Nie żyje Stuart Craig, twórca scenografii do filmów o przygodach "Harry'ego Pottera". Miał 83 lata

W wieku 83 lat zmarł Stuart Craig – brytyjski scenograf najlepiej znany z pracy przy filmach o przygodach Harry'ego Pottera. "Gandhi" (reż. Richard Attenborough), "Niebezpieczne związki" (reż. Stephen Frears) i "Angielski pacjent" (reż. Anthony Minghella) przyniosły mu Oscary. Smutną informację przekazał Neil Lamont za pośrednictwem facebookowego profilu Brytyjskiej Gildii Scenografów Filmowych.
Stuart Craig (drugi z lewej) w towarzystwie Stephena Frearsa i operatora Philippe'a Rousselota na planie "Mary Reilly"
Skąd znamy Stuarta Craiga?
Scenografie autorstwa Stuarta Craiga
widzieliśmy w takich filmach jak "Człowiek słoń
" (reż. David Lynch
), "Misja
" (reż. Roland Joffé
), "Notting Hill
" (reż. Roger Michell
), "Nazywał się Bagger Vance
" (reż. Robert Redford
) czy "Tarzan: Legenda
" (reż. David Yates
). Chętnie współpracował z Richardem Attenborough
i Stephenem Frearsem
– oprócz "Gandhiego
" i "Niebezpiecznych związków
", za które został nagrodzony Oscarami, zrealizował z nimi także "Charliego
" i "Miłość i wojnę
" oraz "Mary Reilly
". Trzecią statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej przyniósł mu "Angielski pacjent
" (reż. Anthony Minghella
).
Od 2001 roku Craig
był związany z cyklem filmów o przygodach Harry'ego Pottera
. Pracował przy wszystkich adaptacjach powieści J.K. Rowling
– od "Kamienia Filozoficznego
" do "Insygniów Śmierci: Części II
", a także cyklu prequeli "Fantastyczne zwierzęta
". Jego filmografię zamykają "Tajemnice Dumbledore'a
".
Przyniósł on Craigowi
" (reż. Alfonso Cuarón
). Przyniósł on Craigowi
nominację do nagrody BAFTA.