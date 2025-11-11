Nie żyje Sally Kirkland. Aktorka znana z "Anny" (1987) miała 84 lata

W wieku 84 lat zmarła Sally Kirkland – tytułowa Anna z inspirowanego losami Joanny Pacuły i Elżbiety Czyżewskiej filmu Jerzego Bogajewicza. Rola ta przyniosła jej m.in. Złoty Glob oraz nominację do Oscara. Smutną informację przekazał mediom Michael Greene, jej reprezentant.
W "Annie
" Kirkland
wcieliła się w czeską gwiazdę filmową, która przybywa do Nowego Jorku, by rozwijać międzynarodową karierę. Bierze pod swoje skrzydła stawiającą pierwsze kroki w zawodzie Krystynę (Paulina Porizkova
). Przypominamy zwiastun:
Kim była Sally Kirkland? Początki karierySally Kirkland
urodziła się 31 października 1941 roku. Jej matka, redaktorka w magazynach "Vogue" i "LIFE", ułatwiła jej debiut w roli modelki. Kirkland
uczyła się aktorstwa w Actors Studio Lee Strasberga
, a w 1961 roku ukończyła American Academy od Dramatic Arts. Dwa lata później zadebiutowała na Off-Broadwayu. W połowie lat 60. była mocno związana z awangardową sceną Nowego Jorku (m.in. Factory Andy'ego Warhola
).
Najważniejsze role Sally KirklandSally Kirkland
największe uznanie zyskała dzięki roli w "Annie
" Jerzego Bogajewicza
. Poza Złotym Globem i nominacją do Oscara przyniosła jej ona także nagrodę Independent Spirit oraz uznanie Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles.
Getty Images © Bob Riha Jr
1988 rok. Sally Kirkland na czerwonym dywanie przed oscarową galą
W filmografii Kirkland
znajdziemy zarówno komedie ("Żądło
" George'a Roya Hilla
, "Płonące siodła
" Mela Brooksa
, "Szeregowiec Benjamin
" Howarda Zieffa
, "Ed TV
" Rona Howarda
, "Bruce Wszechmogący
" Toma Shadyaca
), jak i dramaty ("Tacy byliśmy
" Sydneya Pollacka
, "Odwet
" Tony'ego Scotta
, "JFK
" Olivera Stone'a
). Na uwagę zasługują też jej role w akcyjniaku "Najlepsi z najlepszych
", horrorze "Nawiedzony dom
" (występ ten przyniósł jej drugą nominację do Złotego Globu) oraz opowiadającej o Edie Sedgwick
"Dziewczynie z fabryki
". W 2024 roku na ekrany trafiła inspirowana jej karierą komedia "Sallywood
", w której wcieliła się w samą siebie.
Mimo problemów ze zdrowiem Kirkland
wciąż była aktywna zawodowo. Na etapie postprodukcji znajduje się kilka projektów z jej udziałem, m.in. serial komediowy "The Trouble with Billy" oraz melodramat "Here We Are".