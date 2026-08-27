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Nie żyje Peter Cullen, głos Optimusa Prime'a. Miał 85 lat

The Hollywood Reporter / autor: /
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Nie żyje Peter Cullen, głos Optimusa Prime'a. Miał 85 lat
źródło: Getty Images
autor: David Livingston
Zmarł Peter Cullen, kanadyjski aktor głosowy, znany najlepiej z roli Optimusa Prime'a. Cullen użyczał głosu przywódcy Autobotów w licznych filmach, serialach i grach wideo z cyklu "Transformers". Był też głosem Kłapouchego z "Kubusia Puchatka". O śmierci aktora poinformował jego agent, informując, że Cullen odszedł w spokoju, otoczony przez kochającą rodzinę. Miał 85 lat.
    

Kim był Peter Cullen? Najważniejsze role



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Peter Cullen urodził się w Montrealu w 1941 roku. Należał do pokolenia pierwszych absolwentów National Theatre School of Canada, którą ukończył w 1963 roku. Karierę zaczynał na deskach teatru, a potem występował przed kamerą, m.in. w "The Smothers Brothers Comedy Hour" czy "The Sonny and Cher Comedy Hour". Był też m.in. spikerem radiowym.

Największy sukces odniosł jednak jako aktor głosowy. W jego filmografii są takie seriale jak m.in. "Smerfy", "Kacze opowieści", "Brygada RR", "Widget", "Voltron - obrońca wszechświata", "Kucyki i przyjaciele" czy "Niezwyciężony".

Cullen użyczył swojego głosu takim ikonicznym postaciom jak m.in. King Kong w "King Kongu" (1976), gremliny z "Gremliny rozrabiają" (1984) czy Predator w "Predatorze" (1987). To Cullen podobno wymyślił klikające dźwięki, które wydaje kosmita w tym ostatnim filmie.

Był też głosem Kłapouchego w serialu "Nowe przygody Kubusia Puchatka" i jego kontynuacjach, m.in. filmach "Niezwykła przygoda Kubusia Puchatka" czy "Tygrys i przyjaciele".
    
Najpopularniejszą rolą w jego karierze pozostanie jednak Optimus Prime. Występ Cullena zainspirował jego brat, Larry, emerytowany kapitan piechoty morskiej. Wziąłem udział w castingu, jak każdy. Powiedziano mi, że to bohater. Powiedziano mi też, że to ciężarówka, wspominał w jednym z wywiadów aktor.

Optimus Prime przemówił głosem Cullena po raz pierwszy w serialu animowanym "Transformers" z lat 1984-1987 oraz w jego pełnometrażowej kontynuacji, "The Transformers: The Movie" (1986).

Cullen powtórzył rolę Optimusa również w aktorskiej wersji przygód robotów z kosmosu, zaczynając od "Transformers" (2007) a na "Transformers: Przebudzeniu bestii" (2023) kończąc.

"Transformers: Przebudzenie bestii" – zwiastun


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