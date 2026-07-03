Nie żyje Moritz Borman. Producent "Terminatora 3" i filmów Olivera Stone'a miał 71 lat

W wieku 71 lat zmarł Moritz Borman – pochodzący z Niemiec producent, współpracownik Olivera Stone'a (zrealizowali wspólnie takie filmy jak "Aleksander", "World Trade Center" czy "Snowden"). W swoim CV miał też takie tytuły jak "Terminator 3: Bunt maszyn" i "Terminator: Ocalenie" czy "Mały Książę". Smutną informację przekazali mediom Eric Kopeloff i Philip Schulz-Deyle, producenci, z którymi często współpracował. Getty Images © Kevin Winter
2012 rok. Moritz Borman (pierwszy z prawej) z Erikiem Kopeloffem i Oliverem Stone'em na premierze "Savages"
KIm był Moritz Borman? Początki karieryMoritz Borman
urodził się 16 kwietnia 1955 roku. Zanim przeniósł się do Los Angeles, pracował w niemieckiej telewizji jako producent i reżyser. W Stanach Zjednoczonych ukończył studia w Amerykańskim Instytucie Filmowym. Początkowo pracował przy programach dla europejskich stacji telewizyjnych i reklamach. Jego pierwszym wyprodukowanym filmem był wyreżyserowany przez Johna Hustona
dramat psychologiczny "Pod wulkanem
" z Albertem Finneyem
i Jacqueline Bisset
w rolach głównych.
Najważniejsze filmy Moritza BormanaMoritz Borman
zostanie zapamiętany jako producent filmów z cyklu "Terminator" – "Buntu maszyn
" (reż. Jonathan Mostow
; zwiastun poniżej) i "Ocalenia
" (reż. McG
) oraz współpracownik Olivera Stone'a
. Zrealizowali razem filmy "Aleksander", "World Trade Center
", "Snowden
", "W.
" i "Savages: Ponad bezprawiem
". Był też producentem dzieł Kathryn Bigelow
("K-19
"), Alana Parkera
("Życie za życie
") czy Johna McTiernana
("Sekcja 8.
").
W filmografii Bormana
znajdziemy też takie filmy jak "Homer i Eddie
" (reż. Andriej Konczałowski
), "Kruk 3: Zbawienie
" (reż. Bharat Nalluri
), "Powiedz tak
" (reż. Adam Shankman
), "Spokojny Amerykanin
" (reż. Phillip Noyce
), "Parasol bezpieczeństwa
" (reż. Dennis Dugan
) czy "Mały Książę
" (reż. Mark Osborne). Jego filmografię zamyka opowiadający o syryjskiej lekarce krótkometrażowy dramat "Refugee
" (reż. Brandt Andersen
). Pracował też przy niezatytułowanym filmie Johna Lee Hancocka
, który aktualnie jest na etapie produkcji.