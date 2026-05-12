Nie żyje Stanisława Celińska. Aktorka miała 79 lat

Nie żyje Stanisława Celińska. Polska aktorka filmowa i teatralna oraz wokalistka była znana m.in. z takich filmów jak "Krajobraz po bitwie", "Panny z Wilka" i "Pieniądze to nie wszystko". Informacja o śmierci aktorki pojawiła się na jej oficjalnym kanale w mediach społecznościowych. Celińską pożegnała Joanna Trzcińska, która współprowadziła profil. Stanisława Celińska miała 79 lat.
      

Kim była Stanisława Celińska?





Stanisława Celińska urodziła się 29 kwietnia 1947 roku w Warszawie. Na zajęcia aktorskie uczęszczała od dziecka. Maturę zdała w XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Warszawie, a w 1969 ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.
    
Występowała w warszawskich teatrach: Teatrze Współczesnym, Teatrze Nowym, Teatrze Dramatycznym, Teatrze Studio i teatrze Kwadrat. Pracowała m.in. z reżyserem Krzysztofem Warlikowskim. Grała również w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia.

Na dużym ekranie zadebiutowała u boku Daniela Olbrychskiego w filmie "Krajobraz po bitwie" (1970) Andrzeja Wajdy. W jej filmografii są również m.in. "Hipoteza" (1972) Krzysztofa Zanussiego, "Nie ma róży bez ognia" (1974) Stanisława Barei, "Noce i dnie" (1975) Jerzego Antczaka, "Pieniądze to nie wszystko" (2001) Juliusza Machulskiego i "Joanna" (2010) Feliksa Falka.

Grała też w serialach "Alternatywy 4", "Samo życie" i "Mamuśki".

Ostatni film z jej udziałem to "Listy do M. Pożegnania i powroty" (2024).
              
Równolegle do kariery aktorskiej Celińska prowadziła karierę muzyczną. W 1969 roku zwyciężyła w konkursie "Debiutów" na krajowym festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, śpiewając piosenkę "Ptakom podobni". Wielokrotnie brała udział w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej. Występowała też z solowymi recitalami, m.in. "Piękny świat" (w którym śpiewała utwory Papuszy), "Zorba i inni" oraz "Domofon, czyli śpiewniczek Stanisławy C". Wydała szereg albumów, wśród których są m.in. "Atramentowa..." (2015), "Malinowa..." (2018), "Jesienna..." (2020), "Przytul" (2022) i "Uwierz" (2024).

Stanisława Celińska – najważniejsze role




Jedne z najważniejszych ról w swojej karierze Stanisława Celińska zagrała w filmach Andrzeja Wajdy. To debiutancka rola Niny w "Krajobrazie po bitwie" (1970) oraz rola Zosi w "Pannach z Wilka" (1979) – obie u boku Daniela Olbrychskiego. Publiczność na pewno pamięta ją jako Agnieszkę Niechcicównę z "Nocy i dni" (1975) Jerzego Antczaka.

Dwukrotnie zdobyła Orła w kategorii "Najlepsza drugoplanowa rola kobieca". Najpierw za występ w roli pani Ali w filmie "Pieniądze to nie wszystko" (2001) Juliusza Machulskiego, a potem za rolę dozorczyni w "Joannie" (2010) Feliksa Falka.

