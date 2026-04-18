Nie żyje Nathalie Baye. Aktorka znana z filmów Dolana i Spielberga miała 77 lat

Nie żyje Nathalie Baye – francuska aktorka znana m.in. z ról matek w filmach Xaviera Dolana ("Na zawsze Laurence", "To tylko koniec świata"). Sympatię publiczności przyniosły jej też występy w komediach romantycznych "Alibi.com" i "Alibi.com 2", a także wyreżyserowanej przez Stevena Spielberga komedii kryminalnej "Złap mnie, jeśli potrafisz". Miała 77 lat. Getty Images © Jean-Louis URLI
Natalie Baye jako Charlotte w filmie "Ojczym" (reż. Bertrand Blier)
Kim była Nathalie Baye? Początki karieryNathalie Baye
urodziła się 6 lipca 1948 roku w artystycznej rodzinie. Jako 14-latka rozpoczęła naukę w szkole tanecznej w Monako, a trzy lata później wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do Francji uczyła się też aktorstwa. Jedną z pierwszych ról zagrała w "Nocy amerykańskiej
" Françoisa Truffauta
.
Najważniejsze role Nathalie BayeNathalie Baye
to czterokrotna laureatka Cezara. Francuska Akademia Sztuki i Techniki Filmowej uhonorowała ją statuetkami za występy w "Ratuj kto może (życie)
" (reż. Jean-Luc Godard
), "Dziwnej sprawie
" (reż. Pierre Granier-Deferre
), "Równowadze
" (reż. Bob Swaim
) i "Młodym poruczniku
" (reż. Xavier Beauvois
).
Nathalie Baye w filmie "Złap mnie, jeśli potrafisz"
Sympatię publiczności przyniosły Baye
role matek: Pauli, rodzicielki granego przez Leonardo DiCaprio
Franka Abagnale'a w "Złap mnie, jeśli potrafisz
" Stevena Spielberga
oraz bohaterów filmów Xaviera Dolana
– "Na zawsze Laurence
" i "To tylko koniec świata
" (zwiastun poniżej). Na uwagę zasługują też jej występy w takich filmach jak "Tydzień wakacji
", "Związek pornograficzny
", "Salon piękności Venus
", "Uczucia
", "Mój syn i ja
", "Nie mów nikomu
", "Kłamstewka
" czy "Alibi.com
". Gościnnie pojawiła się też w dwóch odcinkach popularnego serialu "Gdzie jest mój agent?
".
W ostatnich latach Baye
wystąpiła m.in. w dramacie kostiumowym "Downton Abbey: Nowa epoka
", komediodramacie "Z miłości do mody
" i komedii romantycznej "Alibi.com 2
". Jej filmografię zamyka dramat "La nuit du verre d’eau
".