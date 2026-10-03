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Nie żyje Mary Louise Weller. Aktorka znana z "Menażerii" miała 79 lat

Deadline / autor: /
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Nie żyje Mary Louise Weller. Aktorka znana z &quot;Menażerii&quot; miała 79 lat
autor: Walt Disney Television Photo Archives
1 października po krótkiej chorobie zmarła Mary Louise Weller – aktorka znana m.in. z komedii "Menażeria" i akcyjniaka "Mściciel z Hongkongu". Dzień później obchodziłaby 80 urodziny. Smutną informację przekazał mediom jej wieloletni partner – Michael Roy Curtis.

Kim była Mary Louise Weller? Początki kariery


Mary Louise Weller urodziła się 2 października 1946 roku. Karierę zaczynała jako modelka. Jej filmowym debiutem była rola pani Ellison w wyreżyserowanej przez Freda Levinsona komedii "Hail". Zagrała też niewielką rolę w "Serpico" Sidneya Lumeta oraz epizody w serialach "Beretta" i "Kojak".

Najważniejsze role Mary Louise Weller


Mary Louise Weller zostanie zapamiętana przede wszystkim dzięki roli Mandy w opowiadającej o konkurujących ze sobą studenckich bractwach komedii "Menażeria" (reż. John Landis). Jej bohaterka była sympatią granego przez Jamesa Daughtona Grega, przewodniczącego bractwa Omega Theta Pi, ale wdawała się we flirt z jego konkurentem Otterem (Tim Matheson) z Delta Tau Chi. 

GettyImages-74713373.jpg Getty Images © Ron Galella
Mary Louise Weller w towarzystwie John Belushiego i jego żony Judy Jacklin na after party po premierze "Menażerii"

W filmografii Mary Loiuse Weller znajdziemy także horrory ("Zło", reż. Gus Trikonis; "Q", reż. Larry Cohen; "Blood Tide", reż. Richard Jefferies), dramaty psychologiczne ("The Bell Jar", czyli adaptacja "Szklanego klosza" Sylvii Plath w reżyserii reż. Larry Peerce) oraz thrillery i filmy sensacyjne ("Agent mimo woli", reż. Ivan Nagy; "Mściciel z Hongkongu", reż. James Fargo). Zagrała też epizody w serialach "Starsky i Hutch" czy "Fantasy Island". Jej filmografię zamyka gościnna rola w serialu "Quincy". 

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