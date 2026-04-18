Nie żyje Nathalie Baye. Aktorka znana z filmów Dolana i Spielberga miała 77 lat
autor: Arnold Jerocki
Nie żyje Nathalie Baye – francuska aktorka znana m.in. z ról matek w filmach Xaviera Dolana ("Na zawsze Laurence", "To tylko koniec świata"). Sympatię publiczności przyniosły jej też występy w komediach romantycznych "Alibi.com" i "Alibi.com 2", a także wyreżyserowanej przez Stevena Spielberga komedii kryminalnej "Złap mnie, jeśli potrafisz". Miała 77 lat.

Natalie Baye jako Charlotte w filmie "Ojczym" (reż. Bertrand Blier)

Kim była Nathalie Baye? Początki kariery


Nathalie Baye urodziła się 6 lipca 1948 roku w artystycznej rodzinie. Jako 14-latka rozpoczęła naukę w szkole tanecznej w Monako, a trzy lata później wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do Francji uczyła się też aktorstwa. Jedną z pierwszych ról zagrała w "Nocy amerykańskiej" Françoisa Truffauta.

Najważniejsze role Nathalie Baye


Nathalie Baye to czterokrotna laureatka Cezara. Francuska Akademia Sztuki i Techniki Filmowej uhonorowała ją statuetkami za występy w "Ratuj kto może (życie)" (reż. Jean-Luc Godard), "Dziwnej sprawie" (reż. Pierre Granier-Deferre), "Równowadze" (reż. Bob Swaim) i "Młodym poruczniku" (reż. Xavier Beauvois).

Sympatię publiczności przyniosły Baye role matek: Pauli, rodzicielki granego przez Leonardo DiCaprio Franka Abagnale'a w "Złap mnie, jeśli potrafisz" Stevena Spielberga oraz bohaterów filmów Xaviera Dolana – "Na zawsze Laurence" i "To tylko koniec świata" (zwiastun poniżej). Na uwagę zasługują też jej występy w takich filmach jak "Tydzień wakacji", "Związek pornograficzny", "Salon piękności Venus", "Uczucia", "Mój syn i ja", "Nie mów nikomu", "Kłamstewka" czy "Alibi.com". Gościnnie pojawiła się też w dwóch odcinkach popularnego serialu "Gdzie jest mój agent?".



W ostatnich latach Baye wystąpiła m.in. w dramacie kostiumowym "Downton Abbey: Nowa epoka", komediodramacie "Z miłości do mody" i komedii romantycznej "Alibi.com 2". Jej filmografię zamyka dramat "La nuit du verre d’eau".

