnętrzach&quot; i filmach Paula Schradera
Zmarła Mary Beth Hurt, ceniona amerykańska aktorka filmowa i teatralna. Miała 79 lat. Informację o jej śmierci przekazał jej mąż, reżyser i scenarzysta Paul Schrader. Artystka od 2015 roku zmagała się z chorobą Alzheimera.

"Wnętrza"

Urodzona 26 września 1946 roku aktorka często wcielała się w bohaterki drugoplanowe (w jednym z wywiadów mówiła, że nie czuje się komfortowo, grając główne role). Karierę filmową rozpoczęła pod koniec lat 70., debiutując w dramacie "Wnętrza". Jej rola spotkała się z powszechnym uznaniem. Później przyszedł czas na "Zimowy romans" czy "Świat według Garpa", gdzie partnerowała Robinowi Williamsowi. W kolejnych latach pojawiała się m.in. w "D.A.R.Y.L.", "Zmianie pór roku" czy "Wieku niewinności" w reżyserii Martina Scorsesego.

Grała także m.in. w "Szóstym stopniu oddalenia", "Niewolnikach Nowego Jorku" Jamesa Ivory’ego czy czarnej komedii "Rodzice" w reżyserii Boba Balabana. W późniejszych latach mogliśmy oglądać ją również w "Family Man", "Ciemnej stronie miasta", "Kobiecie w błękitnej wodzie", "Siedmiu życiach", "Nieuchwytnym" oraz "Change in the Air" (to była jej ostatnia filmowa rola).

Jej dorobek obejmował także liczne występy teatralne - od 1974 do 2011 roku aż 15 razy pojawiała się na Broadwayu. Trzykrotnie była nominowana do prestiżowej nagrody Tony.

Prywatnie była związana m.in. z aktorem Williamem Hurtem. Z Paulem Schraderem wzięła ślub w 1983 roku i wystąpiła w kilku jego filmach, takich jak "Margines życia", "Prywatne piekło" i "Facet do towarzystwa". 

