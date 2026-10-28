Newsy Nie żyje Peter Medak. Reżyser "Krwawego Romea" miał 88 lat
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Nie żyje Peter Medak. Reżyser "Krwawego Romea" miał 88 lat

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Nie żyje Peter Medak. Reżyser &quot;Krwawego Romea&quot; miał 88 lat
źródło: Getty Images
autor: Greg Doherty
W wieku 88 lat zmarł Peter Medak – brytyjski reżyser pochodzenia węgierskiego najlepiej znany jako autor filmów "Wyższe sfery", "Zemsta po latach" i "Krwawy Romeo". Smutną informacją podzieliła się z mediami rodzina.

Kim był Peter Medak?


Peter Medak (wł. Péter Medák) urodził się 23 grudnia 1937 roku w Budapeszcie. W 1956 roku, w trakcie powstania węgierskiego, wraz z rodziną wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczął karierę w branży filmowej. Początkowo pracował jako statysta. Jako reżyser pierwsze kroki stawiał na planie serialu "Court Martial". Jego pełnometrażowym debiutem był dramat erotyczny "Negatives".

GettyImages-121559306.jpg Getty Images © J. Quinton
2005 rok. Peter Medak na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Dubrowniku

Najważniejsze filmy Petera Medaka


Przełomem w karierze Medaka był musical / czarna komedia "Wyższe sfery", który w 1972 roku walczył o Złotą Palmę w Cannes. Grającemu główną rolę Peterowi O'Toole'owi przyniósł on nominację do Oscara. Do najbardziej znanych filmów Medaka należą "Zemsta po latach" – horror o nawiedzonym domu z George'em C. Scottem w roli głównej – czy "Krwawy Romeo" – thriller o uwikłanym w mafijne porachunki policjancie z Garym Oldmanem i Leną Olin (zwiastun poniżej). 



W filmografii Medaka znajdziemy liczne kryminały i filmy sensacyjne ("Bracia Kray", "Dawaj!", "Seks i kłamstwa w mieście grzechu"), ale też dramaty ("Pontiakiem na Księżyc"), telewizyjne melodramaty ("Dzwonnik z Notre Dame", "Biesiada wszystkich świętych") czy thrillery sci-fi ("Gatunek 2").

Medak chętnie pracował też na planach seriali. Wyreżyserował odcinki takich produkcji jak "Wydział zabójstw Baltimore", "Szpital Dobrej Nadziei", "Prawo ulicy", "Dr House", "Breaking Bad", "Dowody zbrodni" czy "Hannibal". Jego filmografię zamyka dokument "The Ghost of Peter Sellers", który zadebiutował w 2018 roku na festiwalu w Wenecji.

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