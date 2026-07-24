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Nie żyje scenografka Mary Kate Golding. Policja bada sprawę zabójstwa

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https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Mary+Kate+Golding.+Pracowa%C5%82a+jako+scenografka+przy+serialach+%22Wspania%C5%82a+pani+Maisel%22+i+%22Hawkeye%22-167725
Nie żyje scenografka Mary Kate Golding. Policja bada sprawę zabójstwa
Do sieci trafiła tragiczna informacja - Mary Kate Golding, scenografka znana z pracy przy takich serialach jak "Wspaniała pani Maisel" czy "Hawkeye", zmarła we wtorek w swoim domu w Queens. Miała 34 lata. Według policji sprawa może być przypadkiem morderstwa połączonego z samobójstwem sprawcy.

Okoliczności śmierci Golding



źródło: profil Mary Kate Golding na Facebooku

Ciało Golding odnaleziono 21 lipca krótko po północy w jej domu. Kobieta miała śmiertelną ranę kłutą pleców. Kilka godzin później, około 6:30 rano, w pobliskim Astoria Park znaleziono ciało jej męża, Josepha Azzaretto. Według służb mężczyzna zmarł w wyniku powieszenia. Odnaleziony na miejscu ich 11-miesięczny syn jest cały i zdrowy.

Golding rozpoczęła karierę w branży filmowej w 2017 roku jako asystentka działu scenografii przy filmie "I tak cię kocham". Rok później pracowała jako koordynatorka działu artystycznego przy produkcji Netfliksa "The Who Was? Show".

W kolejnych latach rozwijała karierę przy znanych i popularnych produkcjach telewizyjnych. Pracowała m.in. przy serialach "Wspaniała pani Maisel", "Hawkeye", "Pan i pani Smith", filmie "Wyjdź za mnie" oraz serialu "Gęsia skórka". Była również scenografką trzech odcinków dokumentalnego serialu Netfliksa "Zaginione: Polowanie na seryjnego zabójcę z Long Island".

Według jej profilu w bazie IMDb, Golding pracowała ostatnio jako asystentka scenografa przy nadchodzącym filmie "Deep Cuts".

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