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Nie żyje Reggie Bannister. Najciężej pracujący facet od horrorów miał 80 lat

The Hollywood Reporter / autor: /
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Nie żyje Reggie Bannister. Najciężej pracujący facet od horrorów miał 80 lat
źródło: Getty Images
autor: Albert L. Ortega
Nie żyje Reggie Bannister – amerykański aktor, odtwórca roli Reggiego, przeciwnika Wielkoluda z kultowego cyklu horrorów "Phantasm" (w Polsce znanego jako "Mordercze kuleczki"). W jego filmografii znajdziemy liczne filmy grozy, m.in. "Władcę życzeń", "Bubba Ho-tep", "Maglownicę – odrodzenie" czy "Cmentarne wrota". Miał 80 lat. Smutną informację przekazała mediom jego żona Gigi. Powiedziała, że w wyniku ekspozycji na czynnik pomarańczowy podczas wojny w Wietnamie Bannister zmagał się z otępieniem z ciałami Lewy'ego i chorobą Parkinsona.

Najważniejsze role Reggiego Bannistera


Reggie Bannister urodził się 29 sierpnia 1945 roku. Na ekranie zadebiutował w 1975 roku rolą w wyreżyserowanym przez Dona Coscarelliego i Craiga Mitchella dramacie "Jim, the World's Greatest". Rozpoczął on jego długoletnią współpracę z Coscarellim. Zrealizowali wspólnie komedię "Kenny & Company", a następnie pierwszą część "Morderczych kuleczek" – film, który dał początek kultowemu cyklowi horrorów. Bannister wcielał się w nich w Reggiego – sprzedawcę lodów, który staje do walki ze złowrogim Wielkoludem (Angus Scrimm).

GettyImages-168598120.jpg Getty Images © Hulton Archive
Bannister w filmie "Mordercze kuleczki III: Władca umarłych"

"Mordercze kuleczki" doczekały się czterech sequeli. Ostatni, zatytułowany "Ravager" (reż. David Hartman, współscen. Coscarelli), trafił na ekrany w 2016 roku. Przypominamy jego zwiastun: 



Bannister często bywał określany jako najciężej pracujący facet od horrorów. W jego filmografii znajdziemy wiele B-klasowych filmów grozy i sci-fi: "Cichą noc, śmierci noc 4: Inicjację" (reż. Brian Yuzna), "Kobietę-Demolkę" (reż. Robert Kurtzman), "Władcę życzeń" (reż. Robert Kurtzman), opowiadający o sobowtórze Elvisa Presleya "Bubba Ho-tep" (reż. Don Coscarelli), "Dead Things" (reż. D.T. Carney), "Maglownicę – odrodzenie" (reż. Matt Cunningham, Erik Gardner), "Necronaut" (reż. Asbjørn Christiansen, Gary Harmon), "Cmentarne wrota" (reż. Roy Knyrim), "Upadłe anioły" (reż. Jeff Thomas), "Wampirowo" (reż. Jeff Rector), "Spring Break Massacre" (reż. Michael Hoffman Jr.), "Satan Hates You" (reż. James Felix McKenney), "Bloody Bloody Bible Camp" (reż. Vito Trabucco) czy "Disaster Wars: Earthquake vs. Tsunami" (rez. David Palmeri). Jego filmografię zamyka "Killer Waves 2" (reż. James Balsamo).

Poza grą w filmach Bannister zajmował się także muzyką. Wydał sześć albumów z gatunku rock, folk i country.

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