Nie żyje Roger Sweet. Twórca He-Mana miał 91 lat

W wieku 91 lat zmarł Roger Sweet – amerykański projektant związany z firmą Mattel. Jego najbardziej znanym dziełem jest figurka He-Mana z serii Władcy Wszechświata. Do jej popularności przyczyniła się seria książek i komiksów, filmów i seriali animowanych oraz gier wideo.
Kim był Roger Sweet? Początki karieryRoger Sweet
urodził się w 1935 roku. Ukończył Miami University w Ohio i Institute of Design działający przy Illinois Institute of Technology. Zanim rozpoczął pracę w Mattel, był związany m.in. ze specjalizującą się w projektowaniu przemysłowym firmą Walter Dorwin Teague Associates.
W latach 70. i 80. Sweet
był głównym projektantem w dziale wstępnych projektów Mattel. W 1976 roku firma odrzuciła ofertę produkcji zabawek inspirowanych "Gwiezdnymi wojnami" George'a Lucasa
. Po sukcesie "Nowej nadziei
" Mattel rozpoczęło pracę nad własną serią figurek. Sweet przedstawił prototyp He-Mana
, który spodobał się ówczesnemu prezesowi Rayowi Wagnerowi. Kulisy powstania uniwersum Władców Wszechświata możemy poznać dzięki wydanej w 2005 roku książce "Mastering the Universe: He-Man and the Rise and Fall of a Billion-Dollar Idea" autorstwa Sweeta
i Davida Weckera.
Kim jest He-Man?He-Man
– obdarzony nadludzką siłą niezłomny wojownik biegle władający mieczem – to alter ego księcia Adama – beztroskiego następcy tronu Eternii. Postać ta zyskała popularność m.in. dzięki emitowanym w latach 80. animacjom: serialom "He-Man i Władcy Wszechświata
" oraz "She-Ra – księżniczka mocy
" oraz filmowi "The Secret of the Sword
", w których bohater przemawiał głosem Johna Erwina
. W 1987 roku na ekrany trafiła aktorska wersja jego przygód: wyreżyserowane przez Gary'ego Goddarda
fantasy "Władcy Wszechświata
" z Dolphem Lundgrenem
w roli głównej.
W kolejnych dekadach na ekranach zagościły kolejne seriale, m.in. "Nowe przygody He-Mana
", "He-Man i Władcy Wszechświata
" czy zrealizowany dla Netfliksa "Władcy Wszechświata: Objawienie
". Aktualnie czekamy na premierę filmowych "Władców Wszechświata
", w których w He-Mana
wciela się Nicholas Galitzine
. Przypominamy zwiastun: