Newsy Nie żyje Moritz Borman. Producent "Terminatora 3" i filmów Olivera Stone'a miał 71 lat
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Nie żyje Moritz Borman. Producent "Terminatora 3" i filmów Olivera Stone'a miał 71 lat

The Hollywood Reporter / autor: /
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Nie żyje Moritz Borman. Producent &quot;Terminatora 3&quot; i filmów Olivera Stone'a miał 71 lat
źródło: Getty Images
autor: Scott Gries
W wieku 71 lat zmarł Moritz Borman – pochodzący z Niemiec producent, współpracownik Olivera Stone'a (zrealizowali wspólnie takie filmy jak "Aleksander", "World Trade Center" czy "Snowden"). W swoim CV miał też takie tytuły jak "Terminator 3: Bunt maszyn" i "Terminator: Ocalenie" czy "Mały Książę". Smutną informację przekazali mediom Eric Kopeloff i Philip Schulz-Deyle, producenci, z którymi często współpracował.

GettyImages-147136283.jpg Getty Images © Kevin Winter
2012 rok. Moritz Borman (pierwszy z prawej) z Erikiem Kopeloffem i Oliverem Stone'em na premierze "Savages"

KIm był Moritz Borman? Początki kariery


Moritz Borman urodził się 16 kwietnia 1955 roku. Zanim przeniósł się do Los Angeles, pracował w niemieckiej telewizji jako producent i reżyser. W Stanach Zjednoczonych ukończył studia w Amerykańskim Instytucie Filmowym. Początkowo pracował przy programach dla europejskich stacji telewizyjnych i reklamach. Jego pierwszym wyprodukowanym filmem był wyreżyserowany przez Johna Hustona dramat psychologiczny "Pod wulkanem" z Albertem Finneyem i Jacqueline Bisset w rolach głównych.

Najważniejsze filmy Moritza Bormana


Moritz Borman zostanie zapamiętany jako producent filmów z cyklu "Terminator" – "Buntu maszyn" (reż. Jonathan Mostow; zwiastun poniżej) i "Ocalenia" (reż. McG) oraz współpracownik Olivera Stone'a. Zrealizowali razem filmy "Aleksander", "World Trade Center", "Snowden", "W." i "Savages: Ponad bezprawiem". Był też producentem dzieł Kathryn Bigelow ("K-19"), Alana Parkera ("Życie za życie") czy Johna McTiernana ("Sekcja 8."). 



W filmografii Bormana znajdziemy też takie filmy jak "Homer i Eddie" (reż. Andriej Konczałowski), "Kruk 3: Zbawienie" (reż. Bharat Nalluri), "Powiedz tak" (reż. Adam Shankman), "Spokojny Amerykanin" (reż. Phillip Noyce), "Parasol bezpieczeństwa" (reż. Dennis Dugan) czy "Mały Książę" (reż. Mark Osborne). Jego filmografię zamyka opowiadający o syryjskiej lekarce krótkometrażowy dramat "Refugee" (reż. Brandt Andersen). Pracował też przy niezatytułowanym filmie Johna Lee Hancocka, który aktualnie jest na etapie produkcji.

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