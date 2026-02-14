Newsy Filmy Inne Nie żyje Shelly Desai. Aktor znany m.in. z "Żylety" oraz "Thelmy i Louise" miał 90 lat
Inne / Filmy

Nie żyje Shelly Desai. Aktor znany m.in. z "Żylety" oraz "Thelmy i Louise" miał 90 lat

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Nur Photos
W wieku 90 lat zmarł Shelly Desai – aktor znany z niewielkich ról w takich filmach jak "Thelma i Louise", "Żyleta" cyz "Mocne uderzenie" oraz gościnnych występów w serialach "U nas w Filadelfii" i "Men of a Certain Age". Smutną informację przekazała mediom rodzina. Przyczyna śmierci nie została ujawniona.

Kim był Shelly Desai? Początki kariery


Shelly Desai urodził się 3 grudnia 1935 roku w Indiach Brytyjskich. W latach 60. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończył studia z zakresu inżynierii, ale od pracy w wyuczonym zawodzie wolał występy na scenie. Na początku lat 70. zadebiutował na ekranie. Zagrał wówczas niewielkie role m.in. w kryminale "Ginger" i B-klasowym horrorze "Upiór z raju".

GettyImages-469414204.jpg Getty Images © Brent N. Clarke
2015 rok. Shelly Desai na premierze filmu "Oficer Blast w Las Vegas"

Najważniejsze role Shelly'ego Desaia


Shelly Desai współpracował m.in. z Ridleyem Scottem ("Thelma i Louise"), Barrym Levinsonem ("Zabaweczki"), Johnem Carpenterem ("Ucieczka z Los Angeles") czy Samem Raimim ("Gra o miłość"). Zagrał też niewielkie role w "Żylecie", czyli kultowym klasyku ery VHS, "Kruku 2: Mieście Aniołów", "Podróży przedślubnej" czy komediach "Mocne uderzenie", "Oficer Blart w Las Vegas" i "Sandy Wexler". Sympatię publiczności przyniosły mu role w serialach "U nas w Filadelfii" i "Men of Certain Age". Gościnnie pojawiał się też w innych popularnych produkcjach telewizyjnych: "Ostrym dyżurze", "Przyjaciołach", "Pohamuj entuzjazm", "Nowojorskich gliniarzach" czy "Brzyduli Betty". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w "Historii świata: Części drugiej".

