Nie żyje Pat Finn. Aktor i komik znany m.in. z "Pępka świata" miał 60 lat

W wieku 60 lat zmarł Pat Finn – aktor i komik najlepiej znany z roli Billa Norwooda w serialu "Pępek świata". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Kawaler", "Stary, gdzie moja bryka?" i "Super zioło". Smutną informację potwierdziła jego managerka Andrea Pett-Joseph.
Kim był Pat Finn? Najważniejsze rolePat Finn
urodził się 31 lipca 1965 roku. W 1987 roku ukończył studia na Marquette University, gdzie zaprzyjaźnił się z Chrisem Farleyem
(razem występowali w drużynie rugby). W połowie lat 90. zyskał rozpoznawalność dzięki występom w serialach "The George Wendt Show" i "Murphy Brown
".
Pat Finn i Julie Brown w serialu "Pępek świata"
Najbardziej znaną rolą w dorobku Finna
jest Bill Norwood z serialu "Pępek świata
", w którym występował w latach 2011–2018. W jego filmografii znajdziemy takie komedie jak "Kawaler
", "Stary, gdzie moja bryka?
", "Super zioło
", "Kocham Cię, Beth Cooper
", "W siódmym niebie
" czy "To skomplikowane
" oraz zrealizowane dla Disneya filmy familijne o przygodach uroczych piesków: "Strachy na psiaki
" i "Przyjaciel świętego Mikołaja 2: Świąteczne szczeniaki
". Występował też w sitcomie dla nastolatków "Marvin Marvin
".
Przez całą karierę Finn
chętnie grywał też epizody w popularnych serialach komediowych, m.in. "Kronikach Seinfelda
", "Różowych latach 70.
", "Przyjaciołach
", "Trzeciej planecie od Słońca
", "Pohamuj entuzjazm
" czy "Dwóch spłukanych dziewczynach
". Jego filmografię zamyka komediodramat "Pora na życie
", który trafił na ekrany w 2023 roku. Przypominamy jego zwiastun:
W 2022 roku zdiagnozowano u niego raka pęcherza moczowego. Aby pokryć koszty terapii przyjaciele zorganizowali dla niego zbiórkę na GoFundMe.