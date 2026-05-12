Nie żyje Stanisława Celińska. Aktorka miała 79 lat

Nie żyje Stanisława Celińska. Polska aktorka filmowa i teatralna oraz wokalistka była znana m.in. z takich filmów jak "Krajobraz po bitwie", "Panny z Wilka" i "Pieniądze to nie wszystko". Informacja o śmierci aktorki pojawiła się na jej oficjalnym kanale w mediach społecznościowych. Celińską pożegnała Joanna Trzcińska, która współprowadziła profil. Stanisława Celińska miała 79 lat.
Kim była Stanisława Celińska?
urodziła się 29 kwietnia 1947 roku w Warszawie. Na zajęcia aktorskie uczęszczała od dziecka. Maturę zdała w XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Warszawie, a w 1969 ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.
Występowała w warszawskich teatrach: Teatrze Współczesnym, Teatrze Nowym, Teatrze Dramatycznym, Teatrze Studio i teatrze Kwadrat. Pracowała m.in. z reżyserem Krzysztofem Warlikowskim
. Grała również w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. Na dużym ekranie zadebiutowała u boku Daniela Olbrychskiego w filmie "Krajobraz po bitwie" (1970) Andrzeja Wajdy.
W jej filmografii są również m.in. "Hipoteza"
(1972) Krzysztofa Zanussiego
, "Nie ma róży bez ognia"
(1974) Stanisława Barei
, "Noce i dnie"
(1975) Jerzego Antczaka
, "Pieniądze to nie wszystko"
(2001) Juliusza Machulskiego
i "Joanna"
(2010) Feliksa Falka
.
Grała też w serialach "Alternatywy 4
", "Samo życie
" i "Mamuśki
".
Ostatni film z jej udziałem to "Listy do M. Pożegnania i powroty
" (2024).
Równolegle do kariery aktorskiej Celińska
prowadziła karierę muzyczną. W 1969 roku zwyciężyła w konkursie "Debiutów" na krajowym festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, śpiewając piosenkę "Ptakom podobni". Wielokrotnie brała udział w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej. Występowała też z solowymi recitalami, m.in. "Piękny świat" (w którym śpiewała utwory Papuszy), "Zorba i inni" oraz "Domofon, czyli śpiewniczek Stanisławy C". Wydała szereg albumów, wśród których są m.in. "Atramentowa..." (2015), "Malinowa..." (2018), "Jesienna..." (2020), "Przytul" (2022) i "Uwierz" (2024).
Stanisława Celińska – najważniejsze role
Jedne z najważniejszych ról w swojej karierze Stanisława Celińska
zagrała w filmach Andrzeja Wajdy
. To debiutancka rola Niny w "Krajobrazie po bitwie"
(1970) oraz rola Zosi w "Pannach z Wilka"
(1979) – obie u boku Daniela Olbrychskiego
. Publiczność na pewno pamięta ją jako Agnieszkę Niechcicównę z "Nocy i dni"
(1975) Jerzego Antczaka
. Dwukrotnie zdobyła Orła w kategorii "Najlepsza drugoplanowa rola kobieca".
Najpierw za występ w roli pani Ali w filmie "Pieniądze to nie wszystko"
(2001) Juliusza Machulskiego
, a potem za rolę dozorczyni w "Joannie"
(2010) Feliksa Falka
.