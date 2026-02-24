Newsy Filmy Inne Nie żyje Robert Carradine. Aktor z "Zemsty frajerów" miał 71 lat
Filmy / Inne

Nie żyje Robert Carradine. Aktor z "Zemsty frajerów" miał 71 lat

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Amanda Edwards
Nie żyje Robert Carradine - amerykański aktor, znany między innymi z ról w filmach "Straceńcy", "Zemsta frajerów" oraz serialu "Lizzie McGuire". Jak poinformowała rodzina, artysta odebrał sobie życie po trwającej blisko dwie dekady walce z chorobą afektywną dwubiegunową. Miał 71 lat.

W oficjalnym oświadczeniu bliscy podkreślili, że Carradine był "światłem dla wszystkich wokół" i wyrazili nadzieję, że jego historia pomoże przełamywać stygmatyzację związaną z problemami ze zdrowiem psychicznym. Starszy brat aktora, Keith Carradine, zaznaczył, że "nie ma w tym wstydu" i że jego brat toczył "dzielną walkę z chorobą, która ostatecznie wzięła górę".

Robert Carradine urodził się 24 marca 1954 roku jako najmłodszy syn aktora Johna Carradine'a. Był bratem aktorów Davida Carradine'a i Keitha Carradine’a oraz Christophera Carradine’a, pracownika Disneya.

Na dużym ekranie zadebiutował w 1972 roku u boku Johna Wayne'a w filmie "Kowboje". Wystąpił także w nagrodzonym Oscarem dramacie "Powrót do domu" w reżyserii Hala Ashby'ego oraz w "Ulicach nędzy" Martina Scorsesego. W 1980 roku pojawił się we wspomnianych wcześniej "Straceńcach" w reżyserii Waltera Hilla, gdzie zagrał u boku swoich braci. Największą popularność przyniosła mu jednak rola Lewisa Skolnicka w komedii "Zemsta frajerów" i jej kontynuacjach. Później zdobył sympatię młodszej widowni jako ojciec głównej bohaterki w serialu "Lizzie McGuire" z Hilary Duff w roli tytułowej. Rolę tę zagrał także w filmie, który służył jako finał serialu. Ostatni występ zaliczył w westernie "The Night They Came Home".

Poza aktorstwem Carradine pasjonował się muzyką. Mimo braku formalnego wykształcenia muzycznego grał na gitarze, często występując z braćmi. W latach 80. współtworzył zespół The Waybacks z Mare Winningham. Jego drugą wielką miłością były wyścigi samochodowe - startował nawet na poziomie Grand Prix, ścigając się w barwach zespołu Lotus wraz z Paulem Newmanem.

