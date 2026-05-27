Nie żyje Pierre Deny. Aktor znany z "Emily w Paryżu" miał 69 lat

Nie żyje Pierre Deny – francuski aktor, który międzynarodową rozpoznawalność zdobył dzięki epizodowi w serialu "Emily w Paryżu". Polscy widzowie mogą znać go także z miniseriali "Horoskop śmierci" czy "Modliszka". Miał 69 lat. Smutną informację przekazały mediom jego córki. Jako przyczynę śmierci podano stwardnienie zanikowe boczne (ASL) – postępującą chorobę neurodegradacyjną prowadzącą do stopniowego zaniku kontroli nad mięśniami.
Kim był Pierre Deny? Początki karieryPierre Deny
urodził się 12 lipca 1956 roku. Studiował aktorstwo na National Supérieur des Arts du Spectacle przy Uniwersytecie w Belgii. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał na deskach teatru. Od lat 90. regularnie grywał epizody w serialach, m.in. w sitcomach "Miód i pszczoły
" i "Les nouvelles filles d'à côté
" czy operze mydlanej "Saint-Tropez
".
Najważniejsze role Pierre'a Deny'ego
Międzynarodowa publiczność poznała Deny'ego
za sprawą serialu "Emily w Paryżu
", w którym wcielił się w Louisa de Leona – wpływowego CEO konglomeratu modowego JVMA. Bohater ten pojawił się w odcinkach trzeciego i czwartego sezonu.
Pierre Deny jako Louis de Leon w serialu "Emily w Paryżu". Fot. Marie Etchegoyen / Netflix
W dorobku Deny'ego
znajdziemy też takie filmy jak "Rola życia
", "Le Ciel sur la tête
", "Zakochana bez pamięci
" czy "L'impasse
". Chętnie występował w popularnych we Francji serialach. Niektóre z nich – m.in. "Komisarz Montale
", "Horoskop śmierci
", "Szepty przeszłości
" czy "Modliszka
" – można było obejrzeć w Polsce. Zagrał również w "S.O.S. 18
" i "Une femme d'honneur
" oraz telenowelach "Siostry
", "Plus belle la vie
" i "Jutro należy do nas
". Jego filmografię zamyka rola w jednym z odcinków komedii "Camping Paradis
".