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Nie żyje Paweł Tucholski. Głos Simby i Aladyna miał 57 lat

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Nie żyje Paweł Tucholski. Głos Simby i Aladyna miał 57 lat
źródło: East News
autor: Tomasz Zukowski
Nie żyje Paweł Tucholski, polski aktor teatralny, dubbingowy i filmowy. Jego głosem mówili bohaterowie disnejowskich animacji, m.in. Simba i Aladyn. Aktor zmarł 30 października, cztery dni po tym, jak dołączył do zespołu Teatru im. Tadeusza Różewicza w Gliwicach. Miał 57 lat.

Bliscy żegnają Pawła Tucholskiego



Odszedł Paweł Tucholski. Dla wielu znakomity aktor, artysta o niezwykłej wrażliwości i wyjątkowym głosie, którego kreacje na scenie, przed kamerą i za mikrofonem pozostaną z nami na zawsze, czytamy na facebookowym profilu "Broadway w Polsce", który opublikował wiadomość o śmierci aktora. Dla nas jednak przede wszystkim wspaniały kolega, z którym wspólna praca była prawdziwą przyjemnością. Pawle, będziemy pamiętać Twój uśmiech, niebanalne poczucie humoru, życzliwość i profesjonalizm, z którym podchodziłeś do swojej pracy. Na zawsze pozostanie z nami również Twoja niezapomniana kreacja Kajfasza w "Jesus Christ Superstar" - spektaklu, na który co roku tak czekamy...



Na Instagramie Pawła Tucholskiego pożegnała Barbara Kurdej-Szatan:



Kim był Paweł Tucholski?



Paweł Tucholski urodził się 6 lutego 1969 r. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie oraz Studium Wokalnego w Poznaniu.

Występował na deskach Teatru Kwadrat (1993-1994) i Teatru Dramatycznego (1994-2001) w Warszawie oraz Teatru Rozrywki w Chorzowie. Był laureatem Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (dwukrotnie), a także głównej nagrody na Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym w Bydgoszczy.

W filmach i serialach grywał role epizodyczne i drugoplanowe. W jego filmografii są m.in. "Młode wilki", "Jak to się robi z dziewczynami", "Kochaj i tańcz", "Ostatnia akcja" i "Idź pod prąd". Pojawił się w serialach "Klan", "Złotopolscy", "Boża podszewka", "Na dobre i złe", "Miodowe lata", "Plebania", "M jak miłość", "Na wspólnej", "Pitbull", "Prawo Agaty", "Bodo" i "The Office PL". Był też uczestnikiem pierwszej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", w której zajął piąte miejsce.

Użyczył głosu pamiętnym disnejowskim bohaterom. Zagrał Aladyna w filmach "Aladyn" (1992) oraz "Aladyn i król złodziei" (1996) i serialu "Aladyn" (1995), a także dorosłego Simbę w filmie "Król Lew" (1994).

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