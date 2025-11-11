Newsy Nie żyje Sally Kirkland. Aktorka znana z "Anny" (1987) miała 84 lata
W wieku 84 lat zmarła Sally Kirkland – tytułowa Anna z inspirowanego losami Joanny Pacuły i Elżbiety Czyżewskiej filmu Jerzego Bogajewicza. Rola ta przyniosła jej m.in. Złoty Glob oraz nominację do Oscara. Smutną informację przekazał mediom Michael Greene, jej reprezentant.

W "Annie" Kirkland wcieliła się w czeską gwiazdę filmową, która przybywa do Nowego Jorku, by rozwijać międzynarodową karierę. Bierze pod swoje skrzydła stawiającą pierwsze kroki w zawodzie Krystynę (Paulina Porizkova). Przypominamy zwiastun:



Kim była Sally Kirkland? Początki kariery


Sally Kirkland urodziła się 31 października 1941 roku. Jej matka, redaktorka w magazynach "Vogue" i "LIFE", ułatwiła jej debiut w roli modelki. Kirkland uczyła się aktorstwa w Actors Studio Lee Strasberga, a w 1961 roku ukończyła American Academy od Dramatic Arts. Dwa lata później zadebiutowała na Off-Broadwayu. W połowie lat 60. była mocno związana z awangardową sceną Nowego Jorku (m.in. Factory Andy'ego Warhola).

Najważniejsze role Sally Kirkland


Sally Kirkland największe uznanie zyskała dzięki roli w "Annie" Jerzego Bogajewicza. Poza Złotym Globem i nominacją do Oscara przyniosła jej ona także nagrodę Independent Spirit oraz uznanie Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles.

GettyImages-1341715537.jpg Getty Images © Bob Riha Jr
1988 rok. Sally Kirkland na czerwonym dywanie przed oscarową galą

W filmografii Kirkland znajdziemy zarówno komedie ("ŻądłoGeorge'a Roya Hilla, "Płonące siodła" Mela Brooksa, "Szeregowiec Benjamin" Howarda Zieffa, "Ed TV" Rona Howarda, "Bruce Wszechmogący" Toma Shadyaca), jak i dramaty ("Tacy byliśmy" Sydneya Pollacka, "Odwet" Tony'ego Scotta, "JFK" Olivera Stone'a). Na uwagę zasługują też jej role w akcyjniaku "Najlepsi z najlepszych", horrorze "Nawiedzony dom" (występ ten przyniósł jej drugą nominację do Złotego Globu) oraz opowiadającej o Edie Sedgwick "Dziewczynie z fabryki". W 2024 roku na ekrany trafiła inspirowana jej karierą komedia "Sallywood", w której wcieliła się w samą siebie.

Mimo problemów ze zdrowiem Kirkland wciąż była aktywna zawodowo. Na etapie postprodukcji znajduje się kilka projektów z jej udziałem, m.in. serial komediowy "The Trouble with Billy" oraz melodramat "Here We Are".

