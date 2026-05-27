Newsy Nie żyje Pierre Deny. Aktor znany z "Emily w Paryżu" miał 69 lat
news

Nie żyje Pierre Deny. Aktor znany z "Emily w Paryżu" miał 69 lat

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Pierre+Deny.+Aktor+znany+z+%22Emily+w+Pary%C5%BCu%22+mia%C5%82+69+lat-166821
Nie żyje Pierre Deny. Aktor znany z &quot;Emily w Paryżu&quot; miał 69 lat
źródło: materialy promocyjne
autor: Stéphanie Branchu
Nie żyje Pierre Deny – francuski aktor, który międzynarodową rozpoznawalność zdobył dzięki epizodowi w serialu "Emily w Paryżu". Polscy widzowie mogą znać go także z miniseriali "Horoskop śmierci" czy "Modliszka". Miał 69 lat. Smutną informację przekazały mediom jego córki. Jako przyczynę śmierci podano stwardnienie zanikowe boczne (ASL) – postępującą chorobę neurodegradacyjną prowadzącą do stopniowego zaniku kontroli nad mięśniami.

Kim był Pierre Deny? Początki kariery


Pierre Deny urodził się 12 lipca 1956 roku. Studiował aktorstwo na National Supérieur des Arts du Spectacle przy Uniwersytecie w Belgii. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał na deskach teatru. Od lat 90. regularnie grywał epizody w serialach, m.in. w sitcomach "Miód i pszczoły" i "Les nouvelles filles d'à côté" czy operze mydlanej "Saint-Tropez".

Najważniejsze role Pierre'a Deny'ego


Międzynarodowa publiczność poznała Deny'ego za sprawą serialu "Emily w Paryżu", w którym wcielił się w Louisa de Leona – wpływowego CEO konglomeratu modowego JVMA. Bohater ten pojawił się w odcinkach trzeciego i czwartego sezonu. 

Pierre Deny jako Louis de Leon w serialu "Emily w Paryżu". Fot. Marie Etchegoyen / Netflix

W dorobku Deny'ego znajdziemy też takie filmy jak "Rola życia", "Le Ciel sur la tête", "Zakochana bez pamięci" czy "L'impasse". Chętnie występował w popularnych we Francji serialach. Niektóre z nich – m.in. "Komisarz Montale", "Horoskop śmierci", "Szepty przeszłości" czy "Modliszka" – można było obejrzeć w Polsce. Zagrał również w "S.O.S. 18" i "Une femme d'honneur" oraz telenowelach "Siostry", "Plus belle la vie" i "Jutro należy do nas". Jego filmografię zamyka rola w jednym z odcinków komedii "Camping Paradis".

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Deadpool dołącza do X-Menów?

Filmy

Jakub Kania zmierza na ekran

1 komentarz
Inne Seriale Filmy

AI przywróci do życia Stana Lee

15 komentarzy
Filmy

Czy 20-letni debiutant wyreżyserował "Backrooms"? Aktor zabiera głos

6 komentarzy
Filmy

"Straszny film" na pokazach przedpremierowych

2 komentarze
Gry

"Wiedźmin 3". Plotki były prawdziwe. Nadchodzi nowy dodatek!

38 komentarzy

Nie żyje Albert Wolsky, dwukrotny laureat Oscara

5 komentarzy