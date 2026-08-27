Nie żyje Peter Cullen, głos Optimusa Prime'a. Miał 85 lat

Zmarł Peter Cullen, kanadyjski aktor głosowy, znany najlepiej z roli Optimusa Prime'a. Cullen użyczał głosu przywódcy Autobotów w licznych filmach, serialach i grach wideo z cyklu "Transformers". Był też głosem Kłapouchego z "Kubusia Puchatka". O śmierci aktora poinformował jego agent, informując, że Cullen odszedł w spokoju, otoczony przez kochającą rodzinę. Miał 85 lat.
Kim był Peter Cullen? Najważniejsze role Peter Cullen
urodził się w Montrealu w 1941 roku. Należał do pokolenia pierwszych absolwentów National Theatre School of Canada, którą ukończył w 1963 roku. Karierę zaczynał na deskach teatru, a potem występował przed kamerą, m.in. w "The Smothers Brothers Comedy Hour
" czy "The Sonny and Cher Comedy Hour
". Był też m.in. spikerem radiowym.
Największy sukces odniosł jednak jako aktor głosowy. W jego filmografii są takie seriale jak m.in. "Smerfy
", "Kacze opowieści
", "Brygada RR
", "Widget
", "Voltron - obrońca wszechświata
", "Kucyki i przyjaciele
" czy "Niezwyciężony
". Cullen
użyczył swojego głosu takim ikonicznym postaciom jak m.in. King Kong
w "King Kongu
" (1976), gremliny
z "Gremliny rozrabiają
" (1984) czy Predator
w "Predatorze
" (1987). To Cullen
podobno wymyślił klikające dźwięki, które wydaje kosmita w tym ostatnim filmie. Był też głosem Kłapouchego w serialu "Nowe przygody Kubusia Puchatka"
i jego kontynuacjach, m.in. filmach "Niezwykła przygoda Kubusia Puchatka
" czy "Tygrys i przyjaciele
". Najpopularniejszą rolą w jego karierze pozostanie jednak Optimus Prime.
Występ Cullena
zainspirował jego brat, Larry, emerytowany kapitan piechoty morskiej. Wziąłem udział w castingu, jak każdy. Powiedziano mi, że to bohater. Powiedziano mi też, że to ciężarówka
, wspominał w jednym z wywiadów aktor. Optimus Prime
przemówił głosem Cullena
po raz pierwszy w serialu animowanym "Transformers"
z lat 1984-1987 oraz w jego pełnometrażowej kontynuacji, "The Transformers: The Movie"
(1986). Cullen powtórzył rolę Optimusa również w aktorskiej wersji przygód robotów z kosmosu
, zaczynając od "Transformers"
(2007) a na "Transformers: Przebudzeniu bestii"
(2023) kończąc.
"Transformers: Przebudzenie bestii" – zwiastun