Nie żyje T.K. Carter. Aktor znany z filmu "Coś" Carpentera. Miał 69 lat

Smutna wiadomość dotarła do nas z Kalifornii. W wieku 69 lat zmarł T.K. Carter. Aktor został znaleziony martwy w swoim domu w piątek. Policja nie podała przyczyny zgonu, ale wykluczono udział osób trzecich.
Nauls z filmu "Coś". Skąd znamy T.K Cartera? T.K. Carter
urodził się 18 grudnia 1958 roku w Nowym Jorku. Początkowo planował karierę komika. Występy stand-upowe rozpoczął w wieku 12 lat między innymi w Comedy Store.
Przed kamerą zadebiutował w 1976 roku w jednym z odcinków serialu "Sierżant Anderson
". Wkrótce potem pojawiły się również role kinowe.
Przełom w karierze nastąpił na początku lat 80., kiedy T.K. Carter
dostał rolę w filmie Johna Carpentera "Coś"
. Jego Nauls pozostał w pamięci wielu widzów.
Ta rola pozwoliła mu dostać angaż do serialu "Punky Brewster"
. Przez dwa sezony wcielał się w nim w rolę Mike'a Fultona.
W późniejszych latach zagrał m.in. w filmach "Uciekający pociąg
", "Mój przyjaciel Marsjanin
", "Domino
" czy "Droga powrotna
". Po raz ostatni widziany był na ekranach w 2023 roku w serialach "Dave
" i "The Company You Keep
".
Na skróty o filmie "Coś"