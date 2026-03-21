Newsy Nie żyje Nicholas Brendon. Xander z "Buffy: Postrachu wampirów" miał 54 lata
Nie żyje Nicholas Brendon. Xander z "Buffy: Postrachu wampirów" miał 54 lata

The Hollywood Reporter
Nie żyje Nicholas Brendon. Xander z &quot;Buffy: Postrachu wampirów&quot; miał 54 lata
W wieku 54 lat zmarł Nicholas Brendon – najlepiej znany z roli Xandera Harrisa, przyjaciela i zaufanego pomocnika tytułowej bohaterki w serialu "Buffy: Postrach wampirów". Smutną informację przekazała mediom rodzina.

W oficjalnym oświadczeniu czytamy: 

Ze złamanym sercem informujemy o odejściu naszego brata i syna, Nicholasa Brendona. Zmarł we śnie z przyczyn naturalnych. Większość ludzi znała Nicky'ego dzięki jego pracy i bohaterom, którym przez lata dawał życie. W ostatnich pasją Nicky'ego stało się malarstwo i sztuka. Nicky kochał dzielić się swoim entuzjastycznym talentem z rodziną, przyjaciółmi i fanami. Był pełen pasji i wrażliwości, nieustannie tworzył. Ci, którzy go znali, rozumieli, że jego sztuka była czystym odzwierciedleniem jego osobowości. Choć nie jest tajemnicą, że w przeszłości Nicholas zmagał się z problemami, dzięki medytacji i terapii udało mu się pogodzić ze swoją diagnozą i w chwili śmierci z optymizmem patrzył w przyszłość. Nasza rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie, w którym opłakujemy jego stratę i celebrujemy życie człowieka, który żył intensywnie, z wyobraźnią i sercem. Dziękujemy wszystkim za wyrazy miłości i wsparcia.

Kim był Nicholas Brendon?


Nicholas Brendon urodził się 12 kwietnia 1971 roku. Aktorstwo początkowo było dla niego formą terapii jąkania (u szczytu popularności "Buffy" pełnił obowiązki rzecznika Stuttering Fundation of America – organizacji nonprofit wspierającej osoby jąkające się i ich rodzinę). Na ekranie po raz pierwszy pojawił się w 1993 roku jako statysta w jednym z odcinków "Świata według Bundych". W kolejnych latach zagrał niewielkie role w horrorze "Dzieci kukurydzy III: Miejscowy żniwiarz" i serialu "Dave's World". W 2023 roku ujawnił, że przeszedł zawał i zdiagnozowano u niego wrodzoną wadę serca. Cierpiał również na zespół ogona końskiego, który doprowadził do kilku operacji kręgosłupa. 

Najważniejsze role Nicholasa Brendona


Nicholas Brendon zapisał się w pamięci publiczności za sprawą roli Xandera Harrisa – zaufanego pomocnika granej przez Sarah Michelle Gellar Buffy w emitowanym w latach 1997–2003 serialu "Buffy: Postrach wampirów". Wcielił się w tę postać w 144 odcinkach. Użyczał jej też głosu w grach wideo oraz niewyemitowanym pilocie animowanej wersji "Buffy". 

Na uwagę zasługują jego występy w prezentowanej w 2000 roku na festiwalu Sundance czarnej komedii "Psycho Beach Party", thrillerze psychologicznym "Równoległa rzeczywistość" oraz horrorze "The Morningside Monster". Mogliśmy zobaczyć go też w takich serialach jak "Kill grill", "Prywatna praktyka" czy "Zabójcze umysły".

W ostatnich latach Brendon rzadko pojawił się na ekranie. W 2024 roku na ekrany trafiły trzy filmy, w których zagrał: western "On a Dark and Bloody Ground", romans / thriller "Yesterday Is Almost Gone" oraz świąteczny horror "Christmas Slasher". Aktualnie na etapie postprodukcji jest jeden film z jego udziałem: wyreżyserowany przez Valerię Sweet romantyczny komediodramat "Once in a Blue Moon". Jego data premiery nie jest na razie znana. 

