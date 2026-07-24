Nie żyje scenografka Mary Kate Golding. Policja bada sprawę zabójstwa

Do sieci trafiła tragiczna informacja - Mary Kate Golding, scenografka znana z pracy przy takich serialach jak "Wspaniała pani Maisel" czy "Hawkeye", zmarła we wtorek w swoim domu w Queens. Miała 34 lata. Według policji sprawa może być przypadkiem morderstwa połączonego z samobójstwem sprawcy.
Okoliczności śmierci Golding
źródło: profil Mary Kate Golding na Facebooku
Ciało Golding
odnaleziono 21 lipca krótko po północy w jej domu. Kobieta miała śmiertelną ranę kłutą pleców. Kilka godzin później, około 6:30 rano, w pobliskim Astoria Park znaleziono ciało jej męża, Josepha Azzaretto. Według służb mężczyzna zmarł w wyniku powieszenia. Odnaleziony na miejscu ich 11-miesięczny syn jest cały i zdrowy.
Golding
rozpoczęła karierę w branży filmowej w 2017 roku jako asystentka działu scenografii przy filmie "I tak cię kocham
". Rok później pracowała jako koordynatorka działu artystycznego przy produkcji Netfliksa "The Who Was? Show".
W kolejnych latach rozwijała karierę przy znanych i popularnych produkcjach telewizyjnych. Pracowała m.in. przy serialach "Wspaniała pani Maisel
", "Hawkeye
", "Pan i pani Smith
", filmie "Wyjdź za mnie
" oraz serialu "Gęsia skórka
". Była również scenografką trzech odcinków dokumentalnego serialu Netfliksa "Zaginione: Polowanie na seryjnego zabójcę z Long Island
".
Według jej profilu w bazie IMDb, Golding pracowała ostatnio jako asystentka scenografa przy nadchodzącym filmie "Deep Cuts".