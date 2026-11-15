Nie żyje Skip Hinnant. Jego głosem przemawiał bohater kultowej animacji

W wieku 86 lat zmarł Skip Hinnant – aktor najlepiej znany z animacji dla dorosłych "Kot Fritz" (reż. Ralph Bakshi), w której użyczył głosu tytułowemu bohaterowi. W jego dorobku znajdziemy też animację "Niezwykła wyprawa Wielkanocnego Zajączka" (reż. Jules Bass, Arthur Rankin Jr.) oraz program satyryczny "The Electric Company", w którym występował w latach 1971–1977. Smutną informację przekazała mediom rodzina. Getty Images © Walt Disney Television Photo Archives
Skip Hinnant (w środku) w towarzystwie Rity Moreno i Elliota Goulda w zrealizowanym dla stacji ABC filmie "Out to Lunch"
Kim był Skip Hinnant? Początki karierySkip Hinnant
(wł. Joseph Howard Hinnant) urodził się 12 września 1940 roku. Karierę rozpoczął od występów w sitcomie "The Patty Duke Show
", w którym wcielał się w postać Teda – chłopaka Cathy, siostry tytułowej bohaterki. Na wielkim ekranie zadebiutował drugoplanową rolą w dramacie "The Plastic Dome of Norma Jean
" (reż. Juleen Compton
).
Najważniejsze role Skipa Hinnanta
Najbardziej rozpoznawalną rolą w dorobku Skipa Hinnanta
jest tytułowy "Kot Fritz
" – arogancki i niestroniący od cielesnych uciech kocur przeniesiony na ekran z pasków komiksowych Roberta Crumba
przez Ralpha Bakshiego
. Film, będący ostrą satyrą na rewolucję obyczajową końca lat 60. XX wieku, przyniósł dziesiątki milionów dolarów zysków (przy budżecie poniżej miliona). Dwa lata później Hinnant
powrócił do roli w zrealizowanej przez Roberta Taylora
animacji "Dziewięć żywotów kota Fritza
".
Kadr z filmu "Kot Fritz"Hinnant
przez lata występował też w programie satyrycznym "The Electric Company
", ale najchętniej wracał do ról dubbingowych. Mogliśmy go usłyszeć m.in. serialach "Spidey Super Stories
" i "My Little Pony
" czy filmach "Niezwykła wyprawa Wielkanocnego Zajączka
", "I Go Pogo" (reż. Marc Paul Chinoy) czy wieńczącym jego karierę telewizyjnym musicalu "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day
".