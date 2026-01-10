Newsy Filmy Inne Nie żyje T.K. Carter. Aktor znany z filmu "Coś" Carpentera. Miał 69 lat
Nie żyje T.K. Carter. Aktor znany z filmu "Coś" Carpentera. Miał 69 lat

Nie żyje T.K. Carter. Aktor znany z filmu "Coś" Carpentera. Miał 69 lat
Smutna wiadomość dotarła do nas z Kalifornii. W wieku 69 lat zmarł T.K. Carter. Aktor został znaleziony martwy w swoim domu w piątek. Policja nie podała przyczyny zgonu, ale wykluczono udział osób trzecich.

Nauls z filmu "Coś". Skąd znamy T.K Cartera?



T.K. Carter urodził się 18 grudnia 1958 roku w Nowym Jorku. Początkowo planował karierę komika. Występy stand-upowe rozpoczął w wieku 12 lat między innymi w Comedy Store.

Przed kamerą zadebiutował w 1976 roku w jednym z odcinków serialu "Sierżant Anderson". Wkrótce potem pojawiły się również role kinowe.


Przełom w karierze nastąpił na początku lat 80., kiedy T.K. Carter dostał rolę w filmie Johna Carpentera "Coś". Jego Nauls pozostał w pamięci wielu widzów.

Ta rola pozwoliła mu dostać angaż do serialu "Punky Brewster". Przez dwa sezony wcielał się w nim w rolę Mike'a Fultona.

W późniejszych latach zagrał m.in. w filmach "Uciekający pociąg", "Mój przyjaciel Marsjanin", "Domino" czy "Droga powrotna". Po raz ostatni widziany był na ekranach w 2023 roku w serialach "Dave" i "The Company You Keep".

Na skróty o filmie "Coś"




