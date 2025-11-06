Nie żyje Pauline Collins. Ekranowa Shirley Valentine miała 85 lat

W wieku 85 lat zmarła Pauline Collins – aktorka najlepiej znana z tytułowej roli w komedii "Shirley Valentine". Przyniosła jej ona nagrodę BAFTA oraz nominacje do Oscara i Złotego Globu. Zapamiętamy ją też z występów w takich filmach jak "Rajska droga", "Poznasz przystojnego bruneta", "Albert Nobbs", "Kwartet" czy serialu "Samotnia". Smutną informację przekazała rodzina.
Pauline Collins jako Shirley ValentineDzięki różnorodnym rolom, w jakie się wcielała, Pauline znaczyła tak wiele dla tak wielu osób. Była błyskotliwą, dowcipną osobowością na scenie i na ekranie. W swojej znakomitej karierze wcielała się w polityczki, matki i królowe. Zostanie zapamiętana jako wspaniała, silna, pełna życia i mądra Shirley Valentine – postać, którą w pełni uosabiała. Znaliśmy wszystkie jej role, gdyż w każdej z niej było trochę jej magii
– czytamy w oświadczeniu.
Kim była Pauline Collins? Początki karieryPauline Collins
urodziła się 3 września 1940 roku. Uczyła się w Central School of Speech and Drama w Londynie. Zanim w 1962 roku zadebiutowała na scenie, pracowała jako nauczycielka. Występy przed kamerą zaczęła od epizodów w serialach – mogliśmy zobaczyć ją m.in. w "Świętym
" u boku Rogera Moore'a
, "Trzech muszkieterach
" czy "Doktorze Who
". Pierwszą znaczącą rolę zagrała w dramacie historycznym "Upstairs, Downstairs
". Powróciła do niej w opowiadającym o dalszych losach bohaterki i jej ekranowego męża (granego przez Johna Aldertona
, prywatnie jej męża) spin-offie "Thomas & Sarah
".
Pauline Collins jako pani Gamp w serialu "Dickensiada"
Najważniejsze role Pauline CollinsPauline Collins
zostanie zapamiętana przede wszystkim jako tytułowa bohaterka "Shirley Valentine
" – gospodyni domowa, która podczas wyjazdu do Grecji odzyskuje radość życia. W kolejnych latach współpracowała m.in. z Rolandem Joffé
("Miasto radości
"), Woodym Allenem
("Poznasz przystojnego bruneta
") i Dustinem Hoffmanem
("Kwartet
"). Na uwagę zasługują też jej występy w dramatach "Rajska droga
" i "Albert Nobbs
", na planach których spotkała się z Glenn Close
, fantasy "Od czasu do czasu
" czy kryminale "Panna Marple. Tajemnica bladego konia
". Przez całą karierę chętnie występowała w serialach, m.in. "Forever Green
", "Pani ambasador
", "Samotnii"
, "Mount Pleasant
" czy "Dickensiadzie
". Jej filmografię zamyka występ w komedii "The Time of Their Lives
", w którym stworzyła duet z Joan Collins
.