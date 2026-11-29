Nie żyje Mike Love, amerykański piosenkarz, jeden z założycieli legendarnego zespołu The Beach Boys. Wiadomość potwierdziła jego agentka, informując, że Love "odszedł otoczony przez rodzinę". Miał 85 lat.
Kim był Mike Love?
Michael Edward Love Getty Images © Frank Lennon
urodził się 15 marca 1941 roku w Baldwin Hills niedaleko Los Angeles. Dorastał niedaleko swoich kuzynów Briana
, Dennisa
i Carla Wilsonów
, z którymi miał później założyć The Beach Boys
. Chłopcy śpiewali często razem podczas rodzinnych spotkań. Pierwszy płatny koncert zagrali w 1961. W ciągu roku podpisali kontrakt z Capitol Records i mieli pierwszy hit, "Surfin’ Safari". Love był autorem albo współautorem wielu z największych hitów The Beach Boys, m.in. "Fun, Fun, "Fun", "Good Vibrations", "California Girls" czy "I Get Around".
Z czasem pod kierownictwem Briana Wilsona
zespół zaczął rozwijać swoje brzmienie, czego kulminacją był album "Pet Sound" z 1966 roku. Love
zyskał sobie wówczas reputację – co potem dementował – tego członka zespołu, który opierał się innowacjom, jakie chciał wprowadzić Brian
.
W późnych latach 70. Love
zaczął też nagrywać solo. Jego debiutancki album "Looking Back with Love" ukazał się w 1981 roku. W sumie wydał pięć płyt solowych – ostatnią w 2023 roku. W latach 80. relacje między Love'em
a Wilsonami były tak napięte, że on i Dennis Wilson
– który zmarł w 1983 – złożyli pod swoimi adresami wnioski o zakaz zbliżania. W 1988 roku The Beach Boys niespodziewanie wrócili jednak na listy przebojów dzięki piosence "Kokomo", której współautorem był Love
. Trafiła ona do filmu "Koktajl" z Tomem Cruise'em
i stała się hitem. To był pierwszy numer jeden zespołu od 22 lat i ich ostatnia piosenka, która dostała się do top 40.
W dalszych latach Love
i Brian Wilson
często się procesowali, a Love zaczął występować pod szyldem The Beach Boys z nowymi muzykami, co doprowadziło do kolejnej batalii sądowej.
W 2016 roku Love
wydał autobiografię "Good Vibrations: My Life as a Beach Boy".
W opowiadającym o problemach zdrowotnych Briana Wilsona
i powstaniu albumu "Pet Sounds" filmie "Love & Mercy"
w Mike'a Love'a
wcielił się Jake Abel
.
"Love & Mercy" – zwiastun