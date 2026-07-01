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W wieku 82 lat zmarł Michael Byrne. Grał m.in. w "Indianie Jonesie" i "Harrym Potterze"

The Hollywood Reporter / autor: /
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W wieku 82 lat zmarł Michael Byrne. Grał m.in. w &quot;Indianie Jonesie&quot; i &quot;Harrym Potterze&quot;
W wieku 82 lat zmarł Michael Byrne, brytyjski aktor charakterystyczny znany m.in. z ról w seriach "Indiana Jones" oraz "Harry Potter". Informację o jego śmierci podał "The Guardian". Aktor zmarł 20 czerwca.

Gdzie zagrał Michael Byrne?



Byrne urodził się 7 listopada 1943 roku w Londynie. Karierę rozpoczynał na deskach teatru, występując w spektaklach National Theatre u boku takich gwiazd jak Laurence Olivier czy Maggie Smith. W kolejnych dekadach z powodzeniem łączył role teatralne, filmowe i telewizyjne.

Na przestrzeni ponad pięciu dekad kariery Byrne wystąpił w wielu znanych produkcjach. Zagrał między innymi w takich filmach, jak  "Braveheart. Waleczne serce", "Suma wszystkich strachów", "Jutro nie umiera nigdy", "Święty", "Uczeń szatana" czy "Gangi Nowego Jorku". 

Widzowie pamiętają Byrne'a także z roli pułkownika Vogla w "Indianie Jonesie i ostatniej krucjacie" Stevena Spielberga. Z kolei w "Harrym Potterze i Insygniach Śmierci: Części I" wcielił się w starszego Gellerta Grindelwalda, niegdyś pokonanego przez Albusa Dumbledore'a. Ostatnią rolę zagrał w produkcji "Cormoran Strike".

Prywatnie od 1965 roku był mężem aktorki Carole Nimmons.

"Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I"


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