Nie żyje Pauline Collins. Ekranowa Shirley Valentine miała 85 lat

Deadline / autor: /
Nie żyje Pauline Collins. Ekranowa Shirley Valentine miała 85 lat
źródło: Getty Images
autor: Tim Whitby
W wieku 85 lat zmarła Pauline Collins – aktorka najlepiej znana z tytułowej roli w komedii "Shirley Valentine". Przyniosła jej ona nagrodę BAFTA oraz nominacje do Oscara i Złotego Globu. Zapamiętamy ją też z występów w takich filmach jak "Rajska droga", "Poznasz przystojnego bruneta", "Albert Nobbs", "Kwartet" czy serialu "Samotnia". Smutną informację przekazała rodzina. 

Pauline Collins jako Shirley Valentine
Dzięki różnorodnym rolom, w jakie się wcielała, Pauline znaczyła tak wiele dla tak wielu osób. Była błyskotliwą, dowcipną osobowością na scenie i na ekranie. W swojej znakomitej karierze wcielała się w polityczki, matki i królowe. Zostanie zapamiętana jako wspaniała, silna, pełna życia i mądra Shirley Valentine – postać, którą w pełni uosabiała. Znaliśmy wszystkie jej role, gdyż w każdej z niej było trochę jej magii – czytamy w oświadczeniu.

Kim była Pauline Collins? Początki kariery


Pauline Collins urodziła się 3 września 1940 roku. Uczyła się w Central School of Speech and Drama w Londynie. Zanim w 1962 roku zadebiutowała na scenie, pracowała jako nauczycielka. Występy przed kamerą zaczęła od epizodów w serialach – mogliśmy zobaczyć ją m.in. w "Świętym" u boku Rogera Moore'a, "Trzech muszkieterach" czy "Doktorze Who". Pierwszą znaczącą rolę zagrała w dramacie historycznym "Upstairs, Downstairs". Powróciła do niej w opowiadającym o dalszych losach bohaterki i jej ekranowego męża (granego przez Johna Aldertona, prywatnie jej męża) spin-offie "Thomas & Sarah".

Pauline Collins jako pani Gamp w serialu "Dickensiada"

Najważniejsze role Pauline Collins


Pauline Collins zostanie zapamiętana przede wszystkim jako tytułowa bohaterka "Shirley Valentine" – gospodyni domowa, która podczas wyjazdu do Grecji odzyskuje radość życia. W kolejnych latach współpracowała m.in. z Rolandem Joffé ("Miasto radości"), Woodym Allenem ("Poznasz przystojnego bruneta") i Dustinem Hoffmanem ("Kwartet"). Na uwagę zasługują też jej występy w dramatach "Rajska droga" i "Albert Nobbs", na planach których spotkała się z Glenn Close, fantasy "Od czasu do czasu" czy kryminale "Panna Marple. Tajemnica bladego konia". Przez całą karierę chętnie występowała w serialach, m.in. "Forever Green", "Pani ambasador", "Samotnii", "Mount Pleasant" czy "Dickensiadzie". Jej filmografię zamyka występ w komedii "The Time of Their Lives", w którym stworzyła duet z Joan Collins

