Nie żyje Patrick Godfrey. Aktor z "Les Misérables: Nędzników" miał 93 lata

Nie żyje Patrick Godfrey, brytyjski aktor znany z ról w takich filmach jak "Les Misérables: Nędznicy", "Długo i szczęśliwie" czy "Księżna". Reprezentująca go londyńska agencja Markham, Froggatt & Irwin ogłosiła, że Godfrey zmarł spokojnie w swoim domu, otoczony przez rodzinę w czwartek. Miał 93 lata.
Kim był Patrick Godfrey?
Z wielkim smutkiem potwierdzamy śmierć Patricka Godfreya
, czytamy w informacji opublikowanej na stronie Markham, Froggatt & Irwin. Paddy był wyjątkowo utalentowanym aktorem i niezwykłą osobą. Będziemy za nim tęsknić. Patrick Godfrey
urodził się 13 lutego w Londynie. W 1956 roku po wygraniu nagrody Carleton Hobbs Bursary dołączył do Radio Drama Company, zrzeszenia aktorów pod zwierzchnictwem BBC. Na dużym ekranie zadebiutował w 1972 roku, grając w filmie "Miss Julie
".
W jego filmografii są m.in. "Okruchy dnia"
(1993), "Długo i szczęśliwie"
(1998), "Hrabia Monte Christo"
(2002), "Oliver Twist"
(2005), "Księżna"
(2008), "Les Misérables: Nędznicy"
(2012) i "Pełnia życia"
(2017).
Na przestrzeni lat wystąpił też w szeregu seriali, wśród których były m.in. "Doktor Who"
, "Morderstwa w Midsomer", "Doktor Martin"
, "Demony Da Vinci"
i "Mroczne materie"
.
Występował też na Broadwayu i użyczał głosu bohaterom gier, m.in. "BioShock 2"
(2010), "Red Dead Redemption"
(2010) i "Red Dead Redemption 2"
(2018).
"Les Misérables: Nędznicy" – zwiastun