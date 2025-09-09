Newsy Nie żyje Stuart Craig, twórca scenografii do filmów o przygodach "Harry'ego Pottera". Miał 83 lata
news

Nie żyje Stuart Craig, twórca scenografii do filmów o przygodach "Harry'ego Pottera". Miał 83 lata

The Hollywood Reporter / autor: /
Nie żyje Stuart Craig, twórca scenografii do filmów o przygodach &quot;Harry'ego Pottera&quot;. Miał 83 lata
źródło: Getty Images
autor: Jeff Spicer
W wieku 83 lat zmarł Stuart Craig – brytyjski scenograf najlepiej znany z pracy przy filmach o przygodach Harry'ego Pottera. "Gandhi" (reż. Richard Attenborough), "Niebezpieczne związki" (reż. Stephen Frears) i "Angielski pacjent"  (reż. Anthony Minghella) przyniosły mu Oscary. Smutną informację przekazał Neil Lamont za pośrednictwem facebookowego profilu Brytyjskiej Gildii Scenografów Filmowych.

Stuart Craig (drugi z lewej) w towarzystwie Stephena Frearsa i operatora Philippe'a Rousselota na planie "Mary Reilly"

Skąd znamy Stuarta Craiga?


Scenografie autorstwa Stuarta Craiga widzieliśmy w takich filmach jak "Człowiek słoń" (reż. David Lynch), "Misja" (reż. Roland Joffé), "Notting Hill" (reż. Roger Michell), "Nazywał się Bagger Vance" (reż. Robert Redford) czy "Tarzan: Legenda" (reż. David Yates). Chętnie współpracował z Richardem Attenborough i Stephenem Frearsem – oprócz "Gandhiego" i "Niebezpiecznych związków", za które został nagrodzony Oscarami, zrealizował z nimi także "Charliego" i "Miłość i wojnę" oraz "Mary Reilly". Trzecią statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej przyniósł mu "Angielski pacjent"  (reż. Anthony Minghella).

Od 2001 roku Craig był związany z cyklem filmów o przygodach Harry'ego Pottera. Pracował przy wszystkich adaptacjach powieści J.K. Rowling  – od "Kamienia Filozoficznego" do "Insygniów Śmierci: Części II", a także cyklu prequeli "Fantastyczne zwierzęta". Jego filmografię zamykają "Tajemnice Dumbledore'a".

"Harry Potter i więzień Azkabanu" w programie Na skróty


Przypominamy odcinek programu Na skróty poświęcony filmowi "Harry Potter i więzień Azkabanu" (reż. Alfonso Cuarón). Przyniósł on Craigowi nominację do nagrody BAFTA.


