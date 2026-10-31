Nie żyje Paweł Tucholski. Głos Simby i Aladyna miał 57 lat

Nie żyje Paweł Tucholski, polski aktor teatralny, dubbingowy i filmowy. Jego głosem mówili bohaterowie disnejowskich animacji, m.in. Simba i Aladyn. Aktor zmarł 30 października, cztery dni po tym, jak dołączył do zespołu Teatru im. Tadeusza Różewicza w Gliwicach. Miał 57 lat.
Bliscy żegnają Pawła Tucholskiego Odszedł Paweł Tucholski. Dla wielu znakomity aktor, artysta o niezwykłej wrażliwości i wyjątkowym głosie, którego kreacje na scenie, przed kamerą i za mikrofonem pozostaną z nami na zawsze
, czytamy na facebookowym profilu "Broadway w Polsce", który opublikował wiadomość o śmierci aktora. Dla nas jednak przede wszystkim wspaniały kolega, z którym wspólna praca była prawdziwą przyjemnością. Pawle, będziemy pamiętać Twój uśmiech, niebanalne poczucie humoru, życzliwość i profesjonalizm, z którym podchodziłeś do swojej pracy. Na zawsze pozostanie z nami również Twoja niezapomniana kreacja Kajfasza w "Jesus Christ Superstar" - spektaklu, na który co roku tak czekamy...
Na Instagramie Pawła Tucholskiego
pożegnała Barbara Kurdej-Szatan
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Kim był Paweł Tucholski? Paweł Tucholski
urodził się 6 lutego 1969 r. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie oraz Studium Wokalnego w Poznaniu.
Występował na deskach Teatru Kwadrat (1993-1994) i Teatru Dramatycznego (1994-2001) w Warszawie oraz Teatru Rozrywki w Chorzowie. Był laureatem Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (dwukrotnie), a także głównej nagrody na Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym w Bydgoszczy.
W filmach i serialach grywał role epizodyczne i drugoplanowe. W jego filmografii są m.in. "Młode wilki
", "Jak to się robi z dziewczynami
", "Kochaj i tańcz
", "Ostatnia akcja
" i "Idź pod prąd
". Pojawił się w serialach "Klan
", "Złotopolscy
", "Boża podszewka
", "Na dobre i złe
", "Miodowe lata
", "Plebania
", "M jak miłość
", "Na wspólnej
", "Pitbull
", "Prawo Agaty
", "Bodo
" i "The Office PL
". Był też uczestnikiem pierwszej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo
", w której zajął piąte miejsce.
Użyczył głosu pamiętnym disnejowskim bohaterom. Zagrał Aladyna
w filmach "Aladyn
" (1992) oraz "Aladyn i król złodziei
" (1996) i serialu "Aladyn
" (1995), a także dorosłego Simbę
w filmie "Król Lew
" (1994).