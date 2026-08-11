Nie żyje Reggie Bannister. Najciężej pracujący facet od horrorów miał 80 lat

Nie żyje Reggie Bannister – amerykański aktor, odtwórca roli Reggiego, przeciwnika Wielkoluda z kultowego cyklu horrorów "Phantasm" (w Polsce znanego jako " Mordercze kuleczki"). W jego filmografii znajdziemy liczne filmy grozy, m.in. " Władcę życzeń", " Bubba Ho-tep", " Maglownicę – odrodzenie" czy " Cmentarne wrota". Miał 80 lat. Smutną informację przekazała mediom jego żona Gigi. Powiedziała, że w wyniku ekspozycji na czynnik pomarańczowy podczas wojny w Wietnamie Bannister zmagał się z otępieniem z ciałami Lewy'ego i chorobą Parkinsona. Najważniejsze role Reggiego Bannistera Reggie Bannister
urodził się 29 sierpnia 1945 roku. Na ekranie zadebiutował w 1975 roku rolą w wyreżyserowanym przez
Dona Coscarelliego
i
Craiga Mitchella
dramacie "
Jim, the World's Greatest
". Rozpoczął on jego długoletnią współpracę z
Coscarellim
. Zrealizowali wspólnie komedię "
Kenny & Company
", a następnie pierwszą część "
Morderczych kuleczek
" – film, który dał początek kultowemu cyklowi horrorów.
Bannister
wcielał się w nich w Reggiego – sprzedawcę lodów, który staje do walki ze złowrogim Wielkoludem (
Angus Scrimm
).
Getty Images © Hulton Archive Bannister w filmie "Mordercze kuleczki III: Władca umarłych"
"
Mordercze kuleczki
" doczekały się czterech sequeli. Ostatni, zatytułowany "
Ravager
" (reż.
David Hartman
, współscen.
Coscarelli
), trafił na ekrany w 2016 roku. Przypominamy jego zwiastun:
VIDEO Bannister
często bywał określany jako najciężej pracujący facet od horrorów. W jego filmografii znajdziemy wiele B-klasowych filmów grozy i sci-fi: "
Cichą noc, śmierci noc 4: Inicjację
" (reż.
Brian Yuzna
), "
Kobietę-Demolkę
" (reż.
Robert Kurtzman
), "
Władcę życzeń
" (reż.
Robert Kurtzman
), opowiadający o sobowtórze
Elvisa Presleya
"
Bubba Ho-tep
" (reż.
Don Coscarelli
), "
Dead Things
" (reż.
D.T. Carney
), "
Maglownicę – odrodzenie
" (reż.
Matt Cunningham
,
Erik Gardner
), "
Necronaut
" (reż.
Asbjørn Christiansen
,
Gary Harmon
), "
Cmentarne wrota
" (reż.
Roy Knyrim
), "
Upadłe anioły
" (reż.
Jeff Thomas
), "
Wampirowo
" (reż.
Jeff Rector
), "
Spring Break Massacre
" (reż.
Michael Hoffman Jr.
), "
Satan Hates You
" (reż.
James Felix McKenney
), "
Bloody Bloody Bible Camp
" (reż.
Vito Trabucco
) czy "
Disaster Wars: Earthquake vs. Tsunami
" (rez.
David Palmeri
). Jego filmografię zamyka "
Killer Waves 2
" (reż.
James Balsamo
).
Poza grą w filmach
Bannister
zajmował się także muzyką. Wydał sześć albumów z gatunku rock, folk i country.