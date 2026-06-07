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Nie żyje Patrick Godfrey. Aktor z "Les Misérables: Nędzników" miał 93 lata

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Nie żyje Patrick Godfrey. Aktor z &quot;Les Misérables: Nędzników&quot; miał 93 lata
źródło: Materiały prasowe
Nie żyje Patrick Godfrey, brytyjski aktor znany z ról w takich filmach jak "Les Misérables: Nędznicy", "Długo i szczęśliwie" czy "Księżna". Reprezentująca go londyńska agencja Markham, Froggatt & Irwin ogłosiła, że Godfrey zmarł spokojnie w swoim domu, otoczony przez rodzinę w czwartek. Miał 93 lata.

Kim był Patrick Godfrey?




Z wielkim smutkiem potwierdzamy śmierć Patricka Godfreya, czytamy w informacji opublikowanej na stronie Markham, Froggatt & Irwin. Paddy był wyjątkowo utalentowanym aktorem i niezwykłą osobą. Będziemy za nim tęsknić.

Patrick Godfrey urodził się 13 lutego w Londynie. W 1956 roku po wygraniu nagrody Carleton Hobbs Bursary dołączył do Radio Drama Company, zrzeszenia aktorów pod zwierzchnictwem BBC. Na dużym ekranie zadebiutował w 1972 roku, grając w filmie "Miss Julie".

W jego filmografii są m.in. "Okruchy dnia" (1993), "Długo i szczęśliwie" (1998), "Hrabia Monte Christo" (2002), "Oliver Twist" (2005), "Księżna" (2008), "Les Misérables: Nędznicy" (2012) i "Pełnia życia" (2017).

Na przestrzeni lat wystąpił też w szeregu seriali, wśród których były m.in. "Doktor Who", "Morderstwa w Midsomer", "Doktor Martin", "Demony Da Vinci" i "Mroczne materie".
  
Występował też na Broadwayu i użyczał głosu bohaterom gier, m.in. "BioShock 2" (2010), "Red Dead Redemption" (2010) i "Red Dead Redemption 2" (2018).

"Les Misérables: Nędznicy" – zwiastun


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