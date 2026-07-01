W wieku 82 lat zmarł Michael Byrne. Grał m.in. w "Indianie Jonesie" i "Harrym Potterze"

W wieku 82 lat zmarł Michael Byrne, brytyjski aktor charakterystyczny znany m.in. z ról w seriach "Indiana Jones" oraz "Harry Potter". Informację o jego śmierci podał "The Guardian". Aktor zmarł 20 czerwca.
Gdzie zagrał Michael Byrne?Byrne
urodził się 7 listopada 1943 roku w Londynie. Karierę rozpoczynał na deskach teatru, występując w spektaklach National Theatre u boku takich gwiazd jak Laurence Olivier
czy Maggie Smith
. W kolejnych dekadach z powodzeniem łączył role teatralne, filmowe i telewizyjne.
Na przestrzeni ponad pięciu dekad kariery Byrne
wystąpił w wielu znanych produkcjach. Zagrał między innymi w takich filmach, jak "Braveheart. Waleczne serce
", "Suma wszystkich strachów
", "Jutro nie umiera nigdy
", "Święty
", "Uczeń szatana
" czy "Gangi Nowego Jorku
".
Widzowie pamiętają Byrne'a
także z roli pułkownika Vogla w "Indianie Jonesie i ostatniej krucjacie
" Stevena Spielberga
. Z kolei w "Harrym Potterze i Insygniach Śmierci: Części I
" wcielił się w starszego Gellerta Grindelwalda
, niegdyś pokonanego przez Albusa Dumbledore'a
. Ostatnią rolę zagrał w produkcji "Cormoran Strike
".
Prywatnie od 1965 roku był mężem aktorki Carole Nimmons
.
"Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I"