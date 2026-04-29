Nie żyje Roger Sweet. Twórca He-Mana miał 91 lat
Variety / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Nur Photos
W wieku 91 lat zmarł Roger Sweet – amerykański projektant związany z firmą Mattel. Jego najbardziej znanym dziełem jest figurka He-Mana z serii Władcy Wszechświata. Do jej popularności przyczyniła się seria książek i komiksów, filmów i seriali animowanych oraz gier wideo.

Kim był Roger Sweet? Początki kariery


Roger Sweet urodził się w 1935 roku. Ukończył Miami University w Ohio i Institute of Design działający przy Illinois Institute of Technology. Zanim rozpoczął pracę w Mattel, był związany m.in. ze specjalizującą się w projektowaniu przemysłowym firmą Walter Dorwin Teague Associates.

W latach 70. i 80. Sweet był głównym projektantem w dziale wstępnych projektów Mattel. W 1976 roku firma odrzuciła ofertę produkcji zabawek inspirowanych "Gwiezdnymi wojnami" George'a Lucasa. Po sukcesie "Nowej nadziei" Mattel rozpoczęło pracę nad własną serią figurek. Sweet przedstawił prototyp He-Mana, który spodobał się ówczesnemu prezesowi Rayowi Wagnerowi. Kulisy powstania uniwersum Władców Wszechświata możemy poznać dzięki wydanej w 2005 roku książce "Mastering the Universe: He-Man and the Rise and Fall of a Billion-Dollar Idea" autorstwa Sweeta i Davida Weckera.

GettyImages-1013347870.jpg Getty Images © Carlos Tischler

Kim jest He-Man?


He-Man – obdarzony nadludzką siłą niezłomny wojownik biegle władający mieczem – to alter ego księcia Adama – beztroskiego następcy tronu Eternii. Postać ta zyskała popularność m.in. dzięki emitowanym w latach 80. animacjom: serialom "He-Man i Władcy Wszechświata" oraz "She-Ra – księżniczka mocy" oraz filmowi "The Secret of the Sword", w których bohater przemawiał głosem Johna Erwina. W 1987 roku na ekrany trafiła aktorska wersja jego przygód: wyreżyserowane przez Gary'ego Goddarda fantasy "Władcy Wszechświata" z Dolphem Lundgrenem w roli głównej. 

W kolejnych dekadach na ekranach zagościły kolejne seriale, m.in. "Nowe przygody He-Mana", "He-Man i Władcy Wszechświata" czy zrealizowany dla Netfliksa "Władcy Wszechświata: Objawienie". Aktualnie czekamy na premierę filmowych "Władców Wszechświata", w których w He-Mana wciela się Nicholas Galitzine. Przypominamy zwiastun:


