Nie żyje Mary Louise Weller. Aktorka znana z "Menażerii" miała 79 lat

1 października po krótkiej chorobie zmarła Mary Louise Weller – aktorka znana m.in. z komedii "Menażeria" i akcyjniaka "Mściciel z Hongkongu". Dzień później obchodziłaby 80 urodziny. Smutną informację przekazał mediom jej wieloletni partner – Michael Roy Curtis.
Kim była Mary Louise Weller? Początki karieryMary Louise Weller
urodziła się 2 października 1946 roku. Karierę zaczynała jako modelka. Jej filmowym debiutem była rola pani Ellison w wyreżyserowanej przez Freda Levinsona
komedii "Hail
". Zagrała też niewielką rolę w "Serpico
" Sidneya Lumeta
oraz epizody w serialach "Beretta" i "Kojak
".
Najważniejsze role Mary Louise WellerMary Louise Weller
zostanie zapamiętana przede wszystkim dzięki roli Mandy w opowiadającej o konkurujących ze sobą studenckich bractwach komedii "Menażeria
" (reż. John Landis
). Jej bohaterka była sympatią granego przez Jamesa Daughtona
Grega, przewodniczącego bractwa Omega Theta Pi, ale wdawała się we flirt z jego konkurentem Otterem (Tim Matheson
) z Delta Tau Chi.
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Mary Louise Weller w towarzystwie John Belushiego i jego żony Judy Jacklin na after party po premierze "Menażerii"
W filmografii Mary Loiuse Weller znajdziemy także horrory ("Zło
", reż. Gus Trikonis
; "Q
", reż. Larry Cohen
; "Blood Tide
", reż. Richard Jefferies
), dramaty psychologiczne ("The Bell Jar
", czyli adaptacja "Szklanego klosza" Sylvii Plath
w reżyserii reż. Larry Peerce
) oraz thrillery i filmy sensacyjne ("Agent mimo woli
", reż. Ivan Nagy
; "Mściciel z Hongkongu
", reż. James Fargo)
. Zagrała też epizody w serialach "Starsky i Hutch
" czy "Fantasy Island
". Jej filmografię zamyka gościnna rola w serialu "Quincy
".