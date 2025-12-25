Newsy Nie żyje Pat Finn. Aktor i komik znany m.in. z "Pępka świata" miał 60 lat
Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Paul Archuleta
W wieku 60 lat zmarł Pat Finn – aktor i komik najlepiej znany z roli Billa Norwooda w serialu "Pępek świata". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Kawaler", "Stary, gdzie moja bryka?" i "Super zioło". Smutną informację potwierdziła jego managerka Andrea Pett-Joseph.

Kim był Pat Finn? Najważniejsze role


Pat Finn urodził się 31 lipca 1965 roku. W 1987 roku ukończył studia na Marquette University, gdzie zaprzyjaźnił się z Chrisem Farleyem (razem występowali w drużynie rugby). W połowie lat 90. zyskał rozpoznawalność dzięki występom w serialach "The George Wendt Show" i "Murphy Brown".

Pat Finn i Julie Brown w serialu "Pępek świata"

Najbardziej znaną rolą w dorobku Finna jest Bill Norwood z serialu "Pępek świata", w którym występował w latach 2011–2018. W jego filmografii znajdziemy takie komedie jak "Kawaler", "Stary, gdzie moja bryka?", "Super zioło", "Kocham Cię, Beth Cooper", "W siódmym niebie" czy "To skomplikowane" oraz zrealizowane dla Disneya filmy familijne o przygodach uroczych piesków: "Strachy na psiaki" i "Przyjaciel świętego Mikołaja 2: Świąteczne szczeniaki". Występował też w sitcomie dla nastolatków "Marvin Marvin". 

Przez całą karierę Finn chętnie grywał też epizody w popularnych serialach komediowych, m.in. "Kronikach Seinfelda", "Różowych latach 70.", "Przyjaciołach", "Trzeciej planecie od Słońca", "Pohamuj entuzjazm" czy "Dwóch spłukanych dziewczynach". Jego filmografię zamyka komediodramat "Pora na życie", który trafił na ekrany w 2023 roku. Przypominamy jego zwiastun: 



W 2022 roku zdiagnozowano u niego raka pęcherza moczowego. Aby pokryć koszty terapii przyjaciele zorganizowali dla niego zbiórkę na GoFundMe.

