Nie żyje Sebastián Lelio. Twórca "Fantastycznej kobiety" miał 52 lata

W wieku 52 lat zmarł Sebastián Lelio – chilijski reżyser i scenarzysta, autor m.in. "Glorii", "Nieposłusznych" czy nagrodzonej Oscarem "Fantastycznej kobiety". Był w trakcie prac nad nowym projektem – adaptacją "Chilijskiego poety" Alejando Zambry. Smutną informację przekazała mediom rodzina.
Ciało Lelii
zostało odkryte w piątek w jego domu w Santiango przez jego partnerkę – aktorkę Amalię Kassai
. Zawiadomiła ona policję. Przyczyną śmierci miały być problemy zdrowotne. W oświadczeniu rodziny czytamy: Przeżywamy teraz chwile ogromnego bólu, a pamięć o nim zostanie wśród nas. Był piękną osobą, która przyczyniła się do rozwoju chilijskiej kultury.
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2017 rok. Sebastián Lelio ze Srebrnym Niedźwiedziem za "Fantastyczną kobietę"
Kim był Sebastián Lelio?Sebastián Lelio
urodził się 8 marca 1974 roku. Studiował dziennikarstwo na Universidad Nacional Andrés Bello, ale po roku przeniósł się do Chilijskiej Szkoły Filmowej. Początkowo realizował krótkometrażówki i teledyski. Zadebiutował prezentowanym na festiwalu w San Sebastián komediodramatem "Święta rodzina
". Przełomem w jego karierze była prezentowana na festiwalu w Berlinie "Gloria
", która przyniosła mu Nagrodę Jury Ekumenicznego oraz Nagrodę Gildii Niemieckich Kin Arthouse'owych, a wcielającej się w tytułową bohaterkę Paulinie Garcíi
– Srebrnego Niedźwiedzia.
Najważniejsze filmy Sebastiána Lelii
Największy rozgłos przyniosła Lelii
"Fantastyczna kobieta
". Dramat opowiadający o transpłciowej bohaterce mierzącej się ze śmiercią partnera zadebiutował na festiwalu w Berlinie w 2017 roku, gdzie zdobył Nagrodę Jury Ekumenicznego, Nagrodę Teddy dla najlepszego filmu pełnometrażowego poświęconego mniejszościom seksualnym oraz Srebrnego Niedźwiedzia. Rok później film został uhonorowany Oscarem dla najlepszej produkcji nieanglojęzycznej. Przypominamy zwiastun:
Anglojęzycznym debiutem Lelii
był melodramat "Nieposłuszne
" z Rachel Weisz
i Rachel McAdams
w rolach głównych. W kolejnych latach zrealizował też m.in. "Glorię Bell
" z Julianne Moore
w roli tytułowej bohaterki oraz "Osobliwość
" z Florence Pugh
. Aktualnie jego filmografię zamyka musical "La ola
" prezentowany na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes.