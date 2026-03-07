Newsy Filmy Inne Nie żyje Stephen Hibbert. Scenarzysta i odtwórca roli Pokraka z "Pulp Fiction" miał 68 lat
Nie żyje Stephen Hibbert. Scenarzysta i odtwórca roli Pokraka z "Pulp Fiction" miał 68 lat

Nie żyje brytyjski aktor i scenarzysta Stephen Hibbert, znany m.in. z roli Pokraka w kultowej czarnej komedii Quentina Tarantino "Pulp Fiction". Artysta miał 68 lat.

Informację o śmierci przekazała rodzina Hibberta. Jak podaje portal TMZ, aktor zmarł w poniedziałek w wyniku zawału serca w Denver. "Nasz ojciec, Stephen Hibbert, odszedł niespodziewanie w tym tygodniu. Jego życie było pełne miłości oraz oddania sztuce i rodzinie" czytamy w oficjalnym oświadczeniu cytowanym przez media. 


Stephen Hibbert: życie i twórczość



Stephen Hibbert urodził się w miejscowości Fleetwood w Wielkiej Brytanii. Karierę w branży rozrywkowej rozpoczynał jako scenarzysta - w latach 1984–1986 pracował przy talk show "Late Night with David Letterman".

W kolejnych latach współtworzył scenariusze do wielu popularnych produkcji telewizyjnych i animowanych, m.in. "Dzielny Agent Kaczor", "Animaniacy", "Mad TV" oraz "Chłopiec poznaje świat".

Wspólnie ze swoją ówczesną żoną, aktorką Julią Sweeney, napisał również scenariusz do filmu "It’s Pat", opartego na postaci z programu "Saturday Night Live".

Choć pracował głównie jako scenarzysta, Hibbert występował także przed kamerą. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola Pokraka - ubranej w skórzaną maskę, tajemniczej postaci, którą Butch spotyka w komisie Zeda - w filmie "Pulp Fiction". Hibbert Pojawił się również w takich produkcjach jak "Austin Powers 2 - Szpieg, który nie umiera nigdy" czy "Kot". Na małym ekranie można było zobaczyć go m.in. w serialach "Ja się zastrzelę", "Jerycho", "True Jackson", "VP" oraz "Dr. Ken".

Zwiastun "Pulp Fiction"



