Nie żyje Robert Redford. Aktor znany z "Żądła" i "Trzech dni kondora" miał 89 lat

źródło: Getty Images
autor: George Pimentel
Nie żyje Robert Redford – aktor, reżyser, koneser kina niezależnego, pomysłodawca Festiwalu Filmowego Sundance. W naszej pamięci zapisał się rolami w thrillerach szpiegowskich i politycznych ("Trzy dni kondora", "Wszyscy ludzie prezydenta", "Zawód: Szpieg"), westernach ("Butch Cassidy i Sundance Kid", "Jeremiah Johnson"), melodramatach ("Pożegnanie z Afryką", "Zaklinacz koni") oraz komediach kryminalnych ("Żądło", "Gentleman z rewolwerem"). Miał 89 lat. 

Robert Redford jako legendarny rewolwerowiec Sundance Kid w filmie "Butch Cassidy i Sundance Kid"

Początki kariery Roberta Redforda


Robert Redford urodził się 18 sierpnia 1936 roku. Karierę aktorską rozpoczynał od gościnnych występów w takich popularnych serialach jak "Maverick", "Perry Mason", "Alfred Hitchcock przedstawia" czy "Strefa mroku". Na wielkim ekranie zadebiutował jako szeregowy Roy Loomis w opowiadającym o wojnie w Korei dramacie "Wojenne polowanie". Kolejne role – w "Obławie" Arthura Penna, "Przeznaczonym do likwidacji" Sydneya Pollacka i "Boso w parku", w którym partnerował Jane Fondzie – przyniosły mu sympatię zarówno widzów, jak i krytyków. 

Najważniejsze role Roberta Redforda


Przełomem w karierze Roberta Redforda był występ w westernie "Butch Cassidy i Sundance Kid" George'a Roya Hilla, w którym zagrał wspólnie z Paulem Newmanem, prywatnie swoim przyjacielem. Trio ponownie spotkało się na planie "Żądła". Rola Johnny'ego Hookera przyniosła Redfordowi pierwszą nominację do Oscara

Robert Redford jako Joe Turner w thrillerze szpiegowskim "Trzy dni kondora"

W latach 70. Redford chętnie współpracował z Sydneyem Pollackiem. Stworzyli wówczas takie filmy jak kontestacyjny western "Jeremiah Johnson", melodramat "Tacy byliśmy", w którym partnerował Barbrze Streisand, czy "Trzy dni kondora" z ikoniczną rolą wplątanego w spisek dokumentalisty CIA. Zagrał także Denysa Fincha Hattona, brytyjskiego arystokratę, przewodnika safari i kochanka Karen Blixen, w "Pożegnaniu z Afryką". Ich ostatnim wspólnym filmem był rozgrywający się na tle rewolucji kubańskiej melodramat "Hawana". 

W aktorskim dorobku Roberta Redforda jest wiele ról, które zasługują na uwagę. Wystąpił m.in. w opowiadającym o aferze Watergate thrillerze politycznym "Wszyscy ludzie prezydenta" Alana J. Pakuli i dramacie wojennym Richarda Attenborougha "O jeden most za daleko". Jako tytułowy bohater "Więźnia Brubakera" Stuarta Rosenberga sprawdzał warunki życia w zakładzie penitencjarnym. W "Urodzonym sportowcu" Barry'ego Levinsona poprowadził podupadającą drużynę baseballową do zwycięstwa. W komedii prawniczej "Orły Temidy" bronił oskarżonej o kradzież i morderstwo artystki. Przewodził grupie hakerów we "Włamywaczach" Phila Aldena Robinsona, a w filmie "Zawód: Szpieg" Tony'ego Scotta ponownie wcielił się w agenta CIA. Jego bohater podjął się uratowania młodszego kolegi po fachu, który trafił w ręce chińskiego wywiadu. W 2014 roku zadebiutował w MCU. W widowisku "Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz" zagrał podwójnego agenta Alexandra Pierce'a, szefa T.A.R.C.Z.Y. na usługach organizacji HYDRA. Jedną z jego ostatnich ról był Forrest Tucker w opartym na prawdziwej historii "Gentlemanie z rewolwerem" Davida Lowery'ego

GettyImages-515412114.jpg Getty Images © Bettmann

1981 rok. Robert Redford z Oscarem za "Zwyczajnych ludzi"

Robert Redford za kamerą


Robert Redford był także cenionym reżyserem. Debiutanccy "Zwyczajni ludzie" przynieśli mu pierwszego w karierze Oscara w kategorii najlepszy reżyser. W kolejnych latach zrealizował komediodramat "Fasolowa wojna" oraz dramaty "Rzeka życia" i "Quiz Show". W melodramacie "Zaklinacz koni" nie tylko stanął za kamerą, ale także zagrał jedną z głównych ról. Od tej pory była to jego stała praktyka. Mogliśmy go zobaczyć również w "Nazywał się Bagger Vance", "Ukrytej strategii" czy "Regule milczenia". 

Robert Redford – nagrody


Robert Redford zdobył wiele prestiżowych nagród. Występ w melodramacie muzycznym "Ciemna strona sławy" w reżyserii Roberta Mulligana przyniósł mu Złoty Glob dla najbardziej obiecującego nowego aktora. Pierwszą nominację do Oscara otrzymał w 1974 roku za pierwszoplanową rolę w "Żądle". Statuetkę odebrał w 1981 roku – został wówczas doceniony jako reżyser "Zwyczajnych ludzi", którzy przynieśli mu także Złoty Glob oraz nagrodę Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych. W 2002 roku Amerykańska Akademia Filmowa uhonorowała go Oscarem za całokształt pracy aktorskiej. W swojej kolekcji ma także Kryształowy Globus z Karlowych Warów za wybitny wkład do światowego kina oraz weneckiego Złotego Lwa za całokształt twórczości.

GettyImages-1124581069.jpg Getty Images © Dia Dipasupil
2019 rok. Robert Redford na konferencji prasowej Festiwalu Filmowego Sundance

Robert Redford i Festiwal Filmowy Sundance


W 1981 roku Robert Redford ufundował Sudance Institute, organizację non-profit, której misją jest wsparcie filmowców pracujących poza hollywoodzkim systemem studyjnym. Nazwę zaczerpnął od Sundance Kida, legendarnego rewolwerowca, którego zagrał w westernie "Butch Cassidy i Sundance Kid". Aktualnie instytut wpiera ponad 900 artystów rocznie, a odbywający się od 1985 roku Festiwal Filmowy Sundance jest największą i najbardziej prestiżową imprezą poświęconą kinu niezależnemu.

