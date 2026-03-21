Nie żyje Nicholas Brendon. Xander z "Buffy: Postrachu wampirów" miał 54 lata

W wieku 54 lat zmarł Nicholas Brendon – najlepiej znany z roli Xandera Harrisa, przyjaciela i zaufanego pomocnika tytułowej bohaterki w serialu "Buffy: Postrach wampirów". Smutną informację przekazała mediom rodzina.
W oficjalnym oświadczeniu czytamy: Ze złamanym sercem informujemy o odejściu naszego brata i syna, Nicholasa Brendona. Zmarł we śnie z przyczyn naturalnych. Większość ludzi znała Nicky'ego dzięki jego pracy i bohaterom, którym przez lata dawał życie. W ostatnich pasją Nicky'ego stało się malarstwo i sztuka. Nicky kochał dzielić się swoim entuzjastycznym talentem z rodziną, przyjaciółmi i fanami. Był pełen pasji i wrażliwości, nieustannie tworzył. Ci, którzy go znali, rozumieli, że jego sztuka była czystym odzwierciedleniem jego osobowości. Choć nie jest tajemnicą, że w przeszłości Nicholas zmagał się z problemami, dzięki medytacji i terapii udało mu się pogodzić ze swoją diagnozą i w chwili śmierci z optymizmem patrzył w przyszłość. Nasza rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie, w którym opłakujemy jego stratę i celebrujemy życie człowieka, który żył intensywnie, z wyobraźnią i sercem. Dziękujemy wszystkim za wyrazy miłości i wsparcia.
Kim był Nicholas Brendon?Nicholas Brendon
urodził się 12 kwietnia 1971 roku. Aktorstwo początkowo było dla niego formą terapii jąkania (u szczytu popularności "Buffy
" pełnił obowiązki rzecznika Stuttering Fundation of America – organizacji nonprofit wspierającej osoby jąkające się i ich rodzinę). Na ekranie po raz pierwszy pojawił się w 1993 roku jako statysta w jednym z odcinków "Świata według Bundych
". W kolejnych latach zagrał niewielkie role w horrorze "Dzieci kukurydzy III: Miejscowy żniwiarz
" i serialu "Dave's World
". W 2023 roku ujawnił, że przeszedł zawał i zdiagnozowano u niego wrodzoną wadę serca. Cierpiał również na zespół ogona końskiego, który doprowadził do kilku operacji kręgosłupa.
Najważniejsze role Nicholasa BrendonaNicholas Brendon
zapisał się w pamięci publiczności za sprawą roli Xandera Harrisa – zaufanego pomocnika granej przez Sarah Michelle Gellar
Buffy w emitowanym w latach 1997–2003 serialu "Buffy: Postrach wampirów
". Wcielił się w tę postać w 144 odcinkach. Użyczał jej też głosu w grach wideo oraz niewyemitowanym pilocie animowanej wersji "Buffy".
Na uwagę zasługują jego występy w prezentowanej w 2000 roku na festiwalu Sundance czarnej komedii "Psycho Beach Party
", thrillerze psychologicznym "Równoległa rzeczywistość
" oraz horrorze "The Morningside Monster
". Mogliśmy zobaczyć go też w takich serialach jak "Kill grill
", "Prywatna praktyka
" czy "Zabójcze umysły
".
W ostatnich latach Brendon
rzadko pojawił się na ekranie. W 2024 roku na ekrany trafiły trzy filmy, w których zagrał: western "On a Dark and Bloody Ground", romans / thriller "Yesterday Is Almost Gone" oraz świąteczny horror "Christmas Slasher". Aktualnie na etapie postprodukcji jest jeden film z jego udziałem: wyreżyserowany przez Valerię Sweet
romantyczny komediodramat "Once in a Blue Moon
". Jego data premiery nie jest na razie znana.