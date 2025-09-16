Nie żyje Robert Redford. Aktor znany z "Żądła" i "Trzech dni kondora" miał 89 lat

Nie żyje Robert Redford – aktor, reżyser, koneser kina niezależnego, pomysłodawca Festiwalu Filmowego Sundance. W naszej pamięci zapisał się rolami w thrillerach szpiegowskich i politycznych ("Trzy dni kondora", "Wszyscy ludzie prezydenta", "Zawód: Szpieg"), westernach ("Butch Cassidy i Sundance Kid", "Jeremiah Johnson"), melodramatach ("Pożegnanie z Afryką", "Zaklinacz koni") oraz komediach kryminalnych ("Żądło", "Gentleman z rewolwerem"). Miał 89 lat.
Robert Redford jako legendarny rewolwerowiec Sundance Kid w filmie "Butch Cassidy i Sundance Kid"
Początki kariery Roberta RedfordaRobert Redford
urodził się 18 sierpnia 1936 roku. Karierę aktorską rozpoczynał od gościnnych występów w takich popularnych serialach jak "Maverick
", "Perry Mason
", "Alfred Hitchcock przedstawia
" czy "Strefa mroku
". Na wielkim ekranie zadebiutował jako szeregowy Roy Loomis w opowiadającym o wojnie w Korei dramacie "Wojenne polowanie
". Kolejne role – w "Obław
ie" Arthura Penna
, "Przeznaczonym do likwidacji
" Sydneya Pollacka
i "Boso w parku
", w którym partnerował Jane Fondzie
– przyniosły mu sympatię zarówno widzów, jak i krytyków.
Najważniejsze role Roberta Redforda
Przełomem w karierze Roberta Redforda
był występ w westernie "Butch Cassidy i Sundance Kid
" George'a Roya Hilla
, w którym zagrał wspólnie z Paulem Newmanem
, prywatnie swoim przyjacielem. Trio ponownie spotkało się na planie "Żądła
". Rola Johnny'ego Hookera przyniosła Redfordowi
pierwszą nominację do Oscara
.
Robert Redford jako Joe Turner w thrillerze szpiegowskim "Trzy dni kondora"
W latach 70. Redford
chętnie współpracował z Sydneyem Pollackiem
. Stworzyli wówczas takie filmy jak kontestacyjny western "Jeremiah Johnson
", melodramat "Tacy byliśmy
", w którym partnerował Barbrze Streisand
, czy "Trzy dni kondora
" z ikoniczną rolą wplątanego w spisek dokumentalisty CIA. Zagrał także Denysa Fincha Hattona, brytyjskiego arystokratę, przewodnika safari i kochanka Karen Blixen
, w "Pożegnaniu z Afryką
". Ich ostatnim wspólnym filmem był rozgrywający się na tle rewolucji kubańskiej melodramat "Hawana
".
W aktorskim dorobku Roberta Redforda
jest wiele ról, które zasługują na uwagę. Wystąpił m.in. w opowiadającym o aferze Watergate thrillerze politycznym "Wszyscy ludzie prezydenta
" Alana J. Pakuli
i dramacie wojennym Richarda Attenborougha
"O jeden most za daleko
". Jako tytułowy bohater "Więźnia Brubakera
" Stuarta Rosenberga
sprawdzał warunki życia w zakładzie penitencjarnym. W "Urodzonym sportowcu
" Barry'ego Levinsona
poprowadził podupadającą drużynę baseballową do zwycięstwa. W komedii prawniczej "Orły Temidy
" bronił oskarżonej o kradzież i morderstwo artystki. Przewodził grupie hakerów we "Włamywaczach
" Phila Aldena Robinsona
, a w filmie "Zawód: Szpieg
" Tony'ego Scotta
ponownie wcielił się w agenta CIA. Jego bohater podjął się uratowania młodszego kolegi po fachu, który trafił w ręce chińskiego wywiadu. W 2014 roku zadebiutował w MCU. W widowisku "Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz
" zagrał podwójnego agenta Alexandra Pierce'a
, szefa T.A.R.C.Z.Y. na usługach organizacji HYDRA. Jedną z jego ostatnich ról był Forrest Tucker w opartym na prawdziwej historii "Gentlemanie z rewolwerem
" Davida Lowery'ego
.
Getty Images © Bettmann
1981 rok. Robert Redford z Oscarem za "Zwyczajnych ludzi"
Robert Redford za kamerąRobert Redford
był także cenionym reżyserem. Debiutanccy "Zwyczajni ludzie
" przynieśli mu pierwszego w karierze Oscara
w kategorii najlepszy reżyser. W kolejnych latach zrealizował komediodramat "Fasolowa wojna
" oraz dramaty "Rzeka życia
" i "Quiz Show
". W melodramacie "Zaklinacz koni
" nie tylko stanął za kamerą, ale także zagrał jedną z głównych ról. Od tej pory była to jego stała praktyka. Mogliśmy go zobaczyć również w "Nazywał się Bagger Vance
", "Ukrytej strategi
i" czy "Regule milczenia
".
Robert Redford – nagrodyRobert Redford
zdobył wiele prestiżowych nagród. Występ w melodramacie muzycznym "Ciemna strona sławy
" w reżyserii Roberta Mulligana
przyniósł mu Złoty Glob
dla najbardziej obiecującego nowego aktora. Pierwszą nominację do Oscara
otrzymał w 1974 roku za pierwszoplanową rolę w "Żądle
". Statuetkę odebrał w 1981 roku – został wówczas doceniony jako reżyser "Zwyczajnych ludzi
", którzy przynieśli mu także Złoty Glob
oraz nagrodę Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych. W 2002 roku Amerykańska Akademia Filmowa uhonorowała go Oscarem za całokształt pracy aktorskiej. W swojej kolekcji ma także Kryształowy Globus z Karlowych Warów za wybitny wkład do światowego kina oraz weneckiego Złotego Lwa za całokształt twórczości.
Getty Images © Dia Dipasupil
2019 rok. Robert Redford na konferencji prasowej Festiwalu Filmowego Sundance
Robert Redford i Festiwal Filmowy Sundance
W 1981 roku Robert Redford
ufundował Sudance Institute, organizację non-profit, której misją jest wsparcie filmowców pracujących poza hollywoodzkim systemem studyjnym. Nazwę zaczerpnął od Sundance Kida, legendarnego rewolwerowca, którego zagrał w westernie "Butch Cassidy i Sundance Kid
". Aktualnie instytut wpiera ponad 900 artystów rocznie, a odbywający się od 1985 roku Festiwal Filmowy Sundance jest największą i najbardziej prestiżową imprezą poświęconą kinu niezależnemu.