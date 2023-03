Nie żyje Robert Blake, tajemniczy mężczyzna z "Zagubionej autostrady"

Robert Blake – hollywoodzki weteran

Morderstwo Bonny Lee Bakley – przerwana kariera Roberta Blake’a

Aktor urodził się 18 września 1933 roku jako Michael Gubitosi, syn włoskiego emigranta mieszkającego w stanie New Jersey. Od początku był związany ze sceną, występując z bratem i siostrą w zespole "The Three Little Hillbillies". Jego dzieciństwo nie należało do szczęśliwych – jak przyznał po latach, jego ojciec znęcał się nad nim psychicznie i fizycznie.W 1938 roku rodzina przeprowadziła się do Kalifornii, a rodzeństwo rozpoczęło pracę jako dziecięcy statyści w produkcjach studia MGM. Micky zaczął występować w serii krótkometrażowych filmów komediowych o przygodach grupy biednych dzieci "Our Gang". Wcielał się także w pomocnika głównego bohatera serii westernów. W kolejnych latach pojawił się m.in. u boku Joan Crawford ), Spencera Tracy’ego ) czy Humphreya Bogarta ).W kolejnych latach dalej z powodzeniem pojawiał się na ekranach. Zagrał m.in. w filmachczy. Jako morderca Perry Smith wystąpił w ekranizacji reportażu Trumana Capote . Wcielił się również w tytułowego bohatera westernu, gdzie zagrał u boku Roberta Redforda Za rolę policjanta Tony’ego Baretty z serialuotrzymał Złoty Glob oraz Emmy . Po prawie dekadzie przerwy od aktorstwa powrócił w telewizyjnym filmiejako księgowy John List – morderca swojej rodziny, który pozostał na wolności przez prawie 20 lat. Wystąpił także u boku Wesleya Snipesa . Ostatnią rolą w karierze aktora okazał się tajemniczy mężczyzna z filmu Davida Lyncha Dalszą karierę przekreśliło wydarzenie z maja 2001 roku. Blake poślubił Bonny Lee Bakley, matkę swojej córki, ledwie sześć miesięcy wcześniej. Po zjedzeniu kolacji z mężem kobieta została zastrzelona z bliskiej odległości we własnym samochodzie stojącym przed restauracją. Aktor nie był obecny przy morderstwie, ponieważ – jak zeznał – wrócił do środka, aby odzyskać pozostawiony tam rewolwer.W 2005 roku Blake – główny podejrzany w sprawie – został oczyszczony z zarzutów morderstwa i namawiania kaskadera, którego poznał jeszcze na planie serialu, do popełnienia zbrodni. Nie był to koniec jego kłopotów, ponieważ przegrał sprawę z powództwa cywilnego, wniesionego przez dzieci Bakley z poprzednich związków. Aktor miał zapłacić 30 milionów dolarów zadośćuczynienia. W 2006 roku ogłosił bankructwo i nigdy więcej nie wystąpił na ekranie.W 2011 roku wydał swoją autobiografię. Był także jedną z osób, której Quentin Tarantino zadedykował powieściową wersję filmu