Nie żyje Robert Carradine. Aktor z "Zemsty frajerów" miał 71 lat

Nie żyje Robert Carradine - amerykański aktor, znany między innymi z ról w filmach "Straceńcy", "Zemsta frajerów" oraz serialu "Lizzie McGuire". Jak poinformowała rodzina, artysta odebrał sobie życie po trwającej blisko dwie dekady walce z chorobą afektywną dwubiegunową. Miał 71 lat.
W oficjalnym oświadczeniu bliscy podkreślili, że Carradine
był "światłem dla wszystkich wokół" i wyrazili nadzieję, że jego historia pomoże przełamywać stygmatyzację związaną z problemami ze zdrowiem psychicznym. Starszy brat aktora, Keith Carradine
, zaznaczył, że "nie ma w tym wstydu" i że jego brat toczył "dzielną walkę z chorobą, która ostatecznie wzięła górę".
Kariera Roberta Carradine'a Robert Carradine
urodził się 24 marca 1954 roku jako najmłodszy syn aktora Johna Carradine'a
. Był bratem aktorów Davida Carradine'a
i Keitha Carradine’a
oraz Christophera Carradine’a, pracownika Disneya. Na dużym ekranie zadebiutował w 1972 roku u boku Johna Wayne'a w filmie "Kowboje".
Wystąpił także w nagrodzonym Oscarem dramacie "Powrót do domu
" w reżyserii Hala Ashby'ego
oraz w "Ulicach nędzy
" Martina Scorsesego
. W 1980 roku pojawił się we wspomnianych wcześniej "Straceńcach
" w reżyserii Waltera Hilla
, gdzie zagrał u boku swoich braci. Największą popularność przyniosła mu jednak rola Lewisa Skolnicka w komedii "Zemsta frajerów
" i jej kontynuacjach. Później zdobył sympatię młodszej widowni jako ojciec głównej bohaterki w serialu "Lizzie McGuire
" z Hilary Duff
w roli tytułowej. Rolę tę zagrał także w filmie, który służył jako finał serialu. Ostatni występ zaliczył w westernie "The Night They Came Home
". Poza aktorstwem Carradine pasjonował się muzyką.
Mimo braku formalnego wykształcenia muzycznego grał na gitarze, często występując z braćmi. W latach 80. współtworzył zespół The Waybacks z Mare Winningham
. Jego drugą wielką miłością były wyścigi samochodowe - startował nawet na poziomie Grand Prix, ścigając się w barwach zespołu Lotus wraz z Paulem Newmanem
.
"Lizzie McGuire" - zwiastun filmowej wersji