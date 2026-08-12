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Nie żyje Stachu Jones, legenda polskiego internetu. Miał 83 lata

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Nie żyje Stachu Jones, legenda polskiego internetu. Miał 83 lata
W wieku 83 lat zmarł Stanisław Jan Michna, którego internauci znali jako Stachu Jones. Informację o śmierci aktora amatorskiej produkcji "Magnaci i czarodzieje" potwierdza opublikowany nekrolog. 

Stachu Jones – internet żegna legendę "Magnatów i czarodziejów"



Dla polskiego internetu Stachu Jones był kimś więcej niż epizodycznym aktorem. W "Magnatach i czarodziejach" wcielił się w czarnoksiężnika i mentora głównego bohatera, a jego charakterystyczny sposób mówienia oraz teksty, wśród nich słynne "Jesteśmy zgubieni", szybko zaczęły funkcjonować poza samym filmem. Fragmenty z jego udziałem zdobywały miliony wyświetleń, stając się paliwem dla niezliczonych memów i przeróbek.

Michna trafił do projektu w 2012 roku. "Magnaci i czarodzieje" byli niskobudżetową, prześmiewczą wariacją na temat fantasy, stworzoną przez grupę filmowych pasjonatów. Jego bohater miał przygotować protagonistę do wielkiej walki, która miała rozegrać się w "jeden księżyc".

kadr z filmu "Magnaci i czrodzieje"
Na pełną wersję filmu widzowie musieli jednak czekać latami. Produkcja zdążyła obrosnąć internetową legendą, a część fanów zaczęła nawet wątpić, czy kiedykolwiek zostanie ukończona. Ostatecznie w 2021 roku całość trafiła na YouTube na kanale bl4dolicy, wywołując ogromną falę nostalgii.

Stachu Jones stał się dzięki temu jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów polskiej internetowej popkultury. Jego kwestie, wulgarny humor i niepowtarzalna charyzma doczekały się setek tysięcy memów, przeróbek i nawiązań.

Wiadomość o śmierci Stanisława Jana Michny szybko rozeszła się wśród internautów. W mediach społecznościowych pojawiają się wspomnienia oraz cytaty z jego kultowych występów. 


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