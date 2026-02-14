Nie żyje Shelly Desai. Aktor znany m.in. z "Żylety" oraz "Thelmy i Louise" miał 90 lat

W wieku 90 lat zmarł Shelly Desai – aktor znany z niewielkich ról w takich filmach jak "Thelma i Louise", "Żyleta" cyz "Mocne uderzenie" oraz gościnnych występów w serialach "U nas w Filadelfii" i "Men of a Certain Age". Smutną informację przekazała mediom rodzina. Przyczyna śmierci nie została ujawniona.
Kim był Shelly Desai? Początki karieryShelly Desai
urodził się 3 grudnia 1935 roku w Indiach Brytyjskich. W latach 60. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończył studia z zakresu inżynierii, ale od pracy w wyuczonym zawodzie wolał występy na scenie. Na początku lat 70. zadebiutował na ekranie. Zagrał wówczas niewielkie role m.in. w kryminale "Ginger
" i B-klasowym horrorze "Upiór z raju
".
Getty Images © Brent N. Clarke
2015 rok. Shelly Desai na premierze filmu "Oficer Blast w Las Vegas"
Najważniejsze role Shelly'ego DesaiaShelly Desai
współpracował m.in. z Ridleyem Scottem
("Thelma i Louise
"), Barrym Levinsonem
("Zabaweczki
"), Johnem Carpenterem
("Ucieczka z Los Angeles
") czy Samem Raimim
("Gra o miłość
"). Zagrał też niewielkie role w "Żylecie
", czyli kultowym klasyku ery VHS, "Kruku 2: Mieście Aniołów
", "Podróży przedślubnej
" czy komediach "Mocne uderzenie
", "Oficer Blart w Las Vegas
" i "Sandy Wexler
". Sympatię publiczności przyniosły mu role w serialach "U nas w Filadelfii
" i "Men of Certain Age
". Gościnnie pojawiał się też w innych popularnych produkcjach telewizyjnych: "Ostrym dyżurze
", "Przyjaciołach
", "Pohamuj entuzjazm
", "Nowojorskich gliniarzach
" czy "Brzyduli Betty
". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w "Historii świata: Części drugiej
".